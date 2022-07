Oroscopo di oggi 22 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 22 luglio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 22 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna Gemelli arriva nelle prime ore del mattino. Quando la giornata inizia, hai il pieno beneficio della sua energia allegra, curiosa e sociale. Combinalo con un sestile con Giove in Ariete nella tua prima casa di te stesso e avrai praticamente tutto ciò che vorresti per un sabato favoloso. Ora tutto ciò che devi fare è decidere come vuoi trascorrere la tua giornata. Un Capricorno può tentare di dirottare il tuo tempo, ma non hai alcun obbligo di lasciarglielo fare.

Amore/Amicizia: Il sole e Mercurio mettono in risalto la tua quinta casa di amore, passione e romanticismo, in sestile con la Luna dei Gemelli. C'è un'energia gioiosa e facile tra te e la tua amata oggi, e un'eccellente connessione e comunicazione ne fanno parte. Dedica del tempo a voi due per parlare. Porterà alla collaborazione e a un futuro luminoso.

Carriera/Finanza: Il sestile tra la Luna Gemelli e Giove in Ariete può renderti un po' "spendioso". Questa impulsività può metterti in una crisi finanziaria, quindi stai attento e frena i tuoi impulsi prima di pentirti di aver tirato fuori il portafoglio o la carta di credito.

Crescita personale/Spiritualità: potresti sentire come se il tuo intuito fosse muto. Non preoccuparti. Sebbene possa sembrare temporaneamente più difficile da ascoltare, è comunque forte e preciso.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il benevolo Giove in Ariete attiva sogni, visioni e affari mistici, mettendo in sestile la comunicativa Luna Gemelli. Pertanto, la tua intuizione e percezione sono epiche oggi. Presta attenzione a qualsiasi guida che ricevi ora, poiché sarà sia accurata che utile. Questo transito invoca anche gentilezza e umanitarismo, quindi fare volontariato per conto della tua carità preferita porta appagamento e felicità. Invita un Cancro a unirsi a te e tutti vincono!

Amore/Amicizia: evidenziando il tuo settore di amicizia, Vesta in Pesci quadra la Luna Gemelli, generando tensione. Un amico potrebbe cercare di insistere affinché tu abbandoni i tuoi bisogni o progetti a favore dei loro, ma sarebbe un errore. Sii gentile ma rimani in pista per il giorno che hai pianificato. Se cercano di farti incazzare in colpa, hai imparato qualcosa di inestimabile su di loro che informerà la tua relazione in futuro.

Carriera/Finanza: la congiunzione della Luna Gemelli e di Pallade nel tuo settore monetario aumenta il tuo intuito e le tue capacità psichiche al servizio della tua abbondanza e prosperità. La tua mente e il tuo cuore lavorano in splendida armonia. Usalo a tuo vantaggio facendo brainstorming su nuovi flussi di reddito e altri modi per migliorare il tuo benessere finanziario.

Crescita personale/Spiritualità: quando le cose vanno facilmente per il verso giusto, è una meravigliosa indicazione che sei allineato con il tuo Sé Superiore e che ti stai muovendo verso il tuo massimo bene. Rimani concentrato e continua a fare quello che stai facendo. Funziona!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con una congiunzione luna-Urano che dà il tono alla giornata, non puoi negare il tuo desiderio di eccitazione. Dovrai trovare un modo per scuotere le cose. Non permettere a nessuno (come un Capricorno) di piantare dubbi su un piano eccitante nella tua testa. Fallo!

Amore/Amicizia: le espressioni tangibili di affetto fanno oggi parte del programma. Non sarai discreto nel sguazzare in appuntamenti, eventi sociali e attività divertenti mentre la viziata Venere nel tuo settore finanziario si scontra con il Nodo Nord. Potresti essere più rosso del solito, o potresti sentirti autorizzato a concederti il ​​lusso di divertirti. Ad ogni modo, sei determinato a sfruttare al meglio il tuo tempo con le tue persone preferite.

Carriera/Finanza: con il sole che entra nel drammatico Leone e nella tua zona di comunicazione, ti esprimerai con stile. Fino al 22 agosto darai fiducia alle attività che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento, il parlare in pubblico e la condivisione di informazioni. Ci saranno posti dove andare e persone da vedere, quindi puoi aspettarti una giornata piena di riunioni, commissioni, ritrovi improvvisati e brevi viaggi. Un flusso costante di chiamate e messaggi ti terrà occupato. Organizzarsi può aiutarti a gestire tutto.

Crescita personale/spiritualità: può essere difficile sapere cosa dire e cosa mantenere privato mentre Mercurio e Vesta si scontrano. Sbagli sul lato della cautela e mantieni determinate questioni sulla base della necessità di sapere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: desidererai la compagnia delle tue persone preferite con la luna che attraversa il tuo settore dell'amicizia. Tuttavia, non una persona qualsiasi lo farà. Stanotte, quando la luna si allineerà con l'ispirazione di Nettuno, vibrerai con persone che sono sulla tua stessa lunghezza d'onda creativa o spirituale. Un Toro o un Pesci andranno bene.

Amore/Amicizia: potresti non essere dell'umore giusto per socializzare o incontrare nuove persone poiché Venere nel tuo segno si scontra con il Nodo Nord nel tuo settore sociale. Invece, potresti preferire fare qualcosa di discreto con un appuntamento o un fidato migliore amico. In alternativa, è possibile che un'attività da solista sia più la tua passione. Non ha senso costringerti a mescolarti e socializzare con il pubblico in generale se non sei all'altezza. Domani è un altro giorno.

Carriera/Finanza: Finanze, beni e valori vengono messi a fuoco con il sole che entra nell'orgoglioso Leone e nella tua casa dei beni. Fino al 22 agosto, sarai attratto da attività che promettono di aumentare le tue entrate e finanziare lo stile di vita che desideri. Fletterai i tuoi muscoli finanziari spendendo in beni appariscenti e attività che attirano l'attenzione. Anche la negoziazione di un aumento o il lancio di un trambusto secondario possono essere presenti nei tuoi piani. Ci vorranno risorse extra per vivere in grande.

Crescita personale/Spiritualità: indipendentemente dal percorso su cui ti trovi, sarai un individuo particolarmente devoto poiché Venere contatta l'accolito Vesta nella tua zona di coscienza superiore. Questo è il giorno perfetto per esplorare una pratica spirituale.