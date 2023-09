Oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 25 settembre al 1 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Sarai entusiasta di perseguire le tue passioni durante il periodo della Luna Piena nel tuo segno venerdì. Le tue parole e le tue azioni saranno mirate a raggiungere il risultato desiderato, ma dovrai scavare nel profondo di te stesso e avere pazienza se qualcuno si mette sulla tua strada. Questo può essere particolarmente complicato se tieni alla persona che (magari inavvertitamente) ti trattiene. Il relativo quadrato Venere-Urano può ulteriormente scuotere una relazione. In altre notizie cosmiche, Mercurio danza con Giove lunedì e Urano questo fine settimana, incoraggiando un approccio ottimista e innovativo quando si cercano opportunità finanziarie.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Se ti senti sempre più ansioso con il passare della settimana, la colpa è della Luna Piena in Ariete di venerdì. Questa influenza energizzante cade nel tuo regno inconscio, il che significa che sei stimolato da qualcosa che desideri o di cui hai bisogno. Purtroppo probabilmente ti manca la lucidità necessaria per agire di conseguenza, almeno per ora. Ciò che puoi fare è intraprendere un viaggio interiore tramite la meditazione o l'inserimento nel diario per illuminare il passo successivo sul tuo percorso. Allo stesso tempo, il tuo governatore Venere si scontra con Urano, il che potrebbe innescare un cambiamento nella tua percezione di una relazione. In altre notizie cosmiche, Mercurio danzerà con Giove lunedì e Urano questo fine settimana. Questo ti porterà un ammiratore o alimenterà la tua creatività.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 25 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : La necessità di connetterti con i tuoi amici aumenterà man mano che ti avvicinerai alla Luna Piena in Ariete venerdì. La tua espressività è il tuo superpotere e attirerà sicuramente ammiratori. Sforzati di ascoltare con consapevolezza ciò che gli altri hanno da dire. Allo stesso tempo, una quadratura Venere-Urano favorisce la partecipazione ad un’attività con un gruppo eterogeneo di persone, ma può anche suscitare qualche controversia. In altre notizie cosmiche, il tuo sovrano Mercurio balla con Giove all’inizio della settimana, il che potenzierà la tua influenza attraverso le tue parole. Nel frattempo, un trigono Mercurio-Urano questo fine settimana risveglierà la tua percettività. Pertanto, stai alla ricerca di un'idea ispirata con cui puoi correre.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 25 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2023