Oroscopo weekend 14 settembre e 15 settembre 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 14 settembre e 15 settembre 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno



Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 14 settembre e domenica 15 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE – 15 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Il sole nella produttiva Vergine e la tua casa del lavoro e del benessere segnalano che ci sono dei vantaggi nel prendersi cura di questioni pratiche. Con il sole in contrasto con Chirone fratturato nel tuo segno, la paura che i tuoi sforzi non raggiungano il traguardo potrebbe oscurare il tuo desiderio di portare a termine le cose. Non pagherà pensare troppo ai tuoi compiti o sentirti ansioso per un allenamento. È una battaglia persa se sei stressato prima di iniziare. Fai quello che puoi per ora e sentiti bene per ciò che realizzi. Mentre il premuroso Mercurio e la premurosa Cerere si allineano, la considerazione che mostri in contesti professionali dimostrerà che tieni a qualcosa di più che andare avanti. La gentilezza è la chiave.

TORO OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Toro : Con il sole nella tua zona romantica in contrasto con il vulnerabile Chirone, le questioni di cuore possono essere difficili da gestire. Cercare di microgestire la situazione può complicare eccessivamente le cose, mentre non affrontare le tue preoccupazioni può significare che un problema non viene riconosciuto. Lo stesso vale per le questioni che coinvolgono i bambini. Prima di agire, chiarisci i fatti. Lasciare che l'insicurezza determini le tue mosse e agire in base a sospetti non verificati non farà che peggiorare le cose. Agire tenendo a mente gli interessi degli altri può innescare la cooperazione quando Mercurio espressivo e Cerere premuroso si allineano. C'è qualcosa da dire sull'uccidere le persone con gentilezza.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE – 15 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Con il sole nel tuo regno domestico in contrasto con l'insicuro Chirone, potresti chiederti come la tua casa e la tua vita familiare evolveranno dal loro stato attuale a dove desideri che siano. Alcuni Gemelli potrebbero preoccuparsi per un membro della famiglia, mentre altri potrebbero essere ansiosi per la loro situazione abitativa. Per ora, metti da parte le tue insicurezze e fai molta attenzione a ciò che sta accadendo. Uscire dalla tua testa può aiutarti a essere più reattivo. Un allineamento Mercurio-Cerere può innescare una conversazione significativa con una persona cara. Sii pronto a dare incoraggiamento o a riceverlo se necessario.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Cancro : Con il sole nell'incostante Vergine in contrasto con l'insicuro Chirone nel tuo settore professionale, potresti non essere sicuro di dove sta andando la tua carriera o di come rimetterti in carreggiata dopo un passo falso. Sei sensibile a come vieni percepito nella tua comunità professionale, quindi ti mette sotto pressione per fare le cose per bene. Mostrati un po' di amore, Cancro. A tutti capita di sbagliare strada. Ciò che conta è che ti rialzi da una battuta d'arresto e perseveri. Una conversazione con un partner o un familiare può essere incredibilmente incoraggiante quando Mercurio perspicace e Cerere amorevole si allineano. Ti fiderai dei consigli di qualcuno che capisce il percorso che stai seguendo



LEONE OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE – 15 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Leone : Le finanze possono essere difficili da gestire, poiché il sole nell'esigente Vergine e la tua casa dei guadagni si scontrano con l'insicuro Chirone. Alcuni Leoni potrebbero trovare difficile coprire le spese di base, mentre altri potrebbero preoccuparsi di non avere abbastanza soldi per viaggiare, studiare e dedicarsi ad attività avventurose. Prima di farti prendere dal panico, metti le cose nella giusta prospettiva. Dovrai mantenere la calma per prendere le decisioni giuste. Con l'astuto Mercurio e l'affettuosa Cerere allineati, troverai modi intelligenti per provvedere a te stesso e ai tuoi cari. La situazione potrebbe non essere così disperata come pensi

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Vergine : Amore e denaro possono essere complicati, poiché il sole nel tuo segno si scontra con il vulnerabile Chirone. Alcuni Vergine saranno inutilmente ansiosi della loro situazione, mentre altri non saranno minimamente preoccupati come dovrebbero. Affrontare questioni delicate può essere molto stressante, quindi non sorprende che tu preferisca evitarlo. Se metti da parte la tua paura e affronti i fatti, scoprirai il modo migliore per procedere. Esprimere la tua cura e preoccupazione può essere utile, poiché il messaggero Mercurio e la nutrice Cerere si allineano. Le persone tendono a rilassarsi e a essere più collaborative quando sentono che hai a cuore i loro interessi.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Bilancia : Con il sole nella tua casa dell'auto-annullamento in contrasto con il vulnerabile Chirone nella tua zona di partnership, potresti sentirti impreparato a gestire una questione di relazione problematica. Potresti sopravvalutare la volontà dell'altra persona di risolvere le cose o darle tregua quando dovresti pretendere che si renda conto. Non prenderai le decisioni giuste da una posizione di ansia o paura. Aspetta qualche giorno e guarda cosa succede. Discutere della tua situazione con un familiare o un caro amico può alleviare la tua angoscia mentre Mercurio espressivo e Cerere premuroso si allineano. Nuove informazioni potrebbero spingerti a vedere le cose in modo diverso.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE – 15 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Scorpione : Con il sole in Vergine esigente in contrasto con l'insicuro Chirone nella tua zona di lavoro, può essere difficile gestire i compiti in agenda. Alcuni Scorpioni non avranno le competenze o l'energia necessarie per portare a termine i compiti, mentre altri potrebbero non fare uno sforzo adeguato per portare a termine le cose. Prenditi un momento per valutare cosa è necessario prima di procedere. È fondamentale che tu ascolti il ​​tuo corpo. Se sei stanco o stressato, questo potrebbe non essere il momento di affrontare un progetto enorme. Potresti ritrovarti al punto di partenza se agisci prima di essere pronto.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Sagittario: Con il sole nella perfezionista Vergine e la tua casa delle aspirazioni in contrasto con l'insicuro Chirone, potresti non essere sicuro di come raggiungere i tuoi obiettivi. Non è sempre facile individuare le competenze su cui puoi contare e i risultati che ti aiuteranno a distinguerti dalla massa. Invece di ossessionarti sul risultato finale, prova a seguire la tua passione e a goderti il ​​processo di spostamento dal punto A al punto B. Uno sforzo costante combinato con il destino determinerà probabilmente se otterrai ciò che ti sei prefissato di fare. Con intuito, saprai come procedere.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Capricorno : Con il sole nella Vergine cavillosa e la tua casa dell'esplorazione, può essere dura credere di avere ciò che serve per fare qualcosa di avventuroso o di ramificarsi in una nuova direzione. Alcune capre sono spinte dal bisogno di ottenere l'approvazione di un genitore. Se i tuoi successi passati non sono riusciti a soddisfarli, potresti essere riluttante a provare qualcosa di nuovo. Altre capre tenteranno qualcosa di ambizioso senza rendersi conto che la loro conoscenza o esperienza non è all'altezza. In entrambi i casi, è meglio puntare a un obiettivo modesto. Un piccolo risultato può aumentare la tua sicurezza e fornire l'esperienza necessaria per fare qualcosa di grande.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Acquario : Il sole nella volubile Vergine è in contrasto con il vulnerabile Chirone nella tua zona di comunicazione, il che suggerisce che potrebbe esserci una situazione che non capisci o un problema che hai paura di affrontare. Può essere particolarmente difficile parlare di amore o denaro. Alcuni Acquari reagiranno in modo eccessivo, mentre altri non saranno così assertivi come dovrebbero. Una conversazione con un familiare di cui ti fidi o un caro amico può aiutarti a vedere la questione da una prospettiva diversa, mentre Mercurio espressivo e Cerere incoraggiante si allineano. Condividere i pensieri che normalmente terresti per te può essere catartico.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 14 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Uno scontro su denaro, beni o valori può creare tensione quando il sole nella tua zona di partnership si scontra con il vulnerabile Chirone nella tua casa dei beni. Può essere spiacevole quando tu e un partner o un caro amico non siete sulla stessa lunghezza d'onda. Tuttavia, non è la fine del mondo. Alcuni Pesci reagiranno in modo eccessivo e prenderanno le cose sul personale, mentre altri minimizzeranno le loro preoccupazioni. Nessuno dei due approcci sarà utile, quindi lascia perdere per ora. Cerca un modo per affrontare il problema nei giorni a venire. Un allineamento Mercurio-Cerere porta un'atmosfera amorevole alla conversazione con i familiari e gli amici intimi. Se hai bisogno di incoraggiamento, rivolgiti a una figura materna di cui ti fidi.