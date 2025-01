Oroscopo di oggi 9 gennaio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 9 gennaio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 9 gennaio 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Oggi potrebbe presentarsi un conflitto di programmazione, Ariete. Un impegno di lavoro potrebbe interferire con un evento sociale. Potresti dubitare di poter partecipare a entrambi, ma se pianifichi attentamente, dovrebbe andare bene. Qualcuno a casa potrebbe non essere comunicativo, il che potrebbe causare un po' di preoccupazione. Questa persona ha problemi che deve risolvere da sola. Sii presente se necessario.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Comunicazioni confuse potrebbero essere il modello di oggi, Toro. Alcune scartoffie che devi sbrigare per un compito potrebbero essere in ritardo, appese alla posta o archiviate nel posto sbagliato. Potrebbe volerci un po' per trovarle, ma alla fine dovrebbero arrivare. Potrebbero esserci dei messaggi strani per te e potresti non essere sicuro se dovresti o meno richiamare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Oggi potresti dubitare della quantità di denaro che potresti ottenere da una transazione commerciale. Se puoi, verificalo prima di iniziare qualsiasi cosa. Non ti viene detto nulla. Le relazioni personali, in particolare amore e romanticismo, dovrebbero essere stabili e gratificanti ora, anche se oggi potresti non avere molto tempo da trascorrere con le persone a cui tieni. Tieni duro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Poiché la nutriente Cerere si sincronizza con il benevolo Giove, non ti tirerai indietro di fronte a una persona cara che sta attraversando un periodo difficile. Al contrario, ti farai avanti con coraggio e le farai sapere che la sosterrai in qualsiasi modo tu possa. Potrebbero stare attraversando qualcosa che non vogliono che gli altri sappiano, quindi la discrezione è fondamentale. Anche tu potresti trarre beneficio dalla gentilezza di una persona che si preoccupa del tuo benessere. Non esitare a chiedere supporto se ne hai bisogno. Una persona di cui ti fidi potrebbe fare uno sforzo in più per aiutarti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Poiché la nutriente Cerere si sincronizza con il benevolo Giove nella tua casa della comunità, sarai una persona su cui i tuoi amici e la tua famiglia possono contare. Se qualcuno è nel bisogno, non ti fermerai finché non avrai fatto il possibile per rendere la sua situazione più gestibile. Non devi fare tutto il lavoro pesante da solo. Sarai più efficace nel fornire assistenza quando inviti gli altri a partecipare. È anche il giorno perfetto per partecipare a un progetto o a un gruppo che servirà le esigenze della comunità più ampia

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

Poiché Cerere nutriente e Giove benevolo si sincronizzano nelle tue zone di lavoro, sarai la mamma o il papà designati della tana sul posto di lavoro. Sarà chiaro che tieni moltissimo al tuo lavoro e alle persone con cui lavori. Alcuni colleghi saranno colpiti dal tuo immenso talento e dalle tue capacità, mentre altri apprezzeranno la tua atmosfera incoraggiante. Non sorprenderti se le persone vengono da te per un consiglio. Anche i superiori potrebbero cercare il tuo aiuto. La guida richiesta potrebbe essere di natura sia professionale che personale. Pensa attentamente prima di immischiarti negli affari privati ​​di qualcuno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Oggi potresti ricevere notizie inquietanti sulla tua situazione lavorativa e preoccuparti, Bilancia. Potresti mettere in dubbio il tuo futuro in questo campo e forse prendere in considerazione un cambiamento. Consideralo, certo, ma questo non è il giorno per prendere una decisione definitiva di alcun tipo. Aspetta di essere in uno stato d'animo più sicuro. Nel frattempo, elenca le tue diverse opzioni. Questo ti riporterà alla realtà.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Sei una persona logica, Scorpione. Quando le intuizioni ti arrivano tramite visioni, tendi a dubitare della loro validità. Non farlo. Se un sentimento è particolarmente forte, assecondalo. Non scartarlo perché sembra illogico. La vita non è sempre prevedibile. Se ti dai il permesso, puoi fidarti del tuo intuito su quasi tutto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

I dubbi sulle motivazioni di un amico potrebbero tormentarti oggi, Sagittario. Questa persona sembra comportarsi in modo strano e non comunica. Probabilmente ha poco o nulla a che fare con te. Questa persona ha problemi con cui sta avendo problemi. Ci sono altri che si trovano in uno spazio migliore e la cui compagnia apprezzerai in questo momento. Riunisciti e goditi l'atmosfera amichevole.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Un amico o un familiare potrebbe comportarsi in modo strano e sembrare distratto. Potresti chiederti se è arrabbiato con te. Probabilmente non è così. Questa persona ha problemi che richiedono attenzione. Lasciagli un po' di spazio. Un partner romantico potrebbe dover annullare un appuntamento stasera. Trascorri la serata da solo con un romanzo e attendi con ansia il prossimo incontro.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Troppa lettura potrebbe causare affaticamento degli occhi e forse mal di testa, Acquario. Potrebbe essere utile farti controllare la vista, ma probabilmente è solo troppo stress. Potresti avere qualche difficoltà a concentrarti sul lavoro che fai oggi, ma questa è solo una condizione temporanea. Dovresti tornare alla normalità domani. Resta a casa stasera, ascolta musica e prenditela comoda.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

I dubbi su questioni aziendali e finanziarie potrebbero pesare sulla tua mente ora, Pesci, così tanto da invadere i tuoi sogni. I sogni sono solo un riflesso delle tue preoccupazioni, non sono profetici. La tua situazione è probabilmente migliore di quanto sembri in superficie. La mancanza di informazioni offusca la questione. Controlla i fatti e giudicali da solo prima di impazzire.