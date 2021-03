Oroscopo di oggi 9 marzo 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 9 marzo 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 9 marzo 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: chi è la tua tribù? Con la luna che attraversa la tua zona della comunità, otterrai la spinta emotiva di cui hai bisogno connettendoti con la tua gente. Potrebbero essere tuoi amici, colleghi fidati o un gruppo a cui appartieni. Gli Acquari, in particolare, saranno sulla tua lunghezza d'onda.

Amore / amicizia: l' amore non corrisposto e le connessioni karmiche possono rimanere nella tua mente mentre Venere quadra i nodi della luna nei tuoi regni mentali. Potrebbe persino spingerti a contattare qualcuno del tuo passato. Non ti servirà guardare nello specchietto retrovisore e ossessionarti su ciò che avresti dovuto dire o fare. La tua felicità è nel futuro, quindi continua ad andare avanti. Fai esercizio, telefona a un amico o fai tutto il necessario per impedirti di fare qualcosa di cui potresti pentirti.

Carriera / Finanza: inizierai a correre con la Luna dell'Acquario in aspetto con il tuo sovrano, Marte, all'inizio della giornata. In quel momento sarai più fiducioso ed energico. Più tardi, quando Mercurio mentale quadra con Chirone insicuro nel tuo segno, potresti chiederti se hai fatto le mosse giuste. Il senno di poi è 20-20. Credi in te stesso. Se hai bisogno di apportare modifiche in futuro, troverai un modo per farlo funzionare.

Crescita personale / spiritualità: troverai nuovi modi per affrontare la cura di te stesso mentre l'inventiva Luna dell'Acquario presenta Cerere e Chirone nel tuo segno. Un amico esperto di benessere potrebbe darti suggerimenti utili che possono migliorare la tua routine.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con l'inventiva Luna dell'Acquario nella tua zona di reputazione, vuoi essere visto come un influencer. Non importa quale sia la tua area di competenza, sei pronto a dimostrare di essere in anticipo sulla curva. Rivolgiti a un accorto Capricorno per rinforzo.

Amore / amicizia: competere con amici eleganti può ispirare cattive mosse finanziarie poiché Venere nel tuo settore sociale fa quadrare i nodi della luna nelle tue zone monetarie. Hai il tuo stile unico. Non hai bisogno di concederti il ​​lusso di vestiti e accessori costosi di cui non hai veramente bisogno. Potrebbe sembrare un buon modo per lenire la febbre da blocco. Tuttavia, potrebbero essere necessari un paio di mesi prima che tu possa socializzare in sicurezza e mostrare i tuoi nuovi vestiti. Risparmia ora, spruzza più tardi.

Carriera / Finanza: ti chiederai se ti metti il ​​piede in bocca mentre Mercurio loquace nel tuo settore professionale si scontra con l'insicuro Chirone. Fai attenzione a non rivelare informazioni che è meglio tenere per te. Anche se ti attieni al copione, potresti comunque mettere in dubbio la tua performance. A volte, parlare con i superiori può essere snervante. Il tuo miglior piano d'azione è mantenerlo semplice e concentrarti sui fatti.

Crescita personale / spiritualità: nel tentativo di superare la paura, potresti uscire dalla tua zona di comfort e fare qualcosa di inaspettato. Ti sentirai più sicuro di te stesso se fai piccoli passi invece di tentare un salto da gigante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sei ansioso di accedere alla saggezza che ti aiuta a dare un senso agli eventi difficili della tua vita. Niente può fornire tutte le risposte, ma sarebbe bello avere un ambiente che ti faccia sentire al sicuro. Un Acquario può indicarti la giusta direzione.

Amore / amicizia: parlare agli altri nel modo in cui vorresti che ti si parlasse è una buona regola pratica. Con Mercurio nell'insensibile Acquario che si scontra con Chirone ferito, potresti inavvertitamente dire qualcosa che colpisce un nervo. Probabilmente non è tua intenzione essere offensiva. Lo chiami semplicemente come lo vedi. Il tuo ascoltatore potrebbe essere più magro di quanto pensi. Se hai a che fare con un argomento delicato o una persona delicata, la sensibilità è consigliata.

Carriera / Finanza: l' immagine non è tutto. Tuttavia, è la prima cosa che le persone notano. Con l'attrattore Venere nella tua zona di carriera che quadra i nodi della luna, dovresti stare attento a non dare un'impressione sbagliata. Presta particolare attenzione al tuo aspetto, in particolare se incontrerai alti vertici e figure influenti. Lo stesso vale per le riunioni tramite chat video. Vestiti per il ruolo che svolgi nel tuo mondo professionale, non per quello che svolgi nei tuoi tempi di inattività.

Crescita personale / spiritualità: trarrai beneficio dall'essere perspicaci. Non tutto ciò che leggi o ascolti dovrebbe essere considerato la verità del Vangelo. Anche le cosiddette autorità possono dire cose che non sono necessariamente valide per te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: vuoi grande intensità nelle tue relazioni. Oggi, le interazioni superficiali semplicemente non vanno bene. Desideri il tipo di connessione divorante che ti fa sentire vivo. Un Ariete può accendere il tuo fuoco. Fai attenzione a non scottarti con le fiamme.

Amore / amicizia: la ricerca di una relazione amorosa a distanza o la caccia a qualcuno che sembra sfuggirti potrebbe sembrare una ricerca utile. Anche se con Venere quadrata ai nodi della luna, i tuoi sforzi potrebbero non produrre il risultato desiderato. A volte è impossibile colmare il divario tra te e la persona con cui vuoi stare. Soprattutto se non sono disposti a incontrarti a metà strada. Fai attenzione a non interpretare male le intenzioni di qualcuno. C'è un prezzo da pagare per ascoltare solo ciò che vuoi sentire.

Carriera / Finanza: se sei in possesso di informazioni riservate, tienilo per te. Con il chiacchierone Mercurio che si scontra con l'insicuro Chirone nella tua zona di carriera e reputazione, potresti ritrovarti in una posizione calda se riveli qualcosa che non dovresti. Se non stai attento, le tue parole potrebbero compromettere un collega o metterti nelle condizioni di ottenere il terzo grado. Meno dici, meglio è.

Crescita personale / spiritualità: spiritualità, arte e trascorrere del tempo nella natura sono solo alcuni dei modi in cui puoi connetterti al divino. Tutto ciò che evoca la bellezza può essere un portale per connettersi a regni superiori.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: chi è il tuo miglior compagno? Al lavoro e nei tuoi tempi di inattività, ti divertirai ad avere un compagno di viaggio. Tutto è più piacevole se condiviso con una persona che ti piace. Hai bisogno di un nuovo amico? Un acquario intrigante potrebbe adattarsi al conto.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua zona di intimità che fa quadrare i nodi della luna, potresti scoprire che tu e il tuo partner non parlate la stessa lingua dell'amore. Di conseguenza, potresti finire per sentirti frustrato dopo un incontro sessuale. Comunicare i tuoi desideri è essenziale. Non dovresti dare per scontato che il tuo partner capisca le tue cose che ti eccitano e che non ti si spengono. Allo stesso modo, dovresti assicurarti di sapere cosa funziona per loro e cosa no. Il tuo incontro potrebbe preparare il terreno per una serata emozionante.

Carriera / Finanza: lo zar dell'informazione, non lo sei. Con il comunicatore Mercurio che si scontra con Chirone frammentato nella tua casa di conoscenza superiore, potresti non essere equipaggiato per parlare di una preoccupazione urgente. Potresti anche scoprire che un collega fidato non ha i fatti e le cifre in modo chiaro. Quindi, probabilmente non dovresti riporre troppa fiducia in ciò che dicono. Fai i compiti in modo da sapere di cosa stai parlando.

Crescita personale / spiritualità: avrai un facile accesso alla saggezza che nutre la tua anima mentre la Luna dell'Acquario contatta Cerere e Chirone. Con il disgregatore Urano a bordo, è destinato a sfidare le tue opinioni, e questa è una buona cosa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna che entra nella tua zona di produttività, sei intenzionato a cancellare gli elementi dalla tua lista di cose da fare al lavoro e a casa. Alcune attività potrebbero rivelarsi impossibili da gestire da soli. Chiedi guida e assistenza a un Acquario disciplinato.

Amore / Amicizia: mentre Venere si scontra con i nodi della luna, potresti scoprire che tu e il tuo partner non condividete gli stessi obiettivi di relazione. La colpa potrebbe essere una comunicazione insufficiente. Andare avanti per il viaggio senza indicare la destinazione desiderata può essere problematico. È così che una relazione finisce per non andare da nessuna parte velocemente. Siete partner alla pari in questo viaggio. Hai il diritto di dichiarare ciò che desideri. Fai la tua parte per coltivare la partnership che desideri. Se single, è qualcosa da ricordare andando avanti.

Carriera / Finanza: con il comunicatore Mercurio nella tua zona di lavoro che si scontra con l'insicuro Chirone, le tue parole potrebbero lasciare qualcuno che si sente meno che sicuro della tua capacità di fare le cose. Se non sei sicuro di te stesso, meno dici, meglio è. Prenditi un momento per rivedere il tuo compito e aggiornarti sulle informazioni pertinenti. In questo modo, se devi dire qualcosa, sembrerà che tu sappia di cosa stai parlando.

Crescita personale / spiritualità: un allenamento mattutino può far iniziare la giornata in modo entusiasmante. Con la luna in aspetto guerriero Marte, la motivazione è alta. Fallo prima di distrarti e parlarne.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: progetti creativi, giochi, sport e hobby saranno cibo per la tua anima. Non vale la pena sottovalutare il valore del gioco. Ti divertirai a fare qualcosa con un fascino cerebrale. Lascia che un Acquario ti conduca a un'attività in cui puoi immergerti.

Amore / amicizia: con l'espressivo Mercurio e l'insicuro Chirone che si scontrano nelle tue zone di appuntamenti e partnership, una discussione su una questione di relazione potrebbe lasciarti scoraggiato. Se si tratta di un argomento delicato, probabilmente non dovresti affrontare l'argomento fino a quando non sei completamente pronto a gestire qualsiasi risposta tu riceva. Cercare la convalida ti farà sentire meglio riguardo alla tua situazione solo se l'incontro andrà a modo tuo. Per oggi, faresti meglio ad andartene abbastanza bene da solo.

Carriera / Finanza: non lasciare che l'entusiasmo per un progetto ti faccia trascurare dettagli importanti. Con l'appassionata Venere nella tua zona di lavoro che si scontra con i nodi della luna, potresti scorrere i dati rilevanti o non riuscire a connetterti con qualcuno il cui supporto sarà cruciale per il compito a portata di mano. Anche se sei sicuro di sapere cosa stai facendo, potrebbe essere utile ricevere feedback da un collega di fiducia prima di procedere. Potrebbe esserci qualcosa che ti manca.

Crescita personale / spiritualità: imparare di più su un argomento di interesse può essere gratificante. È anche un ottimo modo per rilassarsi. Non tutti capiranno quello che ti piace. Non lasciare che un oppositore sminuisca la tua esperienza.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: non farai mai le cose a metà, ti impegnerai a fondo nella ricerca del piacere. Se incontri un blocco stradale, è un segno che dovresti portare la tua festa in una direzione diversa. Probabilmente ti dispiacerà se riesci a passare. Un colloquio con una Vergine può metterti in chiaro.

Amore / Amicizia: Venere nella tua zona di vita amorosa segnala che sei entusiasta del romanticismo. Sebbene con un quadrato ai nodi della luna, qualcuno potrebbe esserci dentro per le ragioni sbagliate o potrebbe fraintendere cosa sta succedendo. Il denaro o il sesso potrebbero essere la fine del gioco. Non tutti sono lì per amore. Controlla la tua motivazione e assicurati di capire cosa sta cercando il tuo interesse amoroso. In questo modo, ci sono meno possibilità che qualcuno rimanga deluso.

Carriera / Finanza: la collisione di Venere / nodi di oggi può anche avere un impatto sulle finanze. Potresti passare con spensierato abbandono, tutto all'insegna del divertimento. Incontri, hobby, sport, attività ricreative e denaro speso per viziare i tuoi figli possono aumentare le tue spese. Se altri adulti partecipano al tuo divertimento, dovresti chiedere loro di pagare la loro giusta quota. In questi giorni, dovresti ripagare i debiti che hai, non scavare ulteriormente nel buco.

Crescita personale / spiritualità: nidificare e riposare può essere incredibilmente soddisfacente con la luna che attraversa il tuo regno domestico. Indossa il tuo abbigliamento da casa preferito, mangia un pasto delizioso e rilassati. Te lo sei guadagnato, Scorpione!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: rimanere in contatto con i tuoi amici e familiari più cari ti fa sentire che svolgi un ruolo fondamentale nelle loro vite. Ti divertirai a metterti al passo con le tue persone preferite tramite telefono, testo e chat video. Un Acquario potrebbe avere notizie entusiasmanti.

Amore / Amicizia: con la Venere indulgente che quadra i nodi della luna, potresti aspettarti che i tuoi cari soddisfino ogni tuo capriccio. Sei abbastanza intelligente da non fare richieste assurde. Tuttavia, il tuo comportamento potrebbe suggerire che hai aspettative irragionevoli. Non sorprenderti se il tuo partner o la tua famiglia improvvisamente ricordano qualcosa che avrebbero dovuto fare. Se sei monello, potresti ritrovarti da solo. Tentali a restare attenti ai loro desideri.

Carriera / Finanza: la comunicazione non sarà il tuo forte poiché l'espressivo Mercurio si scontra con l'insicuro Chirone. Potresti temere che le tue idee non siano abbastanza originali o creative da attirare l'attenzione. Probabilmente sono molto più esperti di quanto pensi. Tuttavia, se suona come se non credi in te stesso, potrebbe diminuire il potenziale interesse per ciò che proponi. Tienilo sotto controllo per ora. Concediti un giorno o due per organizzare i tuoi pensieri.

Crescita personale / spiritualità: parla a te stesso come se fossi il tuo più grande fan. Può essere profondamente potenziante quando la luna nel tuo regno mentale si allinea con Cerere e Chirone. Effettua il check-in con te stesso durante il giorno per assicurarti di essere ancora sul messaggio.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di denaro e beni, l'appagamento emotivo deriva dall'ottenere le cose che ti danno una sensazione di sicurezza. Farai il possibile per assicurarti che tutti abbiano ciò di cui hanno bisogno, specialmente un Acquario.

Amore / Amicizia: le parole potrebbero tradire il tuo significato poiché la Venere sciropposa nella tua zona di comunicazione fa quadrare i nodi della luna. Dovresti stare attento a non esagerare o dire a qualcuno ciò che pensi che voglia sentire. Allo stesso modo, dovresti diffidare di qualcuno che cerca di imburrarti. Le loro parole possono sembrare dolci, ma potrebbero essere una messa in scena. Invece di sorvolare sulle cose, prenditi del tempo per spiegarti chiaramente e assicurati di capire da dove proviene l'altra persona.

Carriera / Finanza: L'esperto di affari per cui sei famoso potrebbe essere in attesa poiché Mercurio nella tua casa dei guadagni si scontra con l'insicuro Chirone. In questa atmosfera stressante, potresti chiederti se hai quello che serve per fare la giusta mossa finanziaria. Affrontare questioni legate alla casa o alla famiglia può essere stressante, soprattutto se qualcosa che qualcuno dice mina la tua fiducia. Non preoccuparti. È un segnale temporaneo sul tuo radar. Dagli una seconda occhiata domani.

Crescita personale / spiritualità: al mattino, quando la luna entra in contatto con il guerriero Marte, avrai un'esplosione di energia. È il momento giusto per fare esercizio o intraprendere un compito formidabile. La tua giornata inizierà alla grande.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: prestare attenzione ai tuoi bisogni emotivi può sembrare piuttosto urgente mentre la luna attraversa il tuo segno. Fai attenzione a non calpestare gli altri mentre ti occupi dei tuoi affari personali, specialmente un Toro. Sii consapevole dei confini di tutti.

Amore / amicizia: non sei esattamente noto per il tuo tatto e la tua sensibilità. Con l'espressivo Mercurio nel tuo segno che si scontra con il vulnerabile Chirone, dovrai stare attento a ciò che dici. Non lasciare che il tuo desiderio di toglierti qualcosa dal petto ti spinga a dire la cosa sbagliata. Sii il più delicato e rispettoso possibile. O, meglio ancora, metti in tavola la conversazione finché è meno probabile che tu la rovini.

Carriera / Finanza: basta dire no a spendere in modo frivolo e ad acquistare cose che non ti servono. Con la spendacciona Venere nella tua casa di soldi e beni che si scontrano con i nodi della luna, potresti spendere troppo per un appuntamento o mentre socializzi o concediti il ​​lusso di qualcosa di cui non hai davvero bisogno. Essere incuranti con i soldi potrebbe presto essere motivo di rimpianto. Lascia che qualcun altro faccia il lavoro pesante con le spese. Forse dovresti lasciare che un amico o il tuo interesse amoroso prendano il conto? Puoi restituire il favore in un secondo momento.

Crescita personale / spiritualità: un allenamento vigoroso al mattino può metterti nello spazio giusto per iniziare la giornata. Può appianare il bordo ruvido che non sapevi di avere, migliorando le relazioni personali.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 9 MARZO 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento con la luna nella tua dodicesima casa esoterica. È una giornata eccellente per rallentare e impegnarsi nella contemplazione. Le pratiche spirituali e metafisiche possono essere potenti. Le tue intuizioni potrebbero rivelare informazioni importanti su un Acquario.

Amore / Amicizia: l'allineamento di Venere / Vesta / nodi di oggi suggerisce che potresti non essere in contatto con ciò che serve per far funzionare una relazione. O fai troppi sforzi nella direzione sbagliata o non fai abbastanza. Non è un giudizio; è un invito a rivalutare le tue esigenze di relazione e modificare il tuo approccio alla partnership. Ciò che ha funzionato in passato potrebbe non funzionare nel presente. Sii aperto a fare le cose in modo diverso.

Carriera / Finanza: la socievole Venere nel tuo segno che si scontra con i nodi della luna suggerisce che ci vorrà più della popolarità e del fascino per ottenere il riconoscimento dei tuoi risultati e guadagnare il rispetto dei tuoi coetanei. Dovrai astenervi dal telefonare e fare uno sforzo maggiore per dimostrare le tue capacità. Può essere utile avere alleati dalla tua parte. Creare legami con i colleghi può avvantaggiarti dentro e fuori dal lavoro, a condizione che dai quanto ti aspetti.

Crescita personale / spiritualità: i cambiamenti che devono avvenire nella tua vita iniziano con te. Se sei confuso su dove e come iniziare, qualsiasi piccolo spostamento andrà bene. La strada diventerà più evidente man mano che andrai avanti.