Oroscopo della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2022 - Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : È tempo di portare la tua relazione al livello successivo? Tra giovedì e IL 22 ottobre, Venere transita attraverso la Bilancia nel tuo regno di coppia, che può ispirare amore e armonia tra te e la tua dolce metà, rafforzando potenzialmente l'impegno. Per lo meno, migliorerà l'armonia o l'uguaglianza in una delle tue relazioni più strette. Se stai cercando l'amore, potresti incontrare qualcuno che è compatibile con te, purché il tuo cuore sia aperto. Nel frattempo, Venere si fonde con Mercurio in Vergine all'inizio della settimana, il che favorisce una conversazione sul tuo benessere. Sfortunatamente, i tuoi piani e le tue comunicazioni potrebbero ancora andare in tilt fino a quando Mercurio non tornerà direttamente domenica.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2022

Oroscopo della settimana Toro : Tra giovedì e IL 22 ottobre, il tuo sovrano di Venere in transito attraverso la Bilancia nel tuo regno del benessere può risvegliare il tuo desiderio di una relazione sana e solidale. Se sei accoppiato, valuta le tue attività quotidiane per vedere come migliorano o sfidano la tua connessione. Quando ti avvicini alle cose nel modo giusto, l'amore può sbocciare. Se stai cercando l'amore, un'attività altruistica, come il volontariato per un'organizzazione no profit, può portarti un ammiratore. Nel frattempo, Venere si fonde con Mercurio in Vergine all'inizio della settimana, il che può portare romanticismo attraverso un'attività spirituale o educativa. Fai solo attenzione: le comunicazioni saranno imprevedibili fino a quando Mercurio non sarà diretto domenica.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 26 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2022