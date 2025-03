Oroscopo della settimana dal 17 marzo 2025 al 23 marzo 2025 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 17 marzo al 23 marzo col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 MARZO AL 23 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Ariete : Buon equinozio di primavera, Ariete! Il transito del sole nel tuo segno non solo segnala l'inizio della primavera, ma anche un nuovo ciclo di crescita per gli arieti. Cosa c'è in cima alla tua lista dei desideri? Ora è (quasi) il momento di fare qualche passo, o un grande balzo, verso la realizzazione del tuo obiettivo, ma fare la tua mossa prima che Mercurio torni diretto il 7 aprile potrebbe comportare una revisione. Inoltre, fai attenzione all'autoinganno durante la congiunzione sole-Nettuno mercoledì e giovedì. Questo fine settimana, il sole che si fonde con Venere retrograda nel tuo segno potrebbe accendere una scintilla con la tua attuale dolce metà o un precedente interesse amoroso, ma avviare una nuova relazione potrebbe essere difficile fino a quando Venere non tornerà diretta il 12 aprile.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 MARZO AL 23 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Toro : Buon equinozio di primavera, Toro! Il transito del sole in Ariete giovedì segna l'inizio della primavera, insieme a un ciclo di chiusura per i tori. È interessante notare che Mercurio e il tuo governatore Venere sono ancora retrogradi in Ariete, rafforzando ulteriormente la tua capacità di lasciar andare il passato in modo da poter lanciare un nuovo inizio il mese prossimo, soprattutto quando si tratta di una relazione. Nel frattempo, penserai molto al passato e attingerai alla tua intuizione accresciuta. Prestare attenzione ai tuoi presentimenti e sogni porterà intuizione. Sii particolarmente attento alla guida sull'amore questo fine settimana mentre il sole si fonde con Venere retrograda. Potrebbe essere rivelata una limitazione autoimposta.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 MARZO AL 23 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Gemelli : Buon equinozio di primavera, Gemelli! Il transito del sole in Ariete giovedì segna l'inizio della primavera, insieme a un focus sull'amicizia per te. Contattare i tuoi amici, partecipare ad attività di gruppo e impegnarti in una causa in cui credi ti darà energia. Assicurati solo di aggrapparti alla tua lucidità quando il sole si fonde con il nebuloso Nettuno a metà settimana. Questo può applicarsi in particolar modo a una questione che coinvolge l'autorità. Questo fine settimana, entrare in contatto con vecchi amici ti solleverà il morale mentre il sole si fonde con Venere retrograda in Ariete. Tuttavia, stabilire nuove amicizie o un nuovo interesse amoroso potrebbe sembrare frustrante fino a quando Venere non tornerà diretta il 12 aprile.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 17 MARZO AL 23 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Cancro : Buon equinozio di primavera, Cancro! Il transito del sole in Ariete giovedì segna l'inizio della primavera, insieme a una spinta di ambizione per raggiungere i tuoi obiettivi. Ora è il momento di finire ciò che hai iniziato. Portare a termine un progetto porterà elogi per la tua competenza, ma fai attenzione a una congiunzione sole-Nettuno potenzialmente confusa mercoledì e giovedì. E considera di aspettare di lanciare un nuovo progetto fino a dopo che Mercurio diventa diretto il 7 aprile. Questo fine settimana, il sole che si fonde con Venere retrograda in Ariete aumenterà la tua creatività professionale e la tua popolarità con il pubblico.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 17 MARZO AL 23 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Leone : Buon equinozio di primavera, Leone! Il transito del sole in Ariete giovedì segnala il cambio di stagione, insieme all'impulso di esplorare ed espandere il tuo intelletto superiore, ovvero la conoscenza allineata al destino della tua anima. Questo è il momento ideale per acquisire una comprensione più profonda delle tue convinzioni spirituali o della tua cultura. Fai particolarmente attenzione a un messaggio dalla tua guida interiore a metà settimana, quando il sole si fonde con l'etereo Nettuno. Assicurati solo di controllare i fatti prima di agire in base al messaggio. Questo fine settimana, il sole che si fonde con Venere retrograda in Ariete suggerisce che una persona cara saggia offrirà una prospettiva più ampia su qualcosa (o qualcuno) su cui sei concentrato.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 MARZO AL 23 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Vergine : Buon equinozio di primavera, Vergine! Il transito del sole in Ariete giovedì segna l'inizio della primavera, insieme alla voglia di purificarsi. Questo è il momento ideale per intraprendere un viaggio interiore per analizzare le tue emozioni, convinzioni e abitudini e liberarti di ciò che non ti serve più. Anche liberarti di oggetti materiali che non vuoi più sarebbe gratificante. Si tratta di alleggerire il tuo mondo interiore. Non impantanarti in emozioni torbide a metà settimana, mentre il sole si fonde con il nebuloso Nettuno. Questo fine settimana, il sole che si fonde con Venere retrograda in Ariete può ispirare un momento di illuminazione sulla tua vita amorosa. Una revisione delle tue relazioni passate potrebbe essere la chiave per ottenere intuizioni.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 MARZO AL 23 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Bilancia : Buon equinozio di primavera, Bilancia! Il transito del sole in Ariete giovedì segna l'inizio della primavera, insieme a un'enfasi aggiuntiva sulle partnership per te. Attualmente, Mercurio retrogrado e Venere retrograda, entrambi in Ariete, stanno anche transitando attraverso il tuo regno di partnership, il che significa che ti concentri sulla revisione e risoluzione di questioni che coinvolgono una relazione stretta, piuttosto che sulla pianificazione del futuro (o sull'incontro con qualcuno di nuovo). Il tuo governatore Venere che diventa diretto il 12 aprile darà gradualmente il via libera a un nuovo inizio. Nel frattempo, il sole che si fonde con Venere retrograda questo fine settimana favorisce l'ingresso in contatto con i tuoi sentimenti sulla longevità della relazione, l'impegno, la condivisione o l'uguaglianza.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 MARZO AL 23 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Scorpione : Buon equinozio di primavera, Scorpione! Il transito del sole in Ariete giovedì segnala il cambio di stagione e un momento ideale per rimettersi in forma e organizzarsi. Questo perché il sole, Mercurio retrogrado e Venere retrograda si stanno tutti muovendo nel tuo regno del benessere, il che metterà in luce le tue abitudini quotidiane. È tutto nei dettagli, Scorpione. Un giro di pulizie primaverili, l'esame della tua dieta e del tuo regime di fitness e la riconsiderazione delle attività quotidiane che ti causano stress dovrebbero essere all'ordine del giorno questa settimana. Si tratta principalmente di prendersi cura di sé. Questo fine settimana, il sole che si fonde con Venere retrograda in Ariete potrebbe spingerti a concederti qualcosa di piacevole (e si spera sano).

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 MARZO AL 23 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Sagittario : Buon equinozio di primavera, Sagittario! Il transito del sole in Ariete giovedì segnala il cambio di stagione. Inoltre, il sole si unirà a Mercurio retrogrado e Venere retrograda mentre transitano nella tua quinta casa amante del divertimento, incoraggiandoti a rivedere e risolvere questioni che riguardano la tua vita amorosa, la creatività o i bambini. Per quanto riguarda i nuovi inizi, Mercurio che torna diretto il 7 aprile e Venere il 12 aprile faranno gradualmente progredire l'amore (e altre cose). Cerca solo di fare chiarezza durante la torbida congiunzione sole-Nettuno mercoledì e giovedì. Questo fine settimana, il sole che si fonde con Venere retrograda in Ariete potrebbe farti pensare a cosa vuoi (e cosa hai da dare) in una relazione romantica.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 MARZO AL 23 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Capricorno : Buon equinozio di primavera, Capricorno! Il transito del sole in Ariete giovedì segna l'inizio della primavera, con un'enfasi sulla tua vita domestica. Potresti essere ispirato a entrare in contatto con le tue radici e a riconnetterti con alcuni membri della famiglia. Potresti anche avere in mente un progetto di ristrutturazione della casa, ma potrebbe essere meglio aspettare che Mercurio torni diretto il 7 aprile per lanciarlo. Questo fine settimana, il sole che si fonde con Venere retrograda in Ariete è particolarmente favorevole per raggiungere parenti (o amici che senti come una famiglia) per ristabilire i legami che hai con le persone che ami.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 MARZO AL 23 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Acquario : Buon equinozio di primavera, Acquario! Il transito del sole in Ariete giovedì segna l'inizio della primavera, insieme a una spinta al tuo intelletto e alla tua autoespressione. Tuttavia, con Mercurio retrogrado e Venere retrograda che si muovono anche nel tuo regno mentale, sarai concentrato interiormente piuttosto che fare progetti o acquisire nuove informazioni. Mercurio che torna diretto il 7 aprile ti farà gradualmente pensare al futuro. Fai solo attenzione alla congiunzione potenzialmente confusa sole-Nettuno mercoledì e giovedì, quando la chiarezza scarseggerà. Questo fine settimana, il sole che si fonde con Venere retrograda in Ariete è l'influenza perfetta attraverso cui entrare in contatto con (e condividere!) l'amore nel tuo cuore. Esprimere il tuo apprezzamento a qualcuno a cui tieni sarebbe l'ideale.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 17 MARZO AL 23 MARZO 2025

Oroscopo della settimana Pesci : Buon equinozio di primavera, Pesci! Il transito del sole in Ariete giovedì segna l'inizio della primavera, con un'enfasi sulle questioni finanziarie per te. È interessante notare che l'atmosfera introspettiva di Mercurio retrogrado e Venere retrograda in Ariete, che transitano anche nel tuo regno di beni, rende questo un momento ideale per eliminare qualsiasi emozione o convinzione negativa che ostacoli la tua capacità di manifestare prosperità. Concentrarsi sulla mancanza piuttosto che essere grati per ciò che hai sarebbe un esempio. Questo fine settimana, il sole che si fonde con Venere retrograda in Ariete incoraggia un po' di introspezione su come gestisci il denaro nella tua relazione. Potrebbe anche ravvivare il desiderio di acquistare qualcosa su cui avevi puntato in precedenza.

