Oroscopo di oggi 5 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 5 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 5 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti fare scelte favorevoli sul denaro in questo momento, purché non sopravvaluti ciò che è possibile. La luna nell'ambizioso Capricorno si allinea con il Sole Vergine e il Nodo Nord nel tuo settore lavorativo e finanziario, il che potrebbe rendere la giornata molto produttiva.

Amore/Amicizia: se hai una relazione impegnata o se vuoi entrarci presto, sei incoraggiato a considerare le responsabilità coinvolte. Poiché la devota Giunone si sincronizza con il Nodo Nord nella tua casa delle risorse, vorrai assicurarti che le tue finanze siano in ordine e che il tuo gioco di guadagno sia perfetto. Cercare un partner che soddisfi le tue esigenze è piuttosto antiquato e non sempre funziona in questi tempi moderni. Fletti la tua indipendenza.

Carriera/Finanza: oggi, Venere entra in una Vergine efficiente e nella tua zona di lavoro. L'energia di Venere è indebolita in questo segno, anche se la sua dolce vibrazione influenzerà comunque la tua vita lavorativa quotidiana. Fino al 29 settembre sarai attratto da progetti che ti appassionano. Poiché sei investito nel risultato, ti dedicherai a ottenere ogni dettaglio il più vicino possibile alla perfezione. Questo è un ottimo momento per cercare una nuova posizione. L'atmosfera è giusta per te per ottenere un lavoro che amerai.

Crescita personale/spiritualità: il desiderio di riconoscimento potrebbe spingerti a dire "sì" quando dovresti dire "no" o "forse". Potresti sovraccaricare e consegnare in modo insufficiente poiché la luna quadra Giove e Marte. Non puoi fare tutto.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non puoi vivere con gli altri e non puoi vivere senza di loro mentre la luna è in Scorpione e nella tua casa di partnership. Fai attenzione a non rafforzare i modelli negativi su come tu e alcune persone vi relazionate. Forse è ora di cambiare.

Amore/Amicizia: ti sentirai come un passeggero su un treno in corsa se permetti a qualcun altro di comandare mentre la luna nell'emotivo Scorpione si scontra con lo sconsiderato Marte e l'estremista Giove. Se non difendi te stesso, potresti finire in un posto in cui non vorresti essere. Perché lasciare che qualcun altro detti il ​​corso di una relazione? È tempo di fidarti di te stesso e di far valere i tuoi interessi, non importa quanto pazzi possano essere.

Carriera/Finanza: l'ottimismo finanziario potrebbe indurre a una grande pazzia mentre l'impulsivo Marte nella tua casa delle risorse si sincronizza con il promettente Giove. Ti meriti di goderti i frutti del tuo lavoro, ma non spendere soldi che devi ancora guadagnare. Concediti una piccola indulgenza mentre aspetti che la tua nave arrivi. Un sogno, un'intuizione o una sincronicità possono indicare quale dovrebbe essere la tua prossima mossa finanziaria. Soppesalo rispetto ai fatti e alle cifre e agisci di conseguenza.

Crescita personale/Spiritualità: prendersi cura di una persona cara potrebbe richiedere uno sforzo maggiore di quello che vorresti come Cerere, la badante dei quadrati lunari. In alternativa, potresti sentirti trascurato. Sii gentile con te stesso e gli altri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'equilibrio è a portata di mano quando la luna nel Capricorno con i piedi per terra si allinea con il Sole Vergine e il Nodo Nord. Fidati di poter gestire l'avventurarsi in un territorio emotivo che in genere eviteresti. Potrebbe essere un viaggio illuminante!

Amore/Amicizia: oggi, la bellezza Venere si trasferisce nella Vergine e nel tuo regno domestico. L'energia di Venere è diminuita in questo segno. Tuttavia, sperimenterai ancora la sua atmosfera amorevole nel tuo regno privato fino al 29 settembre. Ripulisci il disordine, organizzati e apporta miglioramenti che renderanno la tua casa più invitante. Per te l'ordine è bellezza. Il tuo spazio vitale sembrerà un santuario quando tutto sarà al suo posto. Le serate romantiche saranno una priorità, quindi dedica del tempo a pulire la tua camera da letto.

Carriera/Finanza: otterrai molto dal tuo impegno nella tua carriera poiché la devota Giunone nel tuo settore professionale si sincronizza con il Nodo Sud. Tuttavia, non pagherà essere sposati con le stesse aspirazioni per sempre. È tempo di lanciare la tua rete più ampiamente e vedere cos'altro c'è là fuori. Avventurarsi oltre ciò che conosci può essere scoraggiante. È intelligente prepararsi per il momento in cui alla fine vorrai apportare un cambiamento.

Crescita personale/Spiritualità: un senso di obbligo verso un amico o un partner potrebbe farti impegnare eccessivamente poiché la luna è in quadratura a Mercurio e Giove. Non fare una promessa che non sei sicuro di poter mantenere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 5 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le tue abilità personali saranno al punto poiché la luna nel terrestre Capricorno si sincronizza con il Sole Vergine e il Nodo Nord nelle tue zone interpersonali. Invece di interessarti in modo superficiale agli altri, intraprendi conversazioni più significative. Ciò può rafforzare le connessioni.

Amore/Amicizia: Oggi Venere si sposta nella Vergine e nel regno che governa la tua mente, la comunicazione e l'ambiente circostante. Il potere di Venere è indebolito in questo segno. Tuttavia, la sua dolcezza influenzerà comunque il modo in cui comunichi e interagisci. Fino al 29 settembre esprimerai il tuo apprezzamento più liberamente. Poiché riconosci il bene negli altri, i rapporti con i fratelli, i vicini e le persone che incontri ogni giorno saranno affettuosi e calorosi. Le tue parole amorevoli possono ispirare gli altri a rispondere in modo gentile.

Carriera/Finanza: la collaborazione può essere impegnativa poiché la luna nell'ambizioso Capricorno e il tuo settore di partnership quadra Mercurio e Giove. Una persona con cui stai lavorando potrebbe impegnarsi per più di quanto voi due possiate offrire. Quando si rendono conto di essere sopra le loro teste, guarderanno a te per recuperare il gioco. Preparati ad accettare più della tua giusta quota.

Crescita personale/Spiritualità: devi essere più di un amico solo di nome. Poiché la devota Giunone si sincronizza con il Nodo Nord nella tua casa della comunità, sarà vantaggioso andare lontano per amicizia. Sii disposto a parcheggiare i tuoi piani e prenderne uno per la squadra.