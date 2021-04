Oroscopo di oggi 8 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 8 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 8 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sotto l'oscurità della luna, il tuo corpo, mente e spirito bramano riposo e tranquillità. Invece di sforzarti di più, onora i tuoi bisogni più intimi e trova il tempo per rilassarti. Un leale Toro potrebbe essere disposto a intervenire e riprendere il gioco.

Amore / Amicizia: con la confusa Luna dei Pesci che squadra i nodi, potresti ritrovarti a inciampare nell'oscurità. Potresti non capire come ti senti e potresti trovare difficile comprendere i pensieri e i sentimenti delle persone intorno a te. Con così tanta incertezza, è meglio non fare supposizioni sulle intenzioni di qualcuno, né dovresti dire qualcosa che dia un'idea sbagliata a una persona. Fai un passo indietro dal discorso emotivo mentre ti concedi un momento per disfare le tue emozioni.

Carriera / Finanza: il Mercurio intelligente nel tuo segno che aspira a Marte assertivo e l'ambizioso Plutone possono farti sembrare un genio. Quando la tua schiena è contro il muro, la tua intraprendenza entra in azione e i tuoi punti di forza risplendono. Sarai bravo a trovare soluzioni creative a problemi complicati. Un pensiero accorto e una comunicazione magistrale possono consentirti di andare avanti con un progetto impegnativo.

Crescita personale / spiritualità: l'intuizione intensa è a tua disposizione. L'universo ti parla in una moltitudine di modi. Stai attento a sogni, epifanie e sincronicità. Possono trasmettere un messaggio importante che devi ascoltare.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l'oscurità della luna è tutto per rilassarsi e prendere la vita a un ritmo più rilassato. Una serata rilassante con un amico può aiutarti a rilassarti. Sarai simpatico con i tuoi Pesci preferiti. La loro atmosfera compassionevole sarà confortante.

Amore / Amicizia: chi sapeva che il prevedibile toro sarebbe stato la persona a cui le persone chiedevano per scuotere le cose? La luna che si allinea con il disgregatore Urano nel tuo segno segnala che gli amici ti risponderanno quando sfiderai lo status quo e farai le tue cose. Quando affermi la tua individualità, dà loro il coraggio di far sventolare le loro bandiere stravaganti. La tua autenticità dà potere a tutti intorno a te.

Carriera / Finanza: con la Luna dei Pesci che transita nella tua casa di obiettivi a lungo termine, non puoi fare a meno di sentirti emotivo per ciò che ti aspetta. Con la luna che fa quadrare i nodi nei tuoi settori monetari, sorge confusione su come finanzierai la tua visione del futuro. Non devi conoscere l'intero processo. Tutto ciò su cui devi concentrarti in questo momento è il tuo prossimo passo. Cosa puoi fare oggi per iniziare a costruire un ponte da dove sei a dove vuoi essere?

Crescita personale / spiritualità: la magia si verifica quando ti lasci andare e ti fidi del tuo istinto invece di fare ciò che ci si aspetta o di seguire un copione. Se non ci credi, prova a uscire delicatamente dalla linea e guarda cosa succede.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna nella tua zona degli obiettivi rappresenta un momento opportuno per esaminare se hai raggiunto i tuoi obiettivi nell'ultimo mese. Rivolgiti a un Pesci per aiutarti a risolvere le questioni in sospeso con un progetto. Puoi ricominciare da capo dopo l'imminente Luna Nuova.

Amore / Amicizia: Mercurio nel tuo settore sociale allineandoti con Marte e Plutone potrebbe darti una visione straordinaria dei problemi di un amico. Capirai subito che c'è di più nella situazione di quanto sembri. Non sarai timido nell'offrire consigli e nel dire loro come dovrebbero affrontare il problema. Sii gentile, Gemelli. Un approccio diretto può essere troppo intimidatorio e potrebbe far sentire il tuo amico stressato.

Carriera / Finanza: potresti ritrovarti assalito dall'indecisione mentre la volubile Luna dei Pesci nella tua piazza del settore professionale è i nodi della luna. La pressione aumenta quando qualcuno (come il tuo capo o una figura influente) ti guarda per prendere una decisione cruciale. Con così tante parti in movimento ed ego da accontentare, può essere difficile capirlo. Chiedi il tempo necessario per raccogliere i fatti e analizzare le opzioni. Non ci si può aspettare che lavori sotto costrizione.

Crescita personale / spiritualità: con l'assertivo Marte nel segno, puoi essere piuttosto schietto. A volte essere gentili è più importante che esprimere la tua opinione. Presta attenzione alla tua atmosfera e al modo in cui le tue parole arrivano agli altri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sotto l'oscurità della Luna dei Pesci, sei ispirato a incubare nuovi sogni. Non è ancora arrivato il momento dell'azione, ma è un ottimo momento per immaginare nuove possibilità per la tua vita. Un Toro potrebbe essere l'unica persona che supporta quello che sembra un sogno impossibile.

Amore / Amicizia: troverai un modo creativo per esprimere il tuo punto di vista su un problema di relazione mentre il Mercurio intelligente si allinea con Marte e Plutone. Questa atmosfera dice: "dove c'è una volontà, c'è un modo". Invece di affrontare la questione frontalmente, dovrai affrontarla in modo più indiretto. La tua astuta linea di domande rivelerà sicuramente le risposte che cerchi. Si spera che la verità non sia più di quanto tu possa gestire.

Carriera / Finanza: sai dove stai andando? È facile perdersi mentre la confusa Luna dei Pesci nella tua zona di esplorazione fa quadrare i nodi della luna. Potresti cadere nella tana del coniglio esplorando un'idea. Non dedicare troppo tempo alla ricerca di qualcosa che non è pertinente ai tuoi compiti attuali. Potrebbe essere una divertente distrazione, ma non sarai un campeggiatore felice quando ti renderai conto che c'è ancora molto lavoro da fare. Rimani concentrato sul compito da svolgere.

Crescita personale / spiritualità: la spiritualità e gli sforzi metafisici possono essere profondamente gratificanti quando la luna transita nella tua casa di coscienza superiore. Segui i suggerimenti del tuo spirito e cerca il nutrimento di cui hai bisogno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l'oscurità della luna ti invita a contemplare ciò di cui hai bisogno per lasciar andare. Rilasciare ciò che non ti serve più spianerà il terreno affinché nuove energie ed esperienze possano mettere radici. Un Pesci può avere una visione perspicace della tua situazione.

Amore / Amicizia: non puoi vedere la foresta per gli alberi mentre la confusa Luna dei Pesci quadra i nodi della luna. Quando sei così profondamente invischiato nelle tue emozioni, è difficile sapere cosa è cosa. Le cose più piccole possono essere sproporzionate, trasformando qualcosa di minore in una grande tragedia. Il problema più grande è che non ti dispiace un piccolo dramma. In effetti, lo inviti spesso. Non lasciare che sia a costo della tua felicità.

Carriera / Finanza: la ricerca approfondita fa al caso tuo mentre Mercurio mentale si allinea con Marte e Plutone. L'approccio creativo che adotti per raccogliere i fatti è encomiabile. Saprai esattamente quali domande porre per sbloccare le risposte che cerchi. È un momento eccellente per lo studio e le attività educative. Sarai anche intelligente con il marketing e creando un ronzio su ciò che fai. Fai quello che puoi per spargere la voce.

Crescita personale / spiritualità: si dice che quando lo studente è pronto, compare l'insegnante, ma funziona anche al contrario? Sii reattivo nei confronti di una persona che si rivolge a te in cerca di conoscenza e guida. Sii generoso nel condividere ciò che sai.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: L'oscurità della luna ti invita a risolvere le questioni in sospeso attorno a un problema di relazione. La connessione potrebbe essere romantica, platonica o professionale. Un Toro potrebbe avere qualcosa di interessante da dire sulla tua situazione che inquadra la questione sotto una nuova luce.

Amore / amicizia: avrai un modo per ottenere segreti da qualcuno mentre il curioso Mercurio si allinea con l'assertivo Marte e il persuasivo Plutone. Sei abbastanza intelligente da non tentare un colpo diretto. Sai che ottenere le risposte che cerchi richiederà di condurre la tua missione in modo indiretto. Se non riesci a scoprire quello che vuoi sapere, rivolgiti al tuo sensitivo preferito per ottenere informazioni.

Carriera / Finanza: la collaborazione può creare confusione poiché la confusa luna dei Pesci nella tua zona di collaborazione si scontra con i nodi della luna. La persona con cui lavori potrebbe inviare segnali contrastanti, facendoti confondere sulla direzione di un'attività. Controllare e ricontrollare le informazioni prima di procedere con i passaggi successivi. Se non riesci a ottenere la verifica dal tuo collega o da una fonte esterna, potrebbe essere necessario risolverlo da solo. Analizza ciò che è rilevante e tralascia i dettagli estranei.

Crescita personale / spiritualità: la spiritualità è molto soggettiva. Non tutti possono rispondere alle tue domande, anche se una guida perspicace può metterti sulla strada giusta. Che tu intraprenda il viaggio dipende da te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: L'oscurità della luna ti invita a risolvere le questioni in sospeso con faccende e progetti di lavoro e ad occuparti della cura di te stesso. Presto inizierà un nuovo ciclo e vorrai essere pronto per questo. Farai molto con l'aiuto di un Toro inventivo.

Amore / amicizia: potresti essere sorpreso di quanta intuizione puoi ottenere dal tuo partner o da un membro della famiglia. Con il curioso Mercurio allineato con Marte e Plutone, non sarai delicato nello scoprire ciò che vuoi sapere. Attenta, Bilancia. Non puoi andare dritto per la giugulare. Devi essere creativo per convincere qualcuno ad aprirsi. Sii consapevole dei confini e rispetta la fiducia guadagnata duramente.

Carriera / Finanza: fai della "semplicità" il tuo mantra. Con la confusa Luna dei Pesci nel tuo settore di lavoro che quadra i nodi della luna, è l'unico modo per superare la giornata. La confusione si crea quando ci sono troppe parti in movimento di cui tenere traccia. Per portare a termine le cose è necessario prendere una decisione ferma e mantenerla. Impegnarsi in un piano potrebbe sembrare come immergersi nel profondo. Abbi fede e fai un salto.

Crescita personale / spiritualità: un'atmosfera competitiva tra te e un amico potrebbe motivarti a migliorare le tue conoscenze. Non vuoi essere da meno. Qualunque cosa serva per farti imparare di più è una buona cosa.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: perché non rilassarti e divertirti un po '? Lascia che un Toro ti mostri come divertirti. Durante l'oscurità della luna, la tua energia può esaurirsi, quindi potresti non essere in grado di affrontare il tuo solito carico. Considera il tempo libero per un buon comportamento.

Amore / Amicizia: potresti non preoccuparti del prezzo che paghi per il piacere poiché la volubile Luna dei Pesci si scontra con i nodi della luna. Fai attenzione a non compromettere i tuoi valori o le tue finanze per un momento di fugace piacere. Pensa oltre il presente e considera le conseguenze a lungo termine delle scelte che fai. Potresti sentirti diversamente riguardo alla tua situazione al mattino se soccombi alla tentazione e fai una mossa discutibile.

Carriera / Finanza: un mistero è destinato a essere risolto quando l'ispettore Scorpione è sul caso. Con il curioso Mercurio nel tuo settore lavorativo che si allinea con Marte e Plutone, sarai ostinato nella tua ricerca di risposte. Sei il più furtivo di tutti i segni, quindi sei perfettamente adatto a questa impresa. Sai che dovrai affrontare la questione in modo indiretto per scoprire ciò che devi sapere. Nessun problema. Hai questo!

Crescita personale / spiritualità: rilassati e goditi quella che dovrebbe essere un'attività divertente. Non sarà altrettanto divertente se ti sforzi di capire tutto. Non trasformarlo in un altro lavoro da svolgere.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sotto l'oscurità della luna, brami relax e vibrazioni tranquille. Ecco perché vorrai nasconderti a casa e trascorrere del tempo con persone familiari. Tuttavia, non puoi resistere al fascino di un Toro che ti dà qualcosa di cui entusiasmarsi.

Amore / Amicizia: con la luna che transita nel tuo regno domestico, tutto ciò che vuoi fare è rilassarti. Potrebbe non essere così semplice dato che la confusa Luna dei Pesci si scontra con i nodi. Tu e il tuo partner o i membri della tua famiglia potreste scontrarvi quando si tratta di capirsi e di essere reattivi ai reciproci bisogni. Non dovrebbe essere un grosso problema, anche se potresti sentirti frustrato dalla tua incapacità di connetterti. Non prendere niente sul personale. È solo un piccolo blip sul radar.

Carriera / Finanza: le tue abilità con le persone saranno puntuali poiché l'astuto Mercurio si allinea con l'assertivo Marte e il magistrale Plutone. Avrai quello che serve per gestire le persone problematiche e persuaderle a rispondere alle tue preoccupazioni. È un ottimo momento per negoziare una questione finanziaria. Tuttavia, potrebbe essere necessario avvicinarlo in modo furtivo. Evita di fare qualcosa di subdolo. È fondamentale creare fiducia.

Crescita personale / spiritualità: sei attratto da diete insolite e mode del fitness. Ci vuole qualcosa fuori dagli schemi per mantenerti interessato a mantenere il tuo regime. Stai alla ricerca di qualcosa di non convenzionale che possa migliorare la tua routine.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: l'oscurità della luna ti invita a passare meno tempo a parlare e più tempo a dedicarti alla contemplazione silenziosa. Considera cosa è successo nella tua vita nell'ultimo mese. Potresti voler esaminare più a fondo la tua relazione con un Pesci.

Amore / amicizia: non lascerai nulla di intentato nella tua ricerca per andare a fondo di una casa urgente e di una questione familiare. Con il curioso Mercurio nel tuo regno domestico che si allinea con l'assertivo Marte e il persuasivo Plutone, saprai esattamente quali domande porre per scoprire le informazioni che stai cercando. Potrebbe essere necessario essere un po 'subdolo al riguardo. Una persona con qualcosa da nascondere potrebbe non essere disposta a uscire allo scoperto e dire la verità.

Carriera / Finanza: un'interruzione della comunicazione può gettare una chiave nel lavoro mentre la confusa Luna dei Pesci nel tuo regno mentale si scontra con i nodi della luna. Ognuno ha la propria versione di ciò che sta accadendo e nessuno di loro concorda con la realtà. Per capire cosa sta realmente succedendo, dovrai allontanarti dalle opinioni e dalle dicerie. Per scoprire la verità potrebbe essere necessario fare appello a una fonte attendibile. Lascia che qualcuno con informazioni esperte ti faccia da guida.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere attratto da un hobby insolito o da un'attività ricreativa. Una conversazione con qualcuno che sa può riempire i tuoi spazi vuoti. Questo potrebbe essere qualcosa che vorrai esplorare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna che transita nel tuo regno materiale, c'è la tendenza a contare i tuoi dollari. Ti consigliamo di essere certo di avere tutto ciò di cui hai bisogno. Non lasciare che un Pesci si confonda con i tuoi soldi e viceversa. Rimani nella tua corsia.

Amore / Amicizia: quando sei in una persona, vuoi sapere tutto quello che c'è da sapere. Con il comunicatore Mercurio nel tuo regno mentale che si allinea con l'assertivo Marte e il persuasivo Plutone, lancerai una linea di domande progettate per rivelare informazioni riservate. Non puoi semplicemente andare a uccidere. Dovrai essere intelligente e affrontarlo in modo tortuoso. In alternativa, puoi chiedere informazioni al tuo sensitivo preferito.

Carriera / Finanza: le questioni finanziarie possono essere piene di confusione quando la confusa Luna dei Pesci si scontra con i nodi della luna. Una mancanza di informazioni unita all'incapacità di prendere una decisione può complicare anche la situazione più semplice. Lo shopping può essere altrettanto frustrante. Quando ti trovi di fronte a una decisione, è probabile che ti allontani con tutte le opzioni disponibili. Attendi le tue ricevute. Domani potresti decidere che nessuno di loro si adatta adeguatamente alle tue esigenze.

Crescita personale / spiritualità: la tua atmosfera può diventare un po 'competitiva. Lasciati ispirare dai talenti di qualcuno piuttosto che considerarlo come qualcuno che devi battere. Migliora le tue abilità se necessario. In questo modo, puoi dare il meglio di te in quello che fai.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: ipermotivi e stanchi sono i tratti distintivi della luna oscura che transita nel tuo segno. Quando inizi a sentirti sopraffatto, questo è il tuo segnale per ritirarti e prenderti del tempo per te stesso. Un Toro capirà come ti senti e può offrire supporto.

Amore / Amicizia: Con la luna nel tuo segno che si scontra con i nodi, chissà se stai arrivando o andando. Quando sei completamente confuso sui tuoi sentimenti e sulle tue intenzioni, invierai senza dubbio segnali contrastanti. Solo una persona che ti conosce bene capirà che la tua volubilità fa parte del tuo processo di comprensione delle cose. Tutti gli altri richiederanno spiegazioni. Dopo aver risolto i tuoi sentimenti, potresti dover fornire chiarimenti.

Carriera / Finanza: una gestione abile di una situazione finanziaria richiederà che tu riceva risposte alle tue domande. Con il curioso Mercurio nella tua casa di risorse allineate con l'assertivo Marte e il persuasivo Plutone, non sarai timido nel cercare le informazioni che desideri. Tuttavia, una linea diretta di domande può essere intimidatoria e troppo conflittuale. Dovrai prendere un percorso più tortuoso. Una persona creativa come te è destinata a capire come gestirla.

Crescita personale / spiritualità: la tua intuizione è perfetta quando la luna incontra Pallade nel tuo segno. Tuttavia, può perdere la sua potenza quando troppe variabili vengono inserite nell'equazione. Rimani fedele al tuo impulso iniziale piuttosto che travolgerti con le scelte.