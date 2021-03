Oroscopo del weekend 13 marzo e 14 marzo per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 13 marzo e 14 marzo : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 13 marzo e domenica 14 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 13 MARZO - 14 MARZO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Hai un gruppo di pianeti in Pesci, tra cui il sole e la luna nuova, che attiva la tua dodicesima casa di sogni, visioni e stati alterati. Questa è un'energia tranquilla e gentile, quindi vai avanti e dormi fino a tardi, svegliati lentamente e scrivi i tuoi sogni mentre bevi il caffè del mattino. Domenica, la luna si sposta nel tuo segno, sestile il tuo pianeta dominante Marte, e tu sei fuori e corri!

TORO OROSCOPO WEEK-END 13 MARZO - 14 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Toro : Apri un patio e preparati a trascorrere del tempo con la tua tribù di amici e spiriti affini poiché uno stellium di pianeti in Pesci, inclusi il sole e la Luna Nuova, attiva la tua undicesima casa. Se riesci a fare del volontariato, vincerai il jackpot. Domenica, l'ora legale arriva con la luna di Aires e attiva la tua dodicesima casa dei sogni e degli affari mistici..

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 13 MARZO - 14 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Presta attenzione ai tuoi sentimenti riguardo alla tua carriera e ai tuoi obiettivi professionali. Uno stellium di pianeti in Pesci, tra cui il sole e la luna nuova, attiva la tua decima casa di carriera, successo e risultati venerdì e sabato, insistendo che ti sintonizzi con il tuo cuore e ascolti cosa ha da dire sulla tua vita lavorativa. Domenica, la luna in Ariete illumina la tua undicesima casa dell'amicizia, quindi organizza un brunch con i tuoi migliori amici.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 13 MARZO - 14 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Cancro : La tua salute e il tuo benessere sono illuminati dalla Luna in Sagittario venerdì e sabato. Sei un campione nel nutrire gli altri, ma ora è il momento di fare lo stesso per te stesso. E no, questo non è essere egoisti, è essere saggi. Se il tuo pozzo si prosciuga, l'intero villaggio ha sete. Sabato sera e domenica, la Luna Capricorno brilla di collaborazione e crea un adorabile sestile con Venere; il tempo trascorso con la persona amata sarà un piacere.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 13 MARZO – 14 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Leone : I misteri nascosti della morte, della nascita, del fenomeno psichico e sì, del sesso, sono tutti attivati ​​nel tuo tema natale da uno stellium di pianeti in Pesci nella tua ottava casa il venerdì e il sabato. Potresti essere più introverso di quanto sei normalmente mentre contempli il significato della vita. Domenica, ti svegli nell'ora legale con la luna in Ariete che illumina la tua nona casa di avventura, quindi divertiti!

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 13 MARZO - 14 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Vergine : La tua relazione riceve un enorme afflusso di energia da uno stellium di pianeti in Pesci, inclusi il sole e la Luna Nuova, nella tua settima casa di collaborazione venerdì e sabato. Presta attenzione ai tuoi sentimenti, poiché contengono informazioni importanti. Il tuo partner potrebbe essere molto emotivo, quindi essere avvisato ti consente di essere preparato. Domenica, la luna in Ariete attiva l'intimità e aumenta la tua sensibilità psichica.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 13 MARZO - 14 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Bilancia: Uno stellium di pianeti in Pesci, inclusi il sole e la luna nuova, attiva la tua sesta casa di lavoro venerdì e sabato. Le emozioni sono alte e non dovrebbero essere represse, ma non permettere nemmeno loro di impazzire. Domenica, la Luna in Ariete illumina la tua settima casa di collaborazione e le tue relazioni impegnate sono evidenziate. La congiunzione tra Cerere e la luna aumenta il tuo desiderio di amare e prendersi cura della tua amata.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 13 MARZO – 14 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : La tua energia dello Scorpione si armonizza con lo stellium dei pianeti dei Pesci, inclusi il sole e la Luna Nuova, attivando la tua quinta casa della creatività il venerdì e il sabato. Appoggiati a ciò che ti appassiona e guarda dove ti porta. Domenica, la Luna in Ariete illumina la tua sesta casa di lavoro, salute, abitudini, routine e benessere. La congiunzione tra la luna e Cerere rende più facile la cura di sé e l'amor proprio.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 13 MARZO - 14 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : Uno stellium di pianeti in Pesci, inclusi il sole e la Luna Nuova, attiva la tua quarta casa di casa e famiglia. Prenditi cura delle cose in casa, tuffati nelle arti domestiche, prova su strada una nuova ricetta e trapianta quel Ficus! Domenica, la Luna in Ariete illumina l'amore, il romanticismo, la passione e la creatività in quanto si armonizza con la tua energia Sagittario. Lasciati giocare oggi e divertiti.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 13 MARZO - 14 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: Uno stellium di pianeti in Pesci, inclusi il sole e la Luna Nuova, attiva la tua terza casa di connessione e comunicazione. Aggiorna i tuoi profili, rispondi alle chiamate e alle email e contatta quella persona che continua a venire in mente. Scrivi un diario, vlog, TikTok, canta o fai musica; esprimiti e lancialo nel mondo. La luna in Ariete di domenica illumina il focolare, la casa e la famiglia. Dirigi la tua energia al tuo nido e ai tuoi cari e goditi il ​​tempo trascorso a casa.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 13 MARZO - 14 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Acquario : Uno stellium di pianeti in Pesci, inclusi il sole e la Luna Nuova, attiva la tua seconda casa degli affari materiali. Pianta nuovi semi finanziari ed elimina gli oggetti che non ti servono più il venerdì e il sabato. Domenica, la Luna in Ariete arriva con l'ora legale e mette in evidenza la connessione e la comunicazione nel tuo grafico. Effettua quelle chiamate che hai rimandato e connettiti con le persone che vogliono avere tue notizie.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 13 MARZO - 14 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Pesci: Ci sono così tanti Pesci nella tua prima casa di te stesso, che è una meraviglia che tu non abbia galleggiato in mare! Il sole e la luna nuova, Venere, Pallade e Nettuno; Venerdì e sabato siete un vortice di fascino e creatività. Domenica, il cambio di orario è inaugurato con una Luna in Ariete che illumina la tua seconda casa degli affari materiali. La congiunzione tra la luna e Cerere ti rende molto tenero. Evita la tentazione di salvare le persone. Attenersi ai gatti.