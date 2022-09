Oroscopo di oggi 8 settembre 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 8 settembre 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 8 settembre 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con un quadrato instabile tra la luna in Acquario e Urano in Toro. Se ti senti irritabile e fuori di testa, questo è probabilmente il colpevole. Costruisci un po' più di tempo nella tua routine oggi in modo da non irritarti sotto l'influenza di questo transito, che innesca il tuo desiderio di più libertà e meno responsabilità. Considera di fare qualcosa di insolito durante la pausa pranzo. Espandi i tuoi orizzonti visitando una galleria d'arte o provando un nuovo ristorante. Invita un Sagittario a unirsi a te. Anche loro si godranno un'avventura di mezzogiorno.

Amore/Amicizia: la Luna dell'Acquario è congiunta a Saturno questa mattina, opponendosi a Cerere in Leone nella tua quinta casa di passione e romanticismo. Questo transito mette in evidenza il tuo bisogno di sicurezza, sottolineato dall'ansia e dalla paura del rifiuto. Non catastrofizzare. Se parli con la persona amata di come ti senti, puoi trovare una soluzione insieme.

Carriera/Finanza: Urano attiva il tuo settore monetario, quadrando la Luna dell'Acquario. Questo suscita le tue emozioni, suscitando un generale senso di insicurezza. Non agire mentre sei in un luogo di squilibrio e volatilità emotiva. Aspetta domani, quando sarai più preparato ad occuparti delle questioni finanziarie.

Crescita personale/spiritualità: sebbene sia allettante cercare l'amore esternamente, l'unico modo in cui ti sentirai veramente amato è amare prima te stesso. L'amor proprio è alla base di ogni relazione che hai.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna dell'Acquario quadra Urano in Toro nella tua prima casa di te stesso. Grazie a questo transito, potresti avere difficoltà a concentrarti o potresti sentire l'impulso irrefrenabile di saltare le tue routine e provare qualcosa di nuovo. Poiché è coinvolta la tua prima casa, potresti prendere in considerazione un taglio di capelli diverso o qualche altro cambiamento al tuo aspetto. Va bene, esegui la nuova pettinatura da una Vergine prima di impegnarti. Qualunque cosa tu faccia, non importa quanto tu sia tentato, non tagliarti la frangia!

Amore/Amicizia: Cerere in Leone nella tua quarta casa di casa e famiglia si oppone alla Luna dell'Acquario, evocando una battaglia interiore tra i tuoi bisogni e quelli dei tuoi cari. Non è egoistico prendersi cura di se stessi, è un requisito. A meno che tu non abbia bambini piccoli o parenti diversamente abili, la maggior parte delle persone è pienamente in grado di prendersi cura di se stessa.

Carriera/Finanza: la congiunzione tra Saturno in Acquario e la luna questa mattina evoca sentimenti di insicurezza e un profondo desiderio di lottare per ricompense materiali. Non c'è nulla di intrinsecamente sbagliato in questo, ma se insegui costantemente ricompense esterne, finirai sempre per sentirti vuoto. Il vero oro vive dentro di te.

Crescita personale/Spiritualità: il ciclo della vita assicura che la nuova vita emerga sempre dalla vecchia vita. Abbi fede e vai avanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: se ti svegli nelle prime ore del mattino, incapace di riaddormentarti a causa di una prepotente sensazione di ansia o insicurezza, è probabilmente dovuto al quadrato tra la Luna dell'Acquario e Urano in Toro nella tua dodicesima casa dei sogni e intuizione. Fortunatamente, è probabile che tutto vada bene nella tua vita e che tu stia semplicemente raccogliendo l'energia che vortica attraverso gli eteri. Condividi i tuoi sentimenti e apprensioni con un Ariete e sarai in grado di stabilirti di nuovo rapidamente.

Amore/Amicizia: la luna in Acquario si oppone a Cerere in Leone, rivelando uno schema di conflitto tra prendersi cura di se stessi e prendersi cura degli altri. Si tratta di equilibrio. Se ti inclini in una direzione o nell'altra, creerai solo problemi. Dai un'occhiata da vicino e vedi se o dove è necessario apportare modifiche. Non sentirti in colpa per esserti preso cura di te stesso! Se non lo fai, chi altro lo farà?

Carriera/Finanza: Saturno in Acquario orientato al business è in congiunzione con la luna, richiamando insicurezze e problemi del passato, in particolare legati alle sfide con le donne. Fino a quando non risolverai questi problemi e non metterai a riposo il tuo passato, risorgeranno periodicamente per tutta la tua vita. Risolvi i tuoi problemi e liberati.

Crescita personale/Spiritualità: la moderazione è tua amica. L'eccessiva indulgenza non lo è.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 8 SETTEMBRE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la Luna dell'Acquario nella tua ottava casa della sensibilità psichica quadra Urano in Toro questa mattina, generando un senso di inquietudine o la sensazione che qualcosa non va. Emozioni volatili vengono con questo transito. L'Acquario è un segno orientato al futuro, quindi un senso di angoscia non sarebbe una sorpresa poiché queste energie si scontrano nel tuo tema natale. Tieni presente che probabilmente non hai una premonizione. Sei semplicemente abbastanza sensibile da raccogliere l'energia cosmica che turbina intorno a te. Esci, fai una lunga passeggiata e parla della vita con un buon amico. Uno Scorpione sarebbe una scelta eccellente.

Amore/Amicizia: la congiunzione tra Saturno in cerca di sicurezza in Acquario e il tuo pianeta dominante, la luna, richiama insicurezza e senso di inferiorità. Non lasciare che queste energie ti spingano più in profondità nel tuo guscio. Rifiuta di essere governato dal giudizio e dal dubbio su se stessi. Se hai bisogno di aiuto per guarire questo, rivolgiti a un buon terapeuta. Hai troppo da offrire al mondo per lasciarti ostacolare da queste emozioni!

Carriera/Finanza: Cerere in Leone attiva la tua seconda casa del denaro, opponendosi alla Luna dell'Acquario nel tuo settore delle risorse condivise. Non permetterti di prenderti cura di qualcuno che è pienamente in grado di prendersi cura di se stesso. Quello non è amore; è un ricatto emotivo. Corri per le colline!

Crescita personale/Spiritualità: il dubbio su se stessi non diventa te. Gettalo come un serpente cambia la sua pelle e entra nel tuo potere.