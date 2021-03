Oroscopo di oggi 8 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 8 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 8 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna del Capricorno di oggi illumina la tua decima casa di carriera e successo e si armonizza con Giove che solleva il tuo spirito e fa luce sui tuoi obiettivi, sogni e possibilità professionali. È divertente giocare con le idee, quindi esplora diverse opzioni. Quindi concediti il ​​permesso di perseguire quelli che ti eccitano. Non devi impegnarti in nulla, prova solo le idee che ti illuminano. Un Toro pratico può offrire intuizioni che altrimenti potresti perdere.

Amore / Amicizia: Venere nei Pesci romantici si oppone a Vesta nella Vergine terrena. Potresti sentire un conflitto tra il tuo amore per l'indipendenza e le esigenze e le richieste della tua relazione. Ovviamente è possibile avere libertà all'interno del contenitore dell'impegno, ci vogliono solo comunicazione, fiducia e un partner che abbia a cuore la tua felicità. Parla con la persona amata di ciò che senti e guarda dove va.

Carriera / Finanza: La Luna Capricorno nella tua decima casa dei risultati sestili Nettuno, sottolineando la tua intuizione, gentilezza, creatività e idealismo. Questi sono tutti vantaggi quando li applichi alla tua carriera e ai progetti che hai in cantiere. Può esserci la tendenza a ignorare intenzionalmente qualcosa di importante e quindi a ingannare te stesso. Quindi impegnati a guardare tutto con occhi chiari ed eviterai guai.

Crescita personale / spiritualità: se sei insoddisfatto, non accontentarti e non arrenderti. Se continui a cercare la soluzione, lo farai!

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna Capricorno si armonizza con la tua energia del Toro e illumina la tua nona casa della mente superiore, spingendoti ad esplorare nuovi orizzonti e provare nuove cose. Non deve essere niente di esagerato. Rompi la copertina del nuovo romanzo che hai salvato, ordina da asporto da un nuovo ristorante etnico o tuffati nel corso online che stavi considerando. Tutto ciò che rende il tuo mondo solo un po 'più grande andrà bene. Un Acquario avrà alcune idee divertenti da condividere, perché non chiamarlo?

Amore / Amicizia: il tuo pianeta dominante, Venere, è nei Pesci romantici ed eterei e opposto a Vesta nella Vergine pratica e con i piedi per terra. Sorge un conflitto tra il tuo amore per l'indipendenza e la libertà e le esigenze e le richieste di collaborazione. Sono entrambi importanti e puoi risolvere le cose, devi solo parlare e difendere la tua posizione.

Carriera / Finanza: Giove nella tua decima casa di carriera si armonizza sia con il sole che con la luna oggi. Sei ottimista, di buon umore e materialmente fortunato, quindi cerca buone notizie e opportunità sulla tua strada. Basta non impegnarsi eccessivamente. Questo transito può farti sentire un supereroe, e sebbene pensi di poter gestire tutto su un piatto molto pieno, riconsidera, deleghi e lascia un po 'di tempo libero per te stesso. Ne avrai bisogno!

Crescita personale / spiritualità: fai un passo avanti e fai un inchino. Sei fantastico!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Mercurio, si armonizza con Nettuno oggi e con i sestili della Luna Capricorno Nettuno, quindi il tuo fascino, ispirazione, immaginazione, sensibilità e abilità psichiche sono ai massimi livelli oggi! In effetti, farai un favore al mondo se esci e diffondi la tua allegria leggera e buona. Una Bilancia potrebbe usare una tazza e non fermarsi qui. È come se avessi una scorta infinita; più condividi e dai via, più hai.

Amore / Amicizia: Giunone attiva la tua settima casa di collaborazione e impegno e sestile Mercurio, aiutandoti a trasformare la chiarezza della comunicazione in intimità e profonda connessione con la persona amata. È come se le porte si aprissero, quindi dedica un po 'di tempo per stare davvero con la tua persona speciale. L'ascolto attivo può essere incredibilmente attraente, persino sexy.

Carriera / Finanza: il sole illumina la tua decima casa di carriera e successo e si armonizza con Giove, il Grande Benefico. Questo sottolinea la tua autostima, ottimismo e volontà di essere visto. È un bel giorno per essere sotto i riflettori e la fortuna materiale potrebbe facilmente arrivare sulla tua strada. Quindi mettiti in gioco e sarai pronto quando arriverà.

Crescita personale / spiritualità: i progetti su cui hai lavorato tendono al successo, quindi fermati e apprezzalo per un momento. Lascia che il tuo successo arrivi e affondi, quindi celebralo. Quindi continua a fare quello che hai fatto perché funziona come un incantesimo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sia con il sole che con il tuo pianeta dominante, la luna, in armonia con il gioviale Giove oggi, vibri di ottimismo, affetto, generosità, gentilezza e buona fortuna. C'è un salto nel tuo passo e una cadenza nella tua voce e perbacco, ti meriti questo scoop extra di felicità! Non lasciare che uno Scorpione ringhioso piova sulla tua parata. La loro infelicità non ha nulla a che fare con te, indipendentemente da quello che dicono.

Amore / Amicizia: La Luna Capricorno illumina la tua settima casa di collaborazione e impegno e sestile romantico Nettuno, aumentando la tua sensibilità emotiva e approfondendo l'amore che provi per la tua amata. La luna è anche congiunta a Plutone, quindi il tuo bisogno di sicurezza è sottolineato. Ricorda che la fonte migliore per questo è dentro di te. Nessun altro può farti sentire al sicuro; è un lavoro interno.

Carriera / Finanza: Mercurio evidenzia la tua ottava casa di risorse condivise e sestili Giunone. Questo è il momento ideale per discutere gli obiettivi che hai con il tuo partner, rivedere le tue finanze congiunte ed esplorare ciò che vuoi che il futuro abbia. La comunicazione porta a una connessione più profonda e a una vera intimità.

Crescita personale / spiritualità: se permetti a cose banali di distrarti da ciò che vuoi veramente ottenere e realizzare, hai a che fare con una forma di auto-sabotaggio. Rivolgiti a un buon terapista o consulente e cura questo schema in modo da poter manifestare gli obiettivi che significano così tanto per te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, il sole, si armonizza con Giove oggi, così come la luna, quindi la tua natura già allegra riceve una spinta! Il tuo ottimismo aumenta, così come la tua generosità, gentilezza e tolleranza. L'unico aspetto negativo è la tendenza a indulgere troppo nelle cose belle della vita. Percorri la via di mezzo e non dovrai preoccuparti che il tuo girovita si espanda o che i postumi di una sbornia siano troppo divertenti. Un Acquario è una buona compagnia e un grande fan delle tue buffonate.

Amore / Amicizia: Mercurio attiva la tua settima casa di partnership con Giunone, mettendo in cima alla lista una comunicazione eccellente, una conversazione profonda e un'intimità. È un bel giorno per avere la discussione che volevi avere. Aiuta anche il transito di Giove benevolo nella settima casa.

Carriera / Finanza: la pratica Luna Capricorno illumina la tua sesta casa di lavoro, congiunge Plutone e sestile Nettuno nella tua ottava casa. Dai un'occhiata al tuo reddito e alle tue finanze personali e congiunte e guarda come si allineano. Se devi modificare il budget, fallo ora. Non aspettare che l'Universo insista su di esso. Più sei responsabile, meglio è.

Crescita personale / spiritualità: la tua creatività e il tuo pensiero ispirato ti stanno portando verso il successo. Anche con alcuni dossi sulla strada, è chiaro che ti stai muovendo nella giusta direzione. Fidati di te stesso, goditi il ​​viaggio e festeggia quando raggiungi la tua destinazione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la Luna Capricorno si armonizza con la tua energia Vergine e attiva la passione e la creatività nel tuo tema. Il tuo pianeta dominante, Mercurio, è in armonia con Nettuno creativo e artistico, quindi affidati alle idee divertenti e agli impulsi creativi che ti vengono incontro oggi. La luna è il sestile di Nettuno, rendendo quell'influenza ancora più forte, quindi perché combatterla? Puoi prenderti cura delle parti più pratiche e ordinarie della tua vita domani. Oggi l'arte, la musica e un Pesci molto creativo ti invitano a fare un cenno.

Amore / Amicizia: Venere evidenzia la tua settima casa di collaborazione e impegno e si oppone a Vesta nella tua prima casa di sé. Questo crea un tiro alla fune tra il tuo desiderio di indipendenza e libertà e le richieste e le esigenze della tua relazione e del tuo partner. Non si escludono a vicenda, puoi risolverlo, ma devi mettere tutto sul tavolo. Non cercare di ignorarlo. Meritate entrambi di meglio.

Carriera / Finanza: Giove benevolo illumina la tua sesta casa di lavoro e si armonizza sia con il sole che con la luna. Sei ottimista, generoso e fortunato oggi, quindi cerca opportunità e possibilità. La comunicazione è evidenziata anche con Mercurio sestile in Giunone. Chiedi quello che vuoi, molto probabilmente lo otterrai.

Crescita personale / spiritualità: rifiuta di accettare cose che non sono tue. Non va bene per te e non va bene per la persona che vuoi salvare.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la terrosa Luna Capricorno illumina la tua quarta casa di casa e famiglia, rivolgendo la tua attenzione al tuo nido e ai capolini che ami. La luna è congiunta a Plutone stasera, quindi aggira il dramma e lo stress emotivo. Passerà, ma potrebbe esserci uno o due momenti di tensione! Se hai bisogno di supporto o di una seconda opinione, puoi fidarti di un Acquario che sarà sempre sincero con te.

Amore / Amicizia: Giove benevolo brilla nella tua quinta casa di amore, passione e romanticismo e si armonizza sia con il sole che con la luna. Sei ottimista, fiducioso, allegro e affettuoso. Questi sono ingredienti perfetti per una serata divertente, quindi vai avanti e organizza qualcosa. Fai attenzione a non indulgere in cibo o bevande. Vuoi che la serata finisca con una nota alta.

Carriera / Finanza: Nettuno evidenzia la tua sesta casa di lavoro e sestile la Luna Capricorno. Sei gentile, amorevole, emotivamente sensibile e il preferito tra i tuoi colleghi. Va bene fare le cose per gli altri fintanto che ti ricordi di prenderti la stessa cura di te stesso. E fai attenzione a qualcuno che vuole approfittare della tua dolce e buona natura. La gentilezza non dovrebbe mai essere scambiata per debolezza.

Crescita personale / spiritualità: le decisioni passate possono emergere ora con risultati e conseguenze spiacevoli. La buona notizia è che puoi prendere una nuova decisione e cambiare la direzione in cui stanno andando le cose.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: questa sera il tuo pianeta dominante, Plutone, è congiunto alla Luna Capricorno, quindi potresti sentirti lunatico e introspettivo. Va bene, sii gentile con te stesso, lascia che tu abbia la solitudine che brami e domani, quando ti sveglierai, sarà un'energia completamente diversa. Quello che non vuoi fare è ignorare i tuoi sentimenti e sforzarti di interagire con il mondo quando ciò di cui hai bisogno è una pausa. Puoi rispondere alla chiamata dei Pesci domani quando avrai più voglia di chiacchierare.

Amore / Amicizia: Nettuno attiva la tua quinta casa di amore, romanticismo e passione e sestile la luna. Sei etereo, magnetico e difficile da rifiutare. Sei anche molto sensibile emotivamente, quindi tieni presente che solo perché qualcuno vuole passare del tempo con te non significa che sei obbligato a passare del tempo con lui. Prenditi spazio se ne hai bisogno e pianifica un'uscita per un'altra volta.

Carriera / Finanza: Giunone evidenzia la tua seconda casa degli affari materiali e dei sestili Mercurio. La tua chiarezza mentale è forte e le tue capacità di comunicazione chiare. La cooperazione è rafforzata da questo transito, rendendo questo un ottimo giorno per rivedere le tue finanze con il tuo consulente o chiedere a qualcuno di cui rispetti la conoscenza per la sua opinione.

Crescita personale / spiritualità: non scoraggiarti se i tuoi orari sembrano ritardati. Abbi fede, mantieni la tua visione e continua a lavorare sulle gambe. Non tutto accade come pensiamo che dovrebbe. Un piano più grande è in movimento.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Giove, si armonizza sia con il sole che con la luna oggi, aumentando il tuo ottimismo, buon umore e buon umore. Sei come una candela che accende altre candele in una stanza buia, diffondendo le tue buone vibrazioni e il tuo affetto ovunque tu vada. Questo è così importante in questi giorni. Tutti hanno bisogno di un po 'di passaggio e anche se nessuno te lo dice mai; la tua gentilezza e il tuo sorriso rendono la giornata migliore per tutti quelli che incontri. Una Vergine si sente triste, ma dopo aver pranzato con te, se ne va allegramente.

Amore / Amicizia: Marte attiva la tua settima casa di collaborazione e si armonizza con il romantico Nettuno, infondendoti l'energia dell'attrazione. Sei magnetico e hai un fascino quasi mistico. Non sprecarlo! Porta alla tua amata un bellissimo bouquet e guarda cosa succede dopo.

Carriera / Finanza: La Luna Capricorno illumina la tua seconda casa delle finanze, sestilando Nettuno e congiungendo Plutone. Mentre la tua intuizione è aumentata, la tua capacità di vedere chiaramente non lo è, e potrebbe esserci qualcuno nella tua orbita che vuole approfittare di te. Rimandare le decisioni importanti almeno per un altro giorno. Avrai un'idea migliore di cosa sta succedendo se lo fai.

Crescita personale / spiritualità: non lasciarti trascinare nel dramma di qualcun altro, non importa quanto sia appariscente. Non puoi aggiustarlo, né dovresti. Le persone non imparano mai a camminare se qualcuno le porta sempre.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la luna nel tuo segno illumina la tua prima casa del sé e congiunge il potente Plutone. Potresti sentirti nervoso, solo un pelo fuori bolla questa sera. Non spingerti a fare qualcosa che non vuoi fare e non sentirti in colpa per aver riprogrammato quella cena con un Ariete. Va bene non sentirsi particolarmente socievoli; è probabile che tu abbia solo bisogno di un po 'di tempo libero e tornerai sulla scena con rinnovata energia e verve.

Amore / Amicizia: questo è un giorno per farti diventare il destinatario del tuo amore e della tua cura di te stesso. Non è sempre facile da fare, ma ne vale la pena. Deve esserci un equilibrio tra la cura di sé e la cura degli altri, tra il lavoro, la famiglia, la collaborazione e se stessi. Se qualcuno di questi viene trascurato, lo squilibrio, nel tempo, crea seri problemi. Come una sedia con una gamba corta, c'è un'oscillazione.

Carriera / Finanza: Marte attiva la tua sesta casa di lavoro e si armonizza con Nettuno, creando un buon equilibrio tra il pratico e l'ideale. Sei magnetico e creativo con questo transito in gioco. Puoi attirare ciò che vuoi e creare le opportunità che desideri. Essere impegnato! È un buon giorno per essere te.

Crescita personale / spiritualità: c'è qualcuno nella tua orbita che è un po 'un pettegolezzo, quindi fai attenzione a ciò che condividi con loro. Tienilo segreto per mantenerlo segreto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: Giove in Acquario attiva la tua prima casa del sé e si armonizza sia con il sole che con la luna oggi. Sei pieno di ottimismo, buon umore, idealismo e generosità. È come spargere polvere di fata o scintillii ovunque tu vada, anche se non te ne rendi conto. Il mondo ha bisogno di più di ciò che condividi, quindi esci e rallegra la giornata di coloro con cui entri in contatto. Anche uno Scorpione cupo e aspro si accenderà dopo aver trascorso del tempo in tua compagnia.

Amore / Amicizia: Giunone mette in evidenza la tua undicesima casa di amicizia e sestile Mercurio. La conversazione è gratificante e la connessione è approfondita e può portare a tutti i tipi di nuove idee, piani e possibilità. Trascorri del tempo con la tua tribù e parla delle cose che contano. Il mondo è migliorato un piccolo passo alla volta.

Carriera / Finanza: Nettuno mette in risalto la tua seconda casa degli affari materiali. Sestila la luna e si armonizza con Marte, quindi hai un buon equilibrio tra il pratico e l'ideale. Sei molto intuitivo, forse anche sensitivo, quindi presta attenzione alle tue intuizioni. E non lasciarti ingannare o approfittare. Fidati del tuo istinto, non ti porterà nel torto.

Crescita personale / spiritualità: man mano che le tue capacità di leadership si sviluppano, trovi molto più facile raggiungere i tuoi obiettivi. Le persone vogliono farsi avanti e aiutarti. Assicurati solo di pagarlo in avanti lungo la strada.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la Luna Capricorno è in sestile il tuo pianeta dominante, Nettuno, aumentando la tua sensibilità emotiva, idealismo e gentilezza. Hai così tante buone energie da condividere con il mondo, anche se non la vedi tu stesso. Questo transito approfondisce il tuo amore per l'arte e la musica, quindi perché non regalarti e visitare un museo o un luogo di musica dal vivo oggi? Invita una Bilancia a unirsi a te, poi rilassati in reciproca compagnia e goditi la giornata.

Amore / Amicizia: la tua undicesima casa di amicizia e umanitarismo è attivata dalla Luna Capricorno e dalla congiunzione con Plutone. Sei magnetico e potente e puoi radunare le truppe verso qualsiasi causa che parli al tuo cuore. I tuoi amici vogliono passare del tempo con te, perché non trasformarlo in un progetto di volontariato di gruppo? Due piccioni con una fava.

Carriera / Finanza: Giunone attiva la tua decima casa di carriera e successo e sestile Mercurio. Comunicazione e collaborazione vanno di pari passo e ti consentono di ottenere più di quanto potresti fare da solo. Potresti vendere sabbia in Florida oggi, se lo volessi! Quindi decidi cosa vuoi realizzare, tuffati e datti da fare.

Crescita personale / spiritualità: se ricordi che un ostacolo è in realtà una sfida e un trampolino di lancio, sarai inarrestabile. Un vicolo cieco è anche un'inversione di marcia. Una rampa di uscita porta a una destinazione. È tutta una questione di percezione. Regola la tua vista e vai avanti