Oroscopo di oggi 9 settembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 9 settembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 9 settembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Mentre il sole attraversa la Vergine e la tua zona di lavoro, essere produttivi porta un senso di appagamento. Mentre il sole si oppone al severo Saturno, potresti temere che i tuoi sforzi non saranno all'altezza. La disapprovazione interna proiettata all'esterno può farti sentire giudicato. In questo momento, sei il tuo peggior critico. Fai del tuo meglio e non essere duro con te stesso. Se sei esausto o stressato, riserva i compiti impegnativi per un altro giorno. È importante che tu ascolti il ​​tuo corpo. Con Mercurio e Nettuno in disaccordo, leggerai troppo tra le cose o sorvolerai su ciò che qualcuno dice. Una conversazione con un bambino o con il tuo interesse amoroso può creare confusione. Rivedi la questione più tardi.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

È importante confrontarsi con familiari e coinquilini prima di introdurre un cambiamento radicale. Il messaggero Mercurio nel tuo regno domestico in contrasto con il signore supremo Plutone suggerisce che potresti trovare difficile condividere le tue idee. Prestare attenzione alle esigenze e alle preoccupazioni degli altri è fondamentale. Più tardi, Mercurio torna in Vergine e nel regno della creatività, degli hobby, degli appuntamenti e dell'intrattenimento. Fino al 26 settembre, ti divertirai a condividere i tuoi interessi con persone che la pensano come te. Farti conoscere da una persona di tuo interesse può essere un modo eccellente per conoscerti meglio. Condividere le tue attività preferite con i tuoi figli può essere un modo divertente per creare un legame. I club del libro, i gruppi di scrittura, le conferenze informative e altre attività intellettualmente stimolanti potrebbero piacerti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti essere più intenso del necessario quando il tuo sovrano, Mercurio, nella tua casa della comunicazione si scontra con il dispotico Plutone. Fai attenzione a non fare pressione su qualcuno affinché sia ​​d'accordo con te o faccia le cose a modo tuo. Più tardi, Mercurio torna in Vergine e nel tuo regno domestico. Fino al 26 settembre, organizzarsi e trovare modi per rendere la tua casa e la tua vita familiare più efficienti tornerà all'ordine del giorno. Potrebbe esserci una maggiore comunicazione con i parenti e tempo trascorso a scambiarsi storie di famiglia. La ricerca della tua genealogia o l'esplorazione della tua discendenza tramite test del DNA potrebbero rientrare nei tuoi piani. La tua casa sarà un centro di attività, il che può essere eccitante ma non terribilmente rilassante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Può essere difficile far capire a qualcuno i tuoi valori, mentre il convincente Mercurio e il potente Plutone si scontrano. Perché sforzarsi così tanto per far sì che una persona condivida le tue opinioni? Non tutti devono essere d'accordo con te. Con alcune persone è impossibile essere sulla stessa lunghezza d'onda. Più tardi, Mercurio torna in Vergine e nella tua casa della comunicazione. Fino al 26 settembre, la tua conoscenza e abilità brilleranno quando impari, scrivi, fai networking e condividi informazioni. Il ritmo sarà frenetico, con un sacco di chiamate, e-mail e messaggi a cui rispondere, così come commissioni, viaggi locali e altre attività impegnative. Organizzarti può aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi affari.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Avrai fretta di far approvare le tue idee da altri, mentre l'astuto Mercurio nel tuo segno si scontra con l'invadente Plutone. Non sforzarti troppo, Leone. Se i tuoi piani sono validi, parleranno da soli e otterranno il supporto di cui hai bisogno. Più tardi, Mercurio torna nella metodica Vergine e nella tua casa dei beni. Fino al 26 settembre, la pianificazione strategica e le astute capacità di negoziazione possono aiutarti a prendere il sopravvento sulle preoccupazioni materiali. Le conversazioni con persone intraprendenti possono fornire informazioni che ti consentono di fare le tue mosse migliori. È un momento opportuno per negoziare un aumento o chiedere consiglio a un consulente finanziario. Fare i compiti in anticipo può darti un vantaggio negli affari finanziari.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Con il tuo governatore, Mercurio, in contrasto con l'irresistibile Plutone nella tua casa dell'autoespressione, potresti trovare difficile chiedere ciò che vuoi. Alcuni Vergine saranno troppo timidi per parlare, mentre altri saranno manipolatori o intimidatori. Trova il tuo punto debole. Più tardi, Mercurio torna nel tuo segno e risveglia il tuo io interiore. Fino al 26 settembre, la tua curiosità, intelligenza e attenzione per i dettagli brilleranno. Sfortunatamente, lo stesso vale per la tua tendenza a essere pignolo. Con così tante informazioni che occupano spazio nel tuo cervello, non puoi fare a meno di trovare modi per migliorare le cose. Tuttavia, dovresti evitare di essere critico. Invece, condividi generosamente le tue conoscenze e competenze con gli altri.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Se vuoi qualcosa da qualcuno, è meglio chiedere piuttosto che girarci intorno. Quando Mercurio sfuggente e Plutone controllante si scontrano, alcune persone potrebbero pensare che tu stia manipolando o che tu stia cercando di costringerle a fare qualcosa che non vogliono fare. Se non riesci a essere diretto, probabilmente c'è qualcosa di sbagliato in ciò che stai chiedendo. Più tardi, Mercurio torna in Vergine e nella tua casa di esilio, spingendo a una profonda introspezione. Fino al 26 settembre, svelerai i tuoi pensieri e le tue emozioni più importanti in privato. In alcune situazioni, scoprirai che è meglio tenere i tuoi pensieri per te. Potresti seguire una terapia, iniziare a meditare o dedicarti ad altre attività che promuovono la contemplazione, la pace interiore e la conoscenza di sé.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Con Mercurio dalla lingua d'argento in contrasto con l'affascinante Plutone nella tua casa della comunicazione, lavorerai duramente per essere convincente. Tuttavia, i tuoi sforzi potrebbero non riuscire a renderti credibile. Sforzarti troppo può farti sembrare minaccioso o autoritario. Sappi quando è il momento di dargli una tregua. Più tardi, Mercurio torna in Vergine e nella tua casa della comunità. Fino al 26 settembre, puoi aspettarti molte chiamate, messaggi e video chat con le tue persone preferite. Farai il tuo miglior brainstorming quando lavorerai come parte di un team, quindi è il momento perfetto per collaborare con colleghi o amici. Stare con persone stimolanti può insegnarti cose nuove e può ispirarti a migliorare le tue competenze.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Raggiungere i tuoi obiettivi di carriera è la priorità numero uno mentre il sole viaggia attraverso il tuo settore professionale. Il sole che si oppone al severo Saturno nel tuo regno domestico potrebbe mettere a confronto la tua ambizione con gli obblighi domestici e familiari. Non puoi dare tutta la tua attenzione a entrambe le aree contemporaneamente. Dovrai decidere quale area ha più bisogno della tua attenzione. Non sentirti in colpa per le scelte che fai. La decisione giusta è quella con cui puoi convivere. Con Mercurio mutevole e Nettuno confuso in contrasto, non sarà facile capire cosa sta succedendo a casa. Leggerai troppo tra le cose o non sarai curioso come dovresti. Fai domande.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Il sole opposto all'autorevole Saturno sul tuo asse di comunicazione potrebbe rivelare un intoppo in un grande progetto o piano. Potresti non avere la documentazione, le informazioni o il permesso necessari per fare il passo successivo. Non esiste una soluzione rapida mentre questa atmosfera restrittiva è in gioco. Per raggiungere i tuoi obiettivi dovrai fare le cose secondo le regole. Sii realista su ciò che puoi gestire e modifica i tuoi piani di conseguenza. Con l'incostante Mercurio in contrasto con il confuso Nettuno, alcune questioni non saranno cristalline. O sorvolerai dettagli importanti o leggerai troppo nelle cose.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Con il curioso Mercurio in contrasto con l'opprimente Plutone, le tue ossessioni possono far impazzire te e tutti gli altri. Cerca di non leggere troppo tra le righe, in particolare quando si tratta di relazioni. Ci sono buone probabilità che tu fraintenda le intenzioni di una persona. Più tardi, Mercurio torna in Vergine e nella tua enigmatica ottava casa. Fino al 26 settembre, sarai a conoscenza di informazioni che le persone di solito tengono per sé. Soldi, sesso, morte, occulto e argomenti tabù potrebbero essere presenti nelle tue conversazioni. Potresti essere tentato di spifferare tutto. Tuttavia, è meglio tenere per te i segreti di tutti. Questo regno governa le risorse condivise, rendendolo un momento eccellente per gestire prestiti, debiti e fondi che condividi con gli altri.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 9 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

La collaborazione può essere un delicato atto di equilibrio, poiché l'incostante Mercurio si scontra con il dominante Plutone nel tuo settore sociale. Non parlare per te stesso può significare che le tue idee non vengono riconosciute, mentre essere troppo energico può far sembrare che tu stia cercando di gestire lo spettacolo. Sforzati di trovare un equilibrio. Più tardi, Mercurio torna in Vergine e nella tua casa della partnership. Fino al 26 settembre, la conversazione scorre liberamente con i partner in amore e in affari, offrendo l'opportunità di ottenere una maggiore comprensione reciproca. È il momento perfetto per parlare dei problemi, discutere delle tue aspirazioni relazionali e lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune. Farai del tuo meglio nel brainstorming insieme a una persona sulla tua lunghezza d'onda intellettuale.