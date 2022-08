Oroscopo del weekend 13 agosto e 14 agosto segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 13 agosto e 14 agosto: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 13 agosto e domenica 14 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 13 AGOSTO – 14 AGOSTO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Il tuo pianeta dominante, Marte, è grande e in carica questo fine settimana, a cominciare dalla quadratura alla luna di venerdì. Controlla le tue emozioni e le tue spese per non avere rimpianti. Il sestile luna-Marte di domenica ti ispira, mentre il trigono tra Marte e Plutone ti riempie di energia e potere che dovresti usare con saggezza e cura.

TORO OROSCOPO WEEK-END 13 AGOSTO - 14 AGOSTO 2022

Oroscopo del weekend Toro : La congiunzione tra la luna e Saturno in Acquario nel tuo settore professionale ti aiuta a fare progressi professionali dietro le quinte. La Luna dei Pesci è nella tua undicesima casa per la maggior parte del fine settimana, incoraggiandoti a trascorrere del tempo con gli spiriti affini. Spremere un po' di tempo di volontariato se puoi! Inoltre, la Luna dell'Ariete di domenica trina il tuo pianeta dominante, Venere, riempiendo la tua casa di bellezza e grazia.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 13 AGOSTO - 14 AGOSTO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: La congiunzione tra la Luna dell'Acquario e Saturno mette in pausa il relax questo venerdì, insistendo sul fatto che ti concentri invece sul lavoro. L'opposizione tra la Luna in Pesci e Mercurio in Vergine sabato rende complicata la comunicazione tra i membri della famiglia. Se ascolti di più e parli di meno, surferai quest'onda e rimarrai sulla tua tavola. Il trigono tra Plutone e Marte la domenica accende la passione, quindi prenditi del tempo per la tua amata.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 13 AGOSTO - 14 AGOSTO 2022