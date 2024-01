Oroscopo di oggi 9 gennaio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 9 gennaio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Stai alla ricerca di un'opportunità entusiasmante o di un modo non convenzionale per trarre profitto dalle tue capacità. Un’idea creativa può essere una fonte di denaro poiché il sole e l’innovatore Urano danno energia alla tua carriera e ai settori finanziari. Questo è il giorno perfetto per proporre un piano audace che sia all'avanguardia. Non tutti lo capiranno, quindi riserva la tua proposta a una persona ricettiva alle nuove idee. I social media o la tecnologia più recente potrebbero avere un ruolo nel tuo impegno. È l'occasione perfetta per affermarti come influencer o trendsetter.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Sei infiammato da idee ispirate e progetti audaci mentre il sole nell'ambizioso Capricorno si sincronizza con l'anticonformista Urano nel tuo segno. Al giorno d'oggi, uscire dagli schemi e provare cose nuove può essere piuttosto eccitante. Ascolta la chiamata ad esplorare un percorso o un'opportunità non convenzionale. Questo è il giorno perfetto per esplorare una nuova strada di crescita. L’istruzione superiore, la spiritualità o i viaggi a lunga distanza potrebbero avere un ruolo in questo quadro. Queste attività ti porteranno sicuramente fuori dai sentieri battuti, quindi accendi il tuo spirito di avventura. Potrebbe esserci qualche resistenza ad avventurarsi oltre la tua zona di comfort mentre il Sole e il cauto Saturno si allineano. È probabile che non lascerai che ti fermi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La virilità di Marte sarà in piena forza mentre si sposta nel Capricorno, il suo segno di esaltazione, e si stabilisce nella tua casa dell'intimità. Fino al 13 febbraio, il tuo appetito sessuale sarà fuori scala. Alcuni Gemelli saranno super aggressivi nel perseguire i propri desideri. A meno che una persona non ti dia il via libera, non è saggio procedere volontariamente. Possono sorgere conflitti quando non ottieni ciò che desideri. Scopri come accettare un no come risposta. Questo regno governa anche il debito e le risorse condivise. Nelle prossime settimane potrebbero sorgere disaccordi su denaro o beni. Non prestare e non prendere in prestito è una buona regola pratica.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Marte diventa una forza formidabile mentre si sposta nel Capricorno, il suo segno di esaltazione, e si posa nella tua casa di partenariato. Sarete voi contro il vostro interesse amoroso, o voi due contro il mondo? La tua relazione più importante può surriscaldarsi nelle prossime settimane. Fino al 13 febbraio, uno spirito competitivo può mettervi l’uno contro l’altro o può motivarvi a diventare una coppia dinamica. Sarai inarrestabile quando lavorerai insieme per sconfiggere un nemico comune o raggiungere un obiettivo condiviso. Alcuni Cancro saranno super assertivi nel perseguimento dell’impegno. Ricorda solo che non può essere affrettato o forzato. Lascia che la natura faccia il suo corso.