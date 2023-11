Oroscopo della settimana dal 13 novembre al 19 novembre 2023 – Affaritalini.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 13 novembre al 19 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 NOVEMBRE AL 19 NOVEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : La Luna Nuova in Scorpione di lunedì può accendere sia la passione che la pungenza per tutta la settimana. Questo perché si fonde con il tuo ostinato sovrano di Marte. Principalmente, dovrai controllare i tuoi livelli di fastidio se incontri qualcosa o qualcuno che ti dà fastidio. Acquisire una certa obiettività è la soluzione migliore se le cose si fanno intense. Inoltre, un'opposizione di Urano suggerisce che un'attrazione irresistibile potrebbe attirare la vostra attenzione, ma se alla lunga vi farà bene è un'altra questione. Urano potrebbe anche innescare la tua ribellione contro i vincoli di ciò che ci si aspetta da te. Quindi, Ariete, pensa prima di saltare!

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 NOVEMBRE AL 19 NOVEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Una relazione può diventare intensa lunedì nel periodo della Luna Nuova in Scorpione. Questa influenza indica un nuovo inizio in una partnership, ma una congiunzione di Marte e un'opposizione di Urano nel tuo segno suggeriscono che il processo sarà un giro sulle montagne russe. Potrebbe essere rivelato un problema di incompatibilità, forse legato al modo in cui tu e il tuo partner (o potenziale amante) gestite la rabbia, i bisogni sessuali o l'imprevedibilità. Forse è necessario affrontare una differenza nello stile di vita o nella filosofia personale. Almeno per questa settimana, potresti dover andare avanti con qualunque cosa sia. Non prendere decisioni drastiche.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 NOVEMBRE AL 19 NOVEMBRE 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : Lunedì dovrai stabilire un limite di velocità durante il periodo della Luna Nuova in Scorpione. Questo perché una fusione con Marte e un'opposizione da parte di Urano lanceranno il tuo livello di attività nella stratosfera questa settimana. È possibile che sarai ossessionato da un fastidioso progetto finché non avrai capito bene ogni dettaglio - e potresti semplicemente impazzire nel processo. In ogni caso, l’incapacità di spegnere il cervello quando hai bisogno di riposare diminuirà il tuo benessere. Prenditi una pausa ogni tanto! Esci e muoviti. Segui una lezione di yoga. Cerca di trovare un equilibrio tra fare uno sforzo mirato e seguire il flusso.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 13 NOVEMBRE AL 19 NOVEMBRE 2023