Oroscopo weekend 21 settembre e 22 settembre 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 21 settembre e 22 settembre 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno



Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 21 settembre e domenica 22 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE – 22 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Questo segna il trigono finale tra il Sole Vergine e il genio Plutone. Questa potrebbe essere la tua ultima possibilità di affermarti come una potenza nella tua professione. Puoi essere un capo che agisce pensando al bene di tutti, oppure puoi essere un tiranno. Attento, ariete. Il mondo ti sta guardando. Più tardi, il sole entra in Bilancia e nella tua zona di partnership. Mettere gli altri al primo posto non è il tuo forte. Tuttavia, darai tutto alle persone importanti della tua vita fino al 22 ottobre. In amore e negli affari, sarai al meglio con un compagno al tuo fianco. È un momento opportuno per entrare in una nuova partnership o riavviare la tua relazione attuale.

TORO OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Toro : Questo segna il trigono finale tra il Sole in Vergine e il genio Plutone. Cogli l'attimo e lascia che il tuo genio creativo brilli. La tua passione per un hobby o un'attività preferita può affascinare il tuo interesse amoroso e può aumentare la tua autostima agli occhi di un bambino. Fargli scoprire cosa ti piace può essere un modo divertente per creare un legame. Più tardi, il Sole entra in Bilancia e nella tua zona di lavoro, segnalando che sarai al meglio quando sarai produttivo. Fino al 22 ottobre, eccellerai nelle attività di routine. È un momento eccellente per cercare una nuova posizione. Un cambio di lavoro può essere rinvigorente, anche se è più probabile che sia un trasferimento laterale piuttosto che un'opportunità di cambiamento di carriera.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE – 22 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Così tanti progetti, così poco tempo. Non lasciare che una quadratura Mercurio-Giove aumenti il ​​tuo ottimismo e ti spinga a prendere un grande impegno. Potresti non avere tempo per portare a termine, anche con attività che ti entusiasmano. Modera il tuo entusiasmo finché non capisci cosa puoi fare. Con Venere e Nettuno in contrasto, l'amore può scatenare vulnerabilità, in particolare se credi che le persone aspettino di vedere se una storia d'amore fallisce o ha successo. Non lasciare che questo ti impedisca di dare il massimo. Certo, le cose possono andare male e potresti finire deluso. Tuttavia, c'è una probabilità uguale che le cose possano andare come desideri.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Cancro : È bene essere ottimisti, anche se la fede cieca può farti inciampare quando Mercurio e Giove si scontrano. Non fare promesse o impegnarti in piani che non puoi portare a termine. Invece di dire "sì", dì "forse". In questo modo, ti guadagnerai il tempo per capire cosa puoi fare. Con Venere e il fantasioso Nettuno in contrasto, l'insoddisfazione per la tua vita domestica può farti sognare luoghi fantastici e sistemazioni di lusso. Un desiderio di un ambiente diverso può segnalare che è tempo di ravvivare il tuo spazio abitativo. Non vorrai essere altrove che a casa quando il tuo alloggio ti fornirà il comfort, l'armonia e la bellezza che desideri.



LEONE OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE – 22 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Leone : Questo segna il trigono finale tra il Sole in Vergine e il trasformativo Plutone. Potrebbe essere la tua ultima possibilità di rivedere il tuo lavoro e le tue finanze e apportare un cambiamento radicale. Di' addio a ciò che non funziona più. Preparati a ricominciare da capo. Più tardi, il Sole entra in Bilancia e nella tua terza casa, segnalando che è tempo di entrare in contatto. Fino al 22 ottobre, sarai al meglio quando sarai coinvolto in ciò che accade nel tuo ambiente immediato. Trarrai beneficio dall'interazione con vicini, fratelli e amici vicini. Questo può essere un periodo frenetico pieno di commissioni, incontri e viaggi locali. Le tue capacità comunicative saranno a punto, rendendolo un momento eccellente per scrivere e parlare in pubblico.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Vergine : Parlerai bene quando l'eloquente Mercurio nel tuo segno si scontrerà con l'esagerato Giove. Un po' di autopromozione può far progredire i tuoi sforzi, ma fai attenzione a non esagerare. I tuoi sforzi non saranno molto utili se prometti qualcosa che non puoi mantenere. Allo stesso modo, è saggio moderare le tue aspettative relazionali con Venere e il fantasioso Nettuno in contrasto. C'è una linea sottile tra visualizzare la relazione che desideri e fingere che tutto vada bene in una storia d'amore traballante. Guardare le cose attraverso occhiali rosa non cambierà la realtà della tua situazione. La versione fantastica di una persona non potrà mai soddisfare i tuoi desideri, quindi non cadere nella trappola del potenziale di qualcuno. Giudicalo in base a ciò che sta accadendo ora.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Bilancia : L'entusiasmo è alle stelle quando il versatile Mercurio e l'ottimista Giove si scontrano. Di conseguenza, potresti essere motivato a fare le cose su larga scala. Cerca di non rendere le tue attività più elaborate del necessario. Mantenere la semplicità può garantire che le cose vadano secondo i piani. Con Venere nel tuo segno e in contrasto con il fantasioso Nettuno, dovrai stare attento a non confondere lo stile con la sostanza. Alcune Bilance saranno così prese dal proiettare l'immagine perfetta che potrebbero non riuscire a controllare di essere adeguatamente preparate per il ruolo che sperano di svolgere. Una persona esperta potrebbe vedere attraverso la tua facciata. Sii autentico.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE – 22 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Scorpione : Questo segna il trigono finale tra il Sole della Vergine e il tuo co-governatore, Plutone, indicando che la tua capacità di influenzare certi amici o gruppi potrebbe giungere al termine. In alcuni casi, potresti scoprire che la connessione ha esaurito la sua utilità e che è tempo di andare avanti. È probabile che si tratti più di una separazione organica che di una rottura. Più tardi, il sole entra in Bilancia e nella tua casa di esilio. Fino al 22 ottobre, trarrai beneficio dal dare priorità al riposo e alle attività rigeneranti. Prova a semplificare il tuo programma e a prenderti del tempo per te stesso. Rifletti sui successi e gli insuccessi degli ultimi 12 mesi. Determina quali progetti abbandonare e quali continuare.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Sagittario: Adori i tuoi amici, ma a volte ti chiedi se capiscono cosa intendi. Con Venere nella tua casa della comunità in contrasto con Nettuno, potresti sentirti deluso da certe persone. Lasci che amici e conoscenti vedano il vero te? Ognuno ha una personalità che mostra al mondo, ma non sempre è un ritratto accurato di chi è. Se vuoi che le persone conoscano il vero te, dovrai essere te stesso quando sei con loro. Alcune persone sono più tolleranti di quanto pensi. Mentre Mercurio chiacchierone e Giove esagerato si scontrano, dire più di quanto dovresti su un'amicizia o una relazione può causare problemi. Chiudi la bocca per ora.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Capricorno : Un quadrato Mercurio-Giove potrebbe evidenziare il divario tra ciò che dici di poter fare e ciò che puoi realisticamente realizzare. L'entusiasmo potrebbe farti sorvolare sui dettagli e sopravvalutare ciò che è possibile. Non promettere più di quanto puoi mantenere. Con Venere nel tuo settore pubblico in contrasto con il losco Nettuno, il tuo nome potrebbe finire sulla bocca di qualcuno per tutti i motivi sbagliati. La popolarità può suscitare invidia, quindi non sorprenderti se un odiatore ha qualcosa di negativo da dire. Non è saggio prestare attenzione ai pettegolezzi. Non puoi controllare come gli altri ti percepiscono. Non alimentare il tam tam pubblicando informazioni personali sui social media. Alcune cose è meglio tenerle per sé.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Acquario : Chissà cosa dirai quando Mercurio e Giove si scontreranno. Nessun argomento è off-limits con qualcuno che ti piace. Va bene, a patto che tu intenda quello che dici. Nella foga del momento, potresti fare promesse folli. Se i ruoli sono invertiti, prendi ciò che viene detto con un pizzico di sale. Con Venere e Nettuno in disaccordo, potresti chiederti se il tuo investimento in una storia d'amore darà i suoi frutti. Quando provi passione per qualcuno, vuoi condividere avventure con lui e fare cose emozionanti. È un piano eccellente, a patto che tu possa permettertelo. Se il tuo interesse amoroso non sta facendo la sua parte per finanziare le tue scappatelle, potresti dover riconsiderare la tua relazione.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Un quadrato Mercurio-Giove può aumentare il tuo ottimismo e spingerti a impegnarti molto con il tuo partner o una persona cara. Anche se è qualcosa che ti entusiasma, potresti non avere il tempo o le risorse necessarie per portarlo a termine. Dire "forse" può farti guadagnare tempo per capire cosa è fattibile. Con Venere in contrasto con Nettuno nel tuo segno, potresti chiederti se l'amore sia tutto ciò che si dice. Sei un tipo romantico, quindi sei tutto per una grande storia d'amore. Tuttavia, se è più una fantasia che una realtà, alla fine rimarrai deluso. Fai un passo indietro e prova a vedere la tua situazione da una prospettiva oggettiva.