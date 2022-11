Oroscopo di oggi 16 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 16 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 16 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

La tua vita amorosa promette di essere più eccitante del solito mentre Venere è in Sagittario e nella tua zona di avventura fino al 9 dicembre. Potresti incontrare qualcuno di un paese, cultura o background diverso. Se accoppiati, tu e il tuo partner potreste pianificare una fuga romantica. Anche una storia d'amore a distanza può avere un ruolo nel film. Se single, potresti incontrare un potenziale partner in un ambiente accademico o spirituale. La compatibilità intellettuale può riaffermare il vostro interesse reciproco. Oggi, una conversazione confidenziale potrebbe rivelare un suggerimento interessante poiché Mercurio informativo si sincronizza con il fortunato Giove. Il tuo partner (innamorato o d'affari), un cliente o un alleato professionale potrebbe trasmetterti informazioni utili che ti aiuteranno a ottenere denaro o altre risorse.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Oggi Venere entra nell'entusiasta Sagittario e nel regno che governa l'intimità e le risorse condivise. Le prossime tre settimane promettono di portare grande passione nella tua vita. Con questa energia calda e invitante in gioco, ti sentirai a tuo agio nell'esplorare il tuo lato sensuale. Alcune persone potrebbero trovarti impossibile resistere. Sia gli amici che gli amanti vorranno avvicinarsi a te. Potrebbero provare a usare denaro, regali e privilegi speciali per entrare nelle tue grazie. Sotto un favorevole allineamento Mercurio-Giove, la magia può accadere quando collabori con individui che si trovano sulla tua stessa lunghezza d'onda intellettuale. Il brainstorming può produrre una ricchezza di idee brillanti. Puoi realizzare qualcosa di grande con le tue conoscenze, risorse e contatti combinati.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Oggi Venere entra nell'entusiasta Sagittario e nella tua zona di collaborazione. Fino al 9 dicembre, le relazioni impegnate saranno più felici e più armoniose del solito. Questo è il momento perfetto per fidanzarsi o sposarsi. È anche un momento propizio per trasformare una storia d'amore casuale in qualcosa di più esclusivo. Le condizioni planetarie sono giuste per aiutarti a incontrare una persona amorevole pronta a impegnarsi. Se stai cercando un partner, sii proattivo nella tua ricerca. Mentre Mercurio e Giove si allineano nelle tue zone di lavoro, un'idea brillante potrebbe catturare l'attenzione di qualcuno di importante. Ora non è il momento di minimizzare le tue capacità. Approfitta di un'opportunità per generare interesse su ciò che fai.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 16 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

C'è eccitazione nell'aria, ed è tutta una questione della tua vita amorosa. L'affettuosa Venere nella tua zona degli appuntamenti si sincronizza con il buon auspicio di Giove nella tua casa dell'avventura, rendendo questo uno dei migliori giorni dell'anno per l'amore e l'amicizia. Invece di attenersi alla tua solita routine, pianifica di fare qualcosa di eccitante con il tuo partner. Condividere una nuova esperienza potrebbe essere memorabile ed è un ottimo modo per legare. Se sei single, non c'è momento migliore per metterti in gioco. Sii aperto a conoscere persone diverse dal tuo solito tipo. Potrebbe essere eccitante entrare in contatto con qualcuno di una cultura o di un background diverso.