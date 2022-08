Oroscopo della settimana dal 22 agosto al 28 agosto 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 22 agosto al 28 agosto col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 AGOSTO AL 28 AGOSTO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : L'evento principale per te questa settimana è il transito di Mercurio in Bilancia nel tuo regno della partnership giovedì (fino al 22 settembre). Questa intelligente influenza ispirerà conversazioni perspicaci sul matrimonio, l'impegno, la condivisione o l'arte. Se stai cercando una relazione, sarai attratto dalle persone che comunicano bene. Potresti essere presentato a un ammiratore o incontrare qualcuno di speciale in una classe. Tuttavia, il romanticismo potrebbe complicarsi questo fine settimana poiché Venere si scontra sia con Urano radicale che con Saturno limitante. Cerca di mantenere una prospettiva equilibrata. Quando il sole transiterà nella Vergine lunedì, ti concentrerai sul tuo benessere per le prossime quattro settimane. D'altra parte, la Luna Nuova in Vergine si scontra con Marte sabato, il che potrebbe scatenare la tua angoscia.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 AGOSTO AL 28 AGOSTO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Il romanticismo di certo non sarà noioso per i tori questa settimana. Il transito del sole in Vergine lunedì, insieme alla Luna Nuova in Vergine sabato, accenderà la tua quinta casa amante del divertimento durante le prossime quattro settimane, rendendoti irresistibile. Sarai ispirato a condividere il tuo cuore con coloro che ami, incluso il tuo tesoro o un nuovo amante. Tuttavia, aspettati qualche turbolenza questo fine settimana poiché il tuo sovrano, Venere, si scontra con l'imprevedibile Urano e lo stoico Saturno. Riuscirai a liberare il tuo bambino selvaggio interiore o giocherai sul sicuro, Toro? Il transito di Mercurio in Bilancia giovedì (fino al 22 settembre) ti aiuterà a trovare un equilibrio tra desideri diversi.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 22 AGOSTO AL 28 AGOSTO 2022