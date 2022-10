Oroscopo di oggi 14 ottobre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 14 ottobre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 14 ottobre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti pensare che prendersi cura degli altri (come il tuo interesse amoroso) vada a scapito dei tuoi bisogni poiché il sole in Bilancia e la tua casa di partnership si scontrano con Cerere che nutre nella tua zona di lavoro e benessere. Può essere difficile mettere gli altri al primo posto quando ci sono così tante cose che devi fare per te stesso. Una cosa è certa: non puoi riempire le tazze da una brocca vuota. Pertanto, oggi dovrai dare la priorità alla cura di te stesso. Affronta problemi di salute o fitness e tieniti aggiornato su compiti cruciali. Una conversazione potrebbe appianare le cose mentre l'espressiva Luna Gemelli accende un arioso trigono con Venere e Saturno.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Avrai una visione eccitante e stimolante per il tuo futuro in quanto Vesta dedicata nella tua casa di carriera si sincronizza con il mistico Nettuno. Un sogno, una sincronicità o un'improvvisa epifania potrebbero rivelare un percorso che vorresti esplorare. Avrai bisogno di fare più ricerche per dare forma alla tua idea e tracciare i passaggi che devi intraprendere. La tua lettura potrebbe fornire un pezzo chiave del puzzle. Avrai grandi idee sul lavoro e sul denaro mentre la luna negli astuti Gemelli accende un grande trigono con il tuo sovrano, Venere e il laborioso Saturno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Non sarai dell'umore giusto per occuparti delle faccende domestiche e familiari se interferiscono con i tuoi programmi per la serata. Mentre il sole nella socievole Bilancia e il tuo regno romantico e ricreativo si scontrano con la badante Cerere nel tuo settore domestico, potresti risentirti se qualcuno si frappone tra te e il divertimento. Non deve essere tutto o niente. Trova un modo per stroncare i tuoi obblighi sul nascere in modo da avere il tempo di fare quello che vuoi. Mentre la luna nel tuo segno accende un trigono arioso con Venere appassionata e Saturno determinato, troverai senza dubbio un modo creativo per fare ciò che vuoi fare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 OTTOBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Sei una roccia per la tua famiglia. Mentre Venere nel tuo regno domestico si sincronizza con il costante Saturno, gestirai le questioni domestiche e familiari con maturità e grazia. Potresti intrattenere a casa o organizzare un incontro speciale. Sarai esperto quando si tratta di intrattenere o decorare il tuo spazio con i tuoi mezzi. Potresti fare un buon affare online o acquistare alcuni articoli interessanti in una svendita. Troverai soddisfazione nel fare miglioramenti a casa senza spendere troppo. Con il disgregatore Urano a bordo, denaro o circostanze potrebbero spingerti a fare le cose in modo diverso. Anche se scomodo, questo potrebbe rivelarsi eccitante.