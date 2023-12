Oroscopo della settimana dal 11 dicembre al 17 dicembre 2023 – Affaritalini.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 11 dicembre al 17 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 DICEMBRE AL 17 DICEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : La Luna Nuova in Sagittario martedì farà luce sulla tua spiritualità. Questo è un ottimo momento per chiarire le tue convinzioni ed eliminare quelle che non supportano più le tue aspirazioni. Continuare le tue pratiche spirituali risveglierà la tua guida interiore. Questo è anche il tuo regno di esplorazione, ma con Mercurio che diventa retrogrado in Capricorno mercoledì (fino a Capodanno), preparati a errori di comunicazione se stai pianificando un viaggio. Lo stesso vale per l’avvio di qualsiasi nuovo progetto. Questo fine settimana potrebbero sorgere dubbi sul tuo futuro poiché il sole si scontra con Nettuno. Mantenere una visione chiara dei tuoi obiettivi rafforzerà la tua fiducia.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 DICEMBRE AL 17 DICEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Un nuovo ciclo di intimità nelle prossime due settimane può essere il dono della Luna Nuova in Sagittario martedì. Il recupero da un problema emotivo può essere il primo passo verso l'apertura del tuo cuore in modo da poter godere di connessioni più profonde con le persone che ami. Un sensitivo dell'amore può rivelare cosa ci aspetta per le tue relazioni. Inoltre, Mercurio che diventa retrogrado in Capricorno mercoledì (fino al giorno di Capodanno) rivolgerà i tuoi pensieri verso l'interno, rendendolo un momento eccellente per la meditazione, la terapia e altre attività rivolte verso l'interno. Tali sforzi risveglieranno anche le tue capacità psichiche, quindi presta attenzione ai tuoi sogni e alle tue visioni. Tuttavia, dovrai cercare chiarezza. Ti aiuterà a evitare malintesi quando il sole si scontrerà con il nebuloso Nettuno questo fine settimana.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 DICEMBRE AL 17 DICEMBRE 2023