Oroscopo di oggi 9 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 9 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 9 giugno 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Il messaggero Mercurio nella tua casa dei beni si allinea con Nettuno percettivo, che può darti informazioni vitali su denaro o beni. Presta molta attenzione a sogni, intuizioni e sincronicità. L'Universo comunica in una moltitudine di modi. Il tuo intuito è perfetto, quindi fidati del tuo istinto quando prendi decisioni. Se hai dei dubbi, una lettura con il tuo sensitivo preferito può confermare se sei sulla strada giusta. Mercurio si sincronizza con Cerere incoraggiante nella tua zona di lavoro e benessere, portando consigli utili su queste aree della tua vita. Quando parli delle tue preoccupazioni, sentirai che la persona con cui stai parlando ti capisce e si preoccupa della tua situazione. Allo stesso modo, sarai un ascoltatore gentile e attento.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La connessione psichica tra te e un amico può essere piuttosto forte poiché il messaggero Mercurio nel tuo segno si sincronizza con l'intuitivo Nettuno nella tua casa della comunità. Potresti finire le frasi l'uno dell'altro e anche i tuoi pensieri potrebbero essere sulla stessa pagina. Non sorprenderti se ricevi una chiamata o un messaggio proprio mentre stavi pensando di contattarti. È probabile che la tua intuizione su una conoscenza recente sia esatta, quindi fidati del tuo intuito. Potresti vedere cose su di loro che gli altri non notano. Questa vibrante energia supporta anche le attività di gruppo, rendendola una giornata eccellente per collaborare a un progetto. La magia accade quando persone che la pensano allo stesso modo mettono al lavoro la loro intelligenza e creatività.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il messaggero Mercurio nella tua dodicesima casa esoterica si allinea con l'intuitivo Nettuno nella tua casa delle aspirazioni, che può fornire un'anteprima degli eventi imminenti. Potresti avere un'improvvisa intuizione su cosa c'è all'orizzonte, o un sogno preveggente può ispirare un nuovo obiettivo di carriera. Ognuno ha il proprio sistema personale di segni e simboli. Presta attenzione agli eventi mistici che hanno un significato per te. Un allineamento Mercurio-Cerere può innescare una dolce conversazione con qualcuno a cui tieni. Prenditi del tempo dalla tua giornata impegnativa per entrare in contatto con loro e ascoltare le loro preoccupazioni. Un po' di attenzione e gentilezza da parte tua faranno molto per farli sentire supportati e amati.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 9 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre l'esperto Mercurio nella tua casa della comunità si sincronizza con l'immaginativo Nettuno, farai il tuo miglior brainstorming creativo con una squadra. La magia accade quando tu e i tuoi amici o colleghi mettete in comune i vostri talenti, esperienza e risorse. Ti sentirai ispirato dai contributi che tutti danno. Questo può aiutarti a valutare la forza delle tue idee e può motivarti a imparare qualcosa di nuovo. Questo è il giorno perfetto per esplorare un argomento di interesse. Una conversazione con un mentore o un insegnante può essere molto stimolante. Una persona che capisce di cosa ti occupi può aiutarti a creare una visione per il tuo futuro.