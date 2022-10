Oroscopo del weekend 1 ottobre e 2 ottobre segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 1 ottobre e 2 ottobre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 1 OTTOBRE – 2 OTTOBRE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Il venerdì e il sabato, la Luna del Sagittario ti incoraggia a divertirti e ad espandere i tuoi orizzonti. L'opposizione tra Venere in Bilancia e Giove in Ariete rende la tua relazione gratificante, ricordandoti il ​​tuo amore per il tuo partner e sottolineando la loro importanza nella tua vita. L'opposizione della luna al tuo pianeta dominante, Marte, attiva il tuo temperamento, quindi fai attenzione a come reagisci alle cose.

TORO OROSCOPO WEEK-END 1 OTTOBRE - 2 OTTOBRE 2022

Oroscopo del weekend Toro : Venerdì e sabato, la Luna del Sagittario illumina la tua ottava casa di misteri nascosti, approfondendo la tua sensibilità ai regni non fisici. Il tuo pianeta dominante, Venere, si oppone a Giove, sottolineando la tua intuizione, creatività e spiritualità. La Luna Capricorno di domenica quadra Venere in Bilancia e scoprirai che hai poca tolleranza per le conversazioni superficiali, anche se avrai un bisogno più profondo di amore e affetto.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 1 OTTOBRE - 2 OTTOBRE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: Venerdì e sabato, la Luna del Sagittario illumina la tua settima casa di relazioni impegnate. Il suo trigono con Giove illumina il tuo cuore con l'amore per il tuo partner, i tuoi amici e la tua famiglia. Sabato, la luna quadra il tuo pianeta dominante, Mercurio, e vorrai trovare un modo produttivo per rilasciare l'energia nervosa generata da questo transito. Un sensitivo empatico può aiutarti a sentirti meglio nel desiderare la solitudine questa domenica, poiché la Luna Capricorno quadra Giove, Venere e il sole.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 1 OTTOBRE - 2 OTTOBRE 2022