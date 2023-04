Oroscopo del weekend 1 e 2 aprile 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo weekend 1 aprile e 2 aprile 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 1 aprile e domenica 2 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 1 APRILE – 2 APRILE 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Ora che il potente Plutone è nella tua casa della comunità, ti ritroverai a strofinare i gomiti con persone influenti. Imparare a relazionarsi con i pesi massimi del tuo mondo può essere complicato. Tuttavia, sarai costretto a trovare un modo creativo per resistere mentre Plutone si sincronizza con il sole nel tuo segno. Non dimenticare i punti di forza e i talenti che porti in tavola. C'è un motivo per cui alcune persone vogliono entrare in contatto con te. Se ti senti intimidito, tienilo nascosto. Falsa fiducia finché non la senti.

TORO OROSCOPO WEEK-END 1 APRILE - 2 APRILE 2023

Oroscopo del weekend Toro : Non sarai timido nel parlare con Marte nel capriccioso Cancro e nella tua zona di comunicazione. Fino al 20 maggio, il tuo malumore e il tuo stile di conversazione sfacciato possono renderti troppo eccitante per essere gestito. Tuttavia, è bene essere onesti. Non sopprimere come ti senti. Le relazioni con i vicini e i fratelli possono essere tese. Evita il conflitto se puoi. Molte persone hanno cuori sensibili indipendentemente da quanto duri possano sembrare in superficie. Potresti essere alle prese con l'opportunità o meno di chiamare una figura autoritaria mentre Marte si scontra con il potente Plutone. Non lasciare che la paura di apparire debole ti spinga a dire la cosa sbagliata.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 1 APRILE - 2 APRILE 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Un amico potrebbe sentirsi come se fosse tormentato o addirittura vittima di bullismo quando cerchi di convincerlo a cofirmare le tue opinioni. Poiché il Sole Ariete nella tua zona comunitaria si sincronizza con il persuasivo Plutone, potresti dover prendere un percorso più indiretto per convincere qualcuno a venire e vedere le cose dal tuo punto di vista. Nel frattempo, lascia che pensino che hai accettato di non essere d'accordo. Un po' di distacco può fare molto per generare interesse. Meno ne discuti, più è probabile che diventino curiosi del tuo punto di vista.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 1 APRILE - 2 APRILE 2023