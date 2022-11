Oroscopo di oggi 2 novembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 2 novembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 2 novembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Anche le persone più sicure di sé possono sentirsi insicure riguardo all'intimità. Ricorrere a schemi vecchi e deprimenti non aiuterà poiché Venere incontra il Nodo Sud e si scontra con Chirone ferito nel tuo segno. Se continui a fare le cose allo stesso modo, non puoi aspettarti un risultato diverso. A volte, devi essere coraggioso e cercare di fare le cose in modo diverso. È naturale essere preoccupati quando si tenta qualcosa di nuovo. Sostituisci la tua paura con l'eccitazione. Immagina come potrebbe essere la tua relazione se tutto andasse per il verso giusto. Appoggiati al coraggio mentre la Luna dell'Acquario si allinea con il tuo sovrano, Marte. Fidati di poter gestire la vulnerabilità e cambiare il modo in cui ti relazioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Il tuo sovrano, Venere, si fonde con il Nodo Sud nella tua zona di collaborazione e si scontra con Chirone ferito, suggerendo che una relazione potrebbe essere più difficile di quanto ti aspettassi. Desiderarlo non è la stessa cosa che saperlo gestire. Fai attenzione a non ripetere gli errori che hai fatto in passato. Inoltre, non è saggio dare la tua autonomia a un partner e lasciare che prendano tutte le decisioni sulla tua relazione. Fare le cose in modo diverso può farti sentire vulnerabile. Va bene avere paura. Possederlo, ma non lasciare che la paura ti impedisca di essere disponibile all'amore.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Riesci a mantenere il tuo entusiasmo per un progetto mentre collabori con qualcuno che non ha i suoi atti insieme? Potresti affrontare questo dilemma mentre l'appassionata Venere nella tua zona di lavoro si scontra con Chirone frammentato. Se ti trattieni, un incarico potrebbe risentirne senza i tuoi contributi. Allo stesso tempo, il tuo buon lavoro potrebbe perdersi nel mix se dai il meglio di te. La scelta può dipendere dalla posta in gioco e da chi presta attenzione a ciò che fai. Venere si fonde con il Nodo Sud, avvertendo che potresti diventare pigro e lasciar andare le cose. In alternativa, potresti aver paura di scuotere la barca con un collega.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Se sei troppo preoccupato di fare la giusta impressione, potresti perdere la tua autenticità. Mentre la Venere cosciente dell'immagine nella tua casa di espressione personale è in contrasto con l'insicura Chirone nel tuo settore pubblico, potresti chiederti se essere te stesso è sufficiente per attirare l'amore o mantenere felice il tuo attuale partner. Interpretare un ruolo può essere una seconda natura poiché Venere si fonde con il Nodo Sud che forma l'abitudine. Dovresti essere amato per quello che sei, non per la persona che fingi di essere. Non importa che tipo di personaggio stravagante tu sia nella vita reale, le tue qualità uniche ti rendono adorabile. Sii coraggioso e lascia che il mondo veda il vero te.