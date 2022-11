Oroscopo di oggi 18 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 18 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 18 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Trasuderai il tipo di fiducia che dice che sei in grado di chiamare i colpi mentre il sole nello Scorpione guidato si sincronizza con il magistrale Plutone nel tuo settore professionale. Se sei incerto, un po' di spavalderia può mostrare al mondo che fai sul serio. Aiuta avere supporto se hai intenzione di fare una mossa audace. Prima di uscire per uccidere un drago, cerca un alleato per una spinta morale. Una spintarella da parte di qualcuno che crede in te può dare potere. Potresti avere risorse importanti a tua disposizione. Non essere timido nel chiedere ciò di cui hai bisogno. Cogli l'attimo!

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Non devi sempre vederti faccia a faccia con un amico perché il tuo rapporto con lui sia prezioso. Tuttavia, sembra più potente quando sei nella stessa squadra. Mentre il sole in Scorpione e la tua casa di interazione uno contro uno si allineano con il potente Plutone, qualcuno che condivide i tuoi ideali potrebbe sostenerti su una questione importante. Ti sentirai più sicuro con un formidabile alleato al tuo fianco. Puoi anche potenziare gli altri prestando la tua esperienza e conoscenza ai loro sforzi. Quando vi sostenete a vicenda e vi date forza l'un l'altro, è un vantaggio per tutti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tua determinazione a fare le cose è incrollabile mentre il sole nello Scorpione guidato e la tua zona di lavoro si allinea con il comando di Plutone. Andare in pista con un'attività può comportare l'abbattimento di ciò che non funziona più e la ricostruzione di quelle cose da zero. Eccellerai nelle attività che implicano ricerca e indagine e non lascerai nulla di intentato nella tua ricerca di informazioni. Mentre Plutone è nella tua casa di risorse condivise, risolverai una questione finanziaria riguardante prestiti, debiti o fondi condivisi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 18 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Sarai determinato a ottenere l'amore che desideri come l'appassionato Sole Scorpione e l'ossessiva sincronizzazione di Plutone nelle tue zone di appuntamenti e relazioni. Se riesci a raccogliere la sicurezza di cui hai bisogno per agire in modo deciso, potresti trasformare una storia d'amore casuale in qualcosa di più esclusivo o guadagnare una più profonda promessa di impegno dal tuo partner. Se vuoi essere preso sul serio, rimani in tuo potere e chiedi con coraggio quello che vuoi. Questo non è un tipo di cosa unica. Dovrai perseverare e mostrarti costantemente per ottenere ciò che desideri. Pazienza, Cancro.