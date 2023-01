Oroscopo di oggi 27 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 27 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 27 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Se trasmetti i tuoi problemi personali al mondo, attirerai sicuramente l'attenzione di qualcun altro. Tuttavia, questo probabilmente non si tradurrà nel riconoscimento che speri in quanto l'espressivo Mercurio nel tuo settore pubblico si scontra con Chirone ferito nel tuo segno. Guidare con le tue ferite può farti sembrare una vittima. Probabilmente stai chiedendo troppo se pretendi che qualcuno calpesti leggermente le tue insicurezze. Perché non impressionarli con quanto sei forte e intraprendente? È più probabile che le persone provino simpatia per qualcuno che fa del proprio meglio senza lamentarsi costantemente della propria situazione. Ti sentirai più potenziato quando ti concentri sulle soluzioni invece che sui problemi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Non sei l'unica persona che lotta con l'insicurezza, specialmente durante questi periodi che inducono ansia. Sfortunatamente, potrebbe non sembrare così quando Mercurio mentale e il guaritore ferito Chirone si scontrano. Aprirti a qualcuno di cui ti fidi può aiutarti a scoprire che anche loro sono stati dove sei tu. Aiuta sapere che non sei solo e che le persone non ti stanno giudicando per le tue lotte. L'ansia può farti pensare troppo a un piano ispirato mentre Mercurio si oppone a Pallade strategica. Se rendi le cose troppo complicate, non farai mai decollare questa idea. Riducilo all'essenziale e assicurati che sia in linea con i tuoi obiettivi finali.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Se divulghi informazioni riservate, può causare una spaccatura tra te e qualcuno a cui sei vicino, come il chiacchierone Mercurio nella tua ottava casa segreta che si scontra con il ferito Chirone nella tua casa della comunità. Pensaci due volte prima di pubblicare sui social media o trasmettere notizie che non sono tue. Se qualcuno tradisce la tua fiducia, non rimproverarti per esserti aperto. Prendilo semplicemente come promemoria per scegliere con cura i tuoi confidenti. Non tutti sono rispettosi dei confini e sensibili ai tuoi sentimenti. Puoi lasciarti trasportare da una questione finanziaria poiché Mercurio si oppone a Pallade strategica. Riesaminare costantemente il problema con tutte le parti coinvolte può essere controproducente. Prendi una decisione in base a ciò che sai.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Una conversazione può innescare vulnerabilità quando l'espressivo Mercurio e l'insicuro Chirone si scontrano. Potresti temere che condividere le tue paure ti faccia sembrare debole, soprattutto se stai parlando con il tuo partner o il tuo capo. In realtà, questo dimostra che sei umano e che ti va bene essere reale. Tuttavia, ciò non significa che non ti sentirai nervoso o esposto. Con il tuo interesse amoroso, devi cercare di essere aperto e onesto se vuoi coltivare l'intimità emotiva. Quando hai a che fare con colleghi e persone influenti nella tua cerchia professionale, dovrai discernere cosa puoi condividere e cosa dovresti tenere per te.