Oroscopo di oggi 9 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 9 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 9 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Un intenso incontro sessuale o un profondo tuffo emotivo con il tuo interesse amoroso possono farti sentire come se fossi su un terreno instabile. Sei destinato a sentirti un po' vulnerabile con il sole nel trasformativo Scorpione e la tua zona di intimità in contrasto con l'insicuro Chirone nel tuo segno. Dovresti seguire il tuo cuore e vedere dove vanno le cose? O dovresti essere un po’ autoprotettivo in modo da evitare di farti male? La vulnerabilità è il prezzo da pagare per l’amore e una connessione significativa. Va bene provare tutte le sensazioni. La comprensione dell'altra persona può metterti a tuo agio.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

È naturale che sorgano insicurezze quando prendi sul serio una relazione. Potresti intravedere paure che non sapevi di avere mentre il sole in Scorpione e la tua casa di associazione si scontra con Chirone ferito nel tuo regno subconscio. Sii attento ai modi in cui saboti la tua felicità e ti inciampi nella ricerca dell'amore. Alcuni tori riescono a rovinare una relazione prima ancora che decolli. La consapevolezza è il primo passo verso un cambiamento positivo. Non è mai troppo tardi per fare le cose diversamente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti stressarti per il futuro poiché il sole nello Scorpione guidato nella tua zona di lavoro si scontra con l'insicuro Chirone nella tua casa dei piani a lungo termine. Hai sicurezza nella tua posizione attuale? Se stai cercando un nuovo ruolo, troverai un lavoro in cui puoi ambientarti a lungo termine? Parla con amici e persone nella tua professione, fai i compiti e prendi tutte le misure necessarie per affrontare le tue preoccupazioni. Una volta fatto, lascialo andare e riporta la tua attenzione al presente. Non prendere in prestito problemi dal futuro ossessionandoti su ciò che potrebbe o non potrebbe accadere. C'è molto che ti tiene occupato qui e ora.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Può essere scoraggiante mettersi in gioco e condividere i tuoi doni mentre il sole nello Scorpione spinto si scontra con l’insicuro Chirone nel tuo settore professionale. Avrai bisogno di uscire dalla tua zona di comfort per raggiungere il progresso che stai cercando. Attirare l'attenzione su ciò che fai può rendere più facile ottenere il riconoscimento che cerchi. Adotta la mentalità secondo cui qualsiasi critica che ricevi riguarda le tue capacità e non te come individuo. Sapere dove si trova il tuo margine di crescita e dove devi migliorare può aiutarti a pianificare i tuoi prossimi passi.