Oroscopo di oggi 8 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 8 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 8 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Venere entra nella Bilancia “andiamo tutti d'accordo” e nel tuo settore di partnership. Fino al 4 dicembre sarai una preda attraente per le persone che vogliono collaborare in modo serio. Non c'è momento migliore per formare una nuova unione. Questa influenza propizia può conferire amore e affetto reciproci, nonché prosperità. Sono favoriti il ​​matrimonio e il fidanzamento. Se hai una relazione o una partnership commerciale, le cose dovrebbero andare bene perché c'è un impegno reciproco a dare e ottenere qualcosa di dolce dall'accordo. Con Venere in contrasto con il pessimista Saturno, la tua felicità può dipendere dalla tua capacità di gestire le tue paure. Non lasciare che l'insicurezza saboti la tua felicità e ti impedisca di essere disponibile per l'amore che desideri.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Il tuo sovrano, Venere, entra nell'armoniosa Bilancia e nel tuo settore lavorativo. Fino al 4 dicembre, le tue possibilità di ottenere un progetto di prugna o una posizione ambita sono alte. Identifica ciò che ti entusiasma di più nel tuo campo di competenza ed esplora modi per incorporarne di più nella tua routine quotidiana. La tua passione è ciò che impressionerà di più le persone e le convincerà che sei la persona giusta per il lavoro. Un flirt sul posto di lavoro potrebbe surriscaldarsi, anche se dovresti pensarci due volte prima di unire l’utile al dilettevole. Venere, che è in contrasto con Saturno responsabile, ti chiede di indossare le tue mutandine da bambino grande e di pensare oltre il momento. È importante considerare cosa servirà ai tuoi interessi a lungo termine.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Non dovrai avventurarti lontano per sperimentare una connessione profondamente significativa. Un incontro con i tuoi cari a casa tua o una festa intima a due potrebbe riaffermare la tua fede nell'amore. Un potente allineamento Venere-Plutone può preparare il terreno per un’esperienza che trasforma la vita. Sei pronto a far entrare l'amore nella tua casa e nel tuo cuore? Un’atmosfera calda e accogliente incoraggia le persone a connettersi con te in modo più profondo mentre Mercurio e Nettuno si allineano. Un'intuizione su un problema lavorativo potrebbe rivelarsi esatta. La tua intuizione potenziata può darti un'idea di un collega. Guardare questo individuo con compassione può rendere più facile lavorare insieme. Mettiti nei loro panni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Venere entra nell'armoniosa Bilancia e nel tuo regno domestico. Fino al 4 dicembre sarai ispirato a rendere il tuo spazio abitativo più bello e invitante. È il momento perfetto per lanciare un progetto di ristrutturazione o acquistare splendidi mobili e decorazioni per la tua casa. Una volta che il tuo posto sarà perfetto, sarai dell'umore giusto per intrattenere amici e familiari. Le feste intime per due possono essere davvero dolci, quindi assicurati che la tua camera da letto sia pronta per il romanticismo. Con Venere in contrasto con Saturno, avere regole rigide su ciò che puoi e non puoi fare potrebbe rovinare la tua felicità. Osate spendere poco e vivere la vita al massimo. Meriti di godere dei frutti del tuo lavoro.