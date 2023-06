Oroscopo della settimana dal 5 giugno al 11 giugno 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 5 giugno al 11 giugno col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 GIUGNO AL 11 GIUGNO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Tra lunedì e il 7 ottobre, il transito di Venere in Leone nella tua quinta casa amante del divertimento ispirerà un approccio appassionato all'amore. Esprimere ciò che c'è nel tuo cuore aumenterà sicuramente la connessione con la tua dolce metà o forse un nuovo ammiratore. Un potenziale avvertimento è un'opposizione Plutone-Venere all'inizio di questa settimana, che potrebbe innescare un conflitto con un amico o un gruppo. Inoltre, questo è il momento ideale per sviluppare o promuovere le tue capacità artistiche. Più tardi, il transito di Mercurio nei Gemelli intelligenti nella tua zona mentale domenica (fino al 25 giugno) aiuterà a chiarire le comunicazioni, rendendo questo un ottimo momento per studiare un argomento di interesse.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 GIUGNO AL 11 GIUGNO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Tra lunedì e il 7 ottobre, il transito del tuo sovrano Venere attraverso il Leone nel tuo regno domestico aumenterà l'armonia nella tua casa. Questo è il momento ideale per abbellire il tuo ambiente di vita e ospitare una riunione di famiglia o amici. Ma prima, dovrai affrontare alcune controversie all'inizio della settimana, quando il pianeta dell'amore corre a capofitto nel controllo di Plutone. Successivamente, il transito di Mercurio nei Gemelli intelligenti nella tua zona monetaria domenica (fino al 25 giugno) potrebbe ispirare un'idea o una conversazione potenzialmente redditizia. Ora è il momento di diventare più consapevoli di come la tua mentalità supporti o limiti la tua capacità di manifestare prosperità.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 GIUGNO AL 11 GIUGNO 2023