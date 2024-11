Oroscopo di oggi 7 novembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 7 novembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 7 novembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Sarai audace nella tua ricerca dell'amore poiché Venere nella tua casa dell'avventura si sincronizza con la guerriera Eris nel tuo segno. Quando sei così eccitato per qualcuno, nessuna sfida è troppo grande e nessun ostacolo troppo scoraggiante. Non c'è niente che ti fermi una volta che decidi di perseguire il desiderio del tuo cuore. Tutti i segnali indicano che hai qualcosa da dimostrare. La persona che stai cercando vale lo sforzo eroico che sei disposto a fare? Assicurati di questo prima di fare il passo successivo. Con Venere e il turbolento Urano in disaccordo, una prova di denaro o di valori potrebbe giocare un ruolo. Sii consapevole dei sacrifici che fai.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Non è perché i tuoi nuovi progetti richiedono una tale precisione che ti stanno causando problemi, Toro. Tendi a pensare che i dettagli ti impediscano di avere una visione globale, ma semplicemente non è vero. Non c'è conflitto tra la visione a lungo termine e le esigenze a breve termine. Pensi solo che quest'ultima ostacoli la prima. Prova a pensare ai dettagli che trovi fastidiosi come trampolini di lancio per la tua visione più ampia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Una farfalla sociale diventa più un calabrone quando Venere pudica e Eris militante si allineano. Che si tratti di una relazione che stai cercando o di entrare in una cerchia sociale esclusiva, farai ogni sforzo per ottenere ciò che desideri, non importa a quale costo. Se sei stato escluso o rifiutato in passato, sarai particolarmente feroce. Non c'è vergogna nel tuo gioco per andare dietro a ciò che desideri. Qualcuno potrebbe essere impressionato dalla tua volontà di fare una mossa audace. Con Venere e Urano in disaccordo, persino tu potresti essere sorpreso dalle lunghezze a cui arriverai. Andare avanti a metà è peggio che non fare nulla. O sei dentro o sei fuori.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Il fascino e la pura audacia possono portarti in posti in cui non sei mai stato prima. Quando la cara Venere e l'audace Eris si allineano nelle tue zone di lavoro, sei autorizzato non solo a mettere piede nella porta, ma anche a reclamare il tuo posto al tavolo. A volte, devi usare ogni asso nella manica per ottenere favori, in particolare con individui che ti hanno trascurato in passato. Alcune persone potrebbero essere colte di sorpresa dalla tua audacia. Trova un modo per usarla a tuo vantaggio. Venere in contrasto con Urano suggerisce che le tue mosse potrebbero causare caos all'interno di un gruppo. Cerca di non creare troppe onde.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Non c'è molto che possa fermarti quando senti che la tua ricerca dell'amore è giustificata. Sarai deliziosamente audace mentre la cara Venere nella tua casa del vero amore si sincronizza con l'audace Eris nella tua zona di avventura. Se credi con tutto il cuore di meritare ciò o chi stai cercando, farai di tutto. Anche la distanza fisica o una grande differenza nei vostri background non sono un ostacolo una volta che il tuo cuore è impegnato. L'amore è una strada a doppio senso, Leone. Prima di andare fino in fondo, assicurati che l'altra persona la pensi come te. Con Venere in contrasto con l'incostante Urano nel tuo settore pubblico, dovrai stare attento a non fare spettacolo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Non aspettarti di incontrare il partner dei tuoi sogni oggi, Vergine. Piuttosto, è probabile che le tue speranze romantiche incontrino frustrazione. Sarebbe meglio dedicare le tue energie a qualcosa di più realistico, come la tua situazione finanziaria. Probabilmente ha bisogno di un po' di attenzione, non sei d'accordo? Se reindirizzi le tue energie, è più probabile che le ricompense arrivino.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

È probabile che un recente incontro con una persona influente abbia messo un freno alle tue speranze per i tuoi progetti. Li abbandonerai e vivrai con rimpianti? O sceglierai di mantenere i tuoi obiettivi nonostante i consigli contrari e il rischio di incontrare la disapprovazione dei tuoi supervisori? Questo è il tipo di domanda a cui dovrai rispondere oggi, Bilancia.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Dare una scossa alla tua vita lavorativa potrebbe rivelarsi un'attività degna di nota, poiché Venere attrattiva nel tuo settore finanziario si sincronizza con la guerriera Eris nella tua casa del lavoro. Non è sempre nel tuo interesse seguire il programma, in particolare se la struttura attuale non soddisfa le tue esigenze. A volte devi sconvolgere lo status quo. Tuttavia, dovresti stare attento a non creare troppo trambusto. L'atmosfera può essere volatile con Urano dirompente a bordo. Anche se le tue azioni sono giustificate, ci sono comunque delle regole che devi rispettare. Rifletti su modi produttivi per promuovere il cambiamento e ottenere l'accesso alle opportunità che meriti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Dare una scossa alla tua vita lavorativa potrebbe rivelarsi un'attività degna di nota, poiché Venere attrattiva nel tuo settore finanziario si sincronizza con la guerriera Eris nella tua casa del lavoro. Non è sempre nel tuo interesse seguire il programma, in particolare se la struttura attuale non soddisfa le tue esigenze. A volte devi sconvolgere lo status quo. Tuttavia, dovresti stare attento a non creare troppo trambusto. L'atmosfera può essere volatile con Urano dirompente a bordo. Anche se le tue azioni sono giustificate, ci sono comunque delle regole che devi rispettare. Rifletti su modi produttivi per promuovere il cambiamento e ottenere l'accesso alle opportunità che meriti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

La guerriera Eris nel tuo regno domestico segnala una determinazione a coltivare la casa e la vita familiare perfette che l'infanzia potrebbe averti negato. Quando Eris e Venere si allineano, combatterai in modo incredibile per realizzare il tuo sogno. Potrebbe comportare la ristrutturazione, la pianificazione di un trasloco o la coltivazione della tua relazione ideale o dello scenario familiare. Alcuni potrebbero trovare le tue tattiche manipolative o prepotenti. Nella tua mente, stai solo cercando di ottenere ciò che credi di meritare. L'atmosfera può essere instabile con Urano irregolare nel quadro. Fai attenzione a non agitare la barca con un membro della famiglia o un coinquilino.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Poiché la socievole Venere nella tua casa della comunità si allinea con l'audace Eris, farai tutto il necessario per essere accolto come uno del gruppo. Se in passato sei stato escluso o ignorato, potresti prendere misure estreme per catturare l'attenzione di un gruppo di amici o colleghi. Con l'imprevedibile Urano in gioco, dovrai stare attento a non essere troppo oltraggioso. Un vero amico probabilmente ti darà ciò che cerchi e ti farà sentire il benvenuto. Tuttavia, un conoscente potrebbe essere scoraggiato se ti spingi troppo oltre. Se qualcuno ti esclude ripetutamente, potrebbe essere il momento di tagliare i ponti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 7 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Porterai qualcosa di diverso, e forse audace, sul tavolo, con Venere nell'audace Sagittario e il tuo settore pubblico in sintonia con la sfrenata Eris. Alcune persone potrebbero trovare scoraggianti i rischi che sei disposto a correre. Tuttavia, non lascerai che ti impediscano di scuotere le cose e andare dietro a ciò a cui credi di avere diritto. Un'offensiva di fascino può essere disarmante. Una persona che potrebbe essere incline a mettersi sulla tua strada potrebbe non vederti arrivare. Non c'è modo di fermarti una volta che fai il primo passo nella direzione di ciò che desideri. Con Venere in contrasto con l'incostante Urano, dovrai stare attento a ciò che dici. A volte, meno è meglio.