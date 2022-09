Oroscopo di oggi 20 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 20 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 20 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ti sentirai creativo quando ti svegli grazie a un allineamento luna-Nettuno che dà il tono alla giornata. Un sogno intrigante potrebbe fornire un sacco di ispirazione. Alcune persone potrebbero aver bisogno di tempo per scaldarsi alle tue idee. Non arrabbiarti se non prendono subito piede.

Amore/Amicizia: Il prezzo da pagare per l'amicizia potrebbe essere terribilmente alto poiché Venere si scontra con l'esigente Saturno nel tuo settore sociale. Un amico potrebbe essere abitualmente non disponibile o potrebbe richiedere irragionevolmente il tuo tempo. Forse è il momento di ridefinire la tua relazione. Mettere i piedi a terra risulterà scortese? Essere fermi senza essere meschini invierà il messaggio giusto. Se i ruoli sono invertiti, sii un migliore amico.

Carriera/Finanza: questo è il momento perfetto per capitalizzare un'idea innovativa. Esplorare i modi per prosperare da un progetto che ti appassiona sarà entusiasmante poiché Venere nel tuo settore lavorativo si allinea con Urano nella tua casa dei guadagni. Tutto ciò che è moderno o all'avanguardia merita tutta la tua attenzione. Con uno sforzo, potresti iniziare una tendenza alla moda o incassare una nuova idea. Come sempre, sei in anticipo sulla curva.

Crescita personale/Spiritualità: le relazioni con i membri della famiglia, in particolare i bambini, possono essere difficili poiché Cerere e Plutone si scontrano. Essere troppo severi avrà conseguenze, ma anche essere troppo indulgenti. Trova il tuo punto debole.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è intelligente prestare attenzione a intuizioni improvvise sul futuro. Oggi potrebbe portare molte nuove possibilità che sarai entusiasta di esplorare. Non lasciare che gli odiatori (come un Ariete o un Capricorno) cerchino di convincerti che i tuoi sogni non valgono la pena.

Amore/Amicizia: Venere nella tua zona romantica si sincronizza con il disgregatore Urano nel tuo segno, scuotendo la tua vita amorosa in un buon modo. Un'infatuazione improvvisa potrebbe presentare nuove possibilità. In alternativa, uno sviluppo inaspettato in una relazione esistente potrebbe inaugurare l'eccitazione, riaccendendo la scintilla. Potresti sentirti come se non avessi nulla da perdere, portandoti a rischiare con l'amore. Più sei indipendente e sicuro, meno sarai investito nel risultato.

Carriera/Finanza: non sei a corto di talento, ma le tue capacità corrispondono a ciò che si aspettano i superiori? Questo è qualcosa con cui potresti cimentarti mentre Venere e l'autorevole Saturno si scontrano. Se non riesci a dimostrare le tue abilità, le persone potrebbero chiedersi cosa hai da offrire. D'altra parte, potresti non riuscire a raggiungere il bersaglio se ti dai libero sfogo. Cosa deve fare un Toro laborioso? Fai piccoli passi in una direzione audace e guarda cosa succede.

Crescita personale/Spiritualità: un atteggiamento "a modo mio o sull'autostrada" non giocherà bene con la famiglia poiché il nutrimento di Cerere e il controllo di Plutone si scontrano. Non essere così pronto a infliggere punizioni. Rilassare le tue regole mostrerà agli altri che sono amati.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la giornata inizia con una nota di speranza quando la luna e l'ispirazione Nettuno si allineano. Tieniti saldo all'idea di sapere cosa è meglio per te. Sii sicuro delle decisioni che prendi durante questo periodo. Un Ariete e un Capricorno potrebbero non cofirmare, ma non hai bisogno della loro approvazione.

Amore/Amicizia: il tuo gusto è di livello successivo. Un piano di rinnovamento della casa potrebbe dare inizio a una nuova tendenza mentre Venere nel tuo regno domestico contatta l'innovatore Urano. Potresti chiederti se i tuoi cari apprezzeranno le tue idee brillanti. C'è solo un modo per scoprirlo! Il tuo progetto potrebbe comportare una ristrutturazione radicale o l'acquisto di elettronica di fascia alta. Allo stesso modo, un insolito accordo familiare o di convivenza potrebbe interessarti. Chi dice che devi fare le cose secondo le regole?

Carriera/Finanza: consigli finanziari non richiesti, dati o ricevuti, possono causare problemi poiché Cerere soffocante si scontra con il controllo di Plutone nella tua casa di risorse condivise. Ti consigliamo di rimanere nella tua corsia per questioni che riguardano i beni di altre persone.

Crescita personale/Spiritualità: da adulto, sei libero di stabilire le tue regole su come vuoi vivere. Tuttavia, mentre Venere si scontra con l'autorevole Saturno, potresti provare a compiacere un genitore o essere all'altezza delle sue aspettative. Anche se tua madre e tuo padre sono d'accordo con quello che stai facendo, il tuo genitore interiore potrebbe criticarti. Ad ogni modo, sei un adulto. Ti è permesso fare ciò che è giusto per te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la tua giornata inizia con una nota compassionevole poiché la luna nel tuo segno si sincronizza con il trascendente Nettuno. Scegli di vedere il buono negli altri finché non ti danno una ragione per credere il contrario, anche se un Ariete o un Capricorno possono farti pensare due volte.

Amore/Amicizia: una dichiarazione di apprezzamento tra te e una persona speciale potrebbe essere una piacevole sorpresa. Venere nella tua zona di comunicazione contatta il jolly Urano, scatenando rivelazioni inaspettate di amore e affetto. Potresti essere scioccato nell'apprendere che qualcuno si sente in un modo particolare. Può essere delizioso ascoltare sentimenti che normalmente nascondono. C'è qualcosa di dolce che vuoi dire? Ora è il momento perfetto per aprirti e condividere ciò che hai nel cuore.

Carriera/finanza: alcuni individui (come il tuo partner, un cliente o un alleato professionale) potrebbero non essere molto utili mentre Venere è in contrasto con Saturno inflessibile nella tua zona di risorse condivise. Il supporto finanziario o le risorse che ti aspetti potrebbero scarseggiare. Potrebbero non avere ciò di cui hai bisogno o potrebbero essere riluttanti ad aiutarti. Assicurati di essere all'altezza dell'accordo e di dare un contributo equo.

Crescita personale/Spiritualità: il denaro potrebbe essere usato come mezzo di controllo poiché Cerere che si prende cura e Plutone prepotente si scontrano. Non manipolare i tuoi cari e non lasciare che anche loro manipolino te. Fletti la tua indipendenza finanziaria e lascia che gli altri flettano la loro.