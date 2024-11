Oroscopo weekend 23 novembre e 24 novembre 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 23 novembre e 24 novembre 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE – 24 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : A volte, per arrivare dove vuoi andare nella vita, tutto dipende da chi conosci. Potresti trovare un modo creativo per sfruttare la tua popolarità, dato che la socievole Venere nella tua casa di status si allinea con l'immaginativo Nettuno. Credi di possedere quel qualcosa di speciale che può attrarre le persone giuste nella tua orbita. Se la tua sicurezza non è ancora del tutto lì, fingi finché non ce la fai. Anche solo recitare la parte può essere sufficiente per convincere una persona che è nel suo interesse aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Sapere cosa rivelare e cosa nascondere è fondamentale. Nessuno ha bisogno di sapere ogni piccolo dettaglio su ciò che stai facendo.

TORO OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE – 24 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Toro : Quando le tattiche collaudate non riescono a farti ottenere ciò che desideri, devi avventurarti in territori inesplorati. Potrebbe essere necessaria una strategia audace per affrontare una questione che coinvolge la tua casa e la tua famiglia. Un Marte audace che si sincronizza con il Nodo Nord può darti la forza di andare oltre ciò che conosci. Non sei uno che lascia la sicurezza e la serenità della tua vita privata al caso. Ci vuole un toro saggio per riconoscere quando il solito modo di fare le cose non serve più alle loro esigenze. Osate provare qualcosa di diverso. Flettere la vostra forza e intraprendenza può aumentare la vostra sicurezza.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE – 24 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli: Identificare la tua vocazione e coltivare la carriera dei tuoi sogni richiede impegno. Inizia con l'avere una visione e far crescere il sistema di supporto che può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Venere attrattiva nella tua casa delle risorse condivise che si sincronizza con Nettuno visionario nella tua casa delle aspirazioni incoraggia un approccio creativo per ottenere l'assistenza di cui hai bisogno. Chi sono gli alleati più generosi e incoraggianti nella tua cerchia? Inizia a contattarli e a informarli dei tuoi piani. Non sai mai chi potrebbe offrirsi di darti una mano. Le persone a cui piaci e che credono in ciò che fai vorranno vederti avere successo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Cancro : Più sei impaziente di mettere soldi in tasca, più sarai assertivo nell'inseguire una potenziale opportunità. È intelligente tenere gli occhi puntati sul premio, poiché Marte guidato nella tua casa dei guadagni si sincronizza con il Nodo Nord nel tuo settore professionale. I contatti che crei ora torneranno utili quando deciderai di fare la tua prossima mossa di carriera, quindi non essere timido nel cercare le presentazioni di cui hai bisogno. È un momento opportuno per prendere in mano le questioni finanziarie. Prendi il volante invece di andare avanti per il viaggio. Non sempre paga essere passivi.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE – 24 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Leone: Ascolta l'impulso di connetterti con un mentore, un insegnante o una risorsa che possa arricchire la tua saggezza. Il guerriero Marte sincronizzato con il Nodo Nord nella tua casa di istruzione superiore ti sfida ad avventurarti oltre ciò che conosci. Che la tua passione siano la saggezza accademica o esoterica, espandere la tua conoscenza è più importante che mai. La tua sicurezza aumenterà notevolmente quando imparerai cose nuove, ti connetterai con persone motivanti e andrai in posti in cui non sei mai stato prima. È un momento opportuno per pianificare un viaggio in un luogo che ti attrae. Potrebbe rivelarsi un viaggio intrinseco alla tua crescita.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Vergine: Poiché Marte, l'intraprendente, si sincronizza con i nodi lunari sul tuo asse finanziario, può essere vantaggioso prendere l'iniziativa in una questione che coinvolge denaro o beni. Con Marte nella tua casa di esilio, è consigliabile agire furtivamente. Questo non è il momento di rivelare cosa stai facendo o di fare mosse che catturino l'attenzione. Hai maggiori possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi quando lavori in silenzio a porte chiuse. Potrebbe essere necessaria discrezione per guadagnarti la fiducia di una persona il cui supporto sarà cruciale per il tuo successo. Avrai bisogno di aiuto per arrivare dove vuoi andare, quindi sii consapevole dei desideri di un alleato.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Bilancia: Poiché il coraggioso Marte nella tua casa della comunità si allinea con l'asse nodale, può essere vantaggioso fare un ulteriore sforzo per identificare potenziali alleati e cercare di creare connessioni. Sei una persona socievole, quindi prosperi quando lavori al fianco di individui capaci. Nei mesi a venire, trarrai beneficio dall'avere persone motivate nel tuo campo con cui puoi collaborare a grandi progetti. Non è sempre prudente cercare di fare tutto da soli. È un giorno eccellente per affrontare di petto un problema di partnership. Sia nelle relazioni personali che in quelle professionali, l'esperienza dell'altra persona può essere una risorsa. Sappi quando è nel tuo interesse lasciarla prendere l'iniziativa.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE – 24 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Scorpione : L'atmosfera è follemente romantica, poiché la seducente Venere si sincronizza con l'animato Nettuno nella tua casa del vero amore. Quando parli con il tuo interesse amoroso, eleverai il flirt a una forma d'arte. Oh, le cose che dirai quando sarai preso dal momento. Allo stesso modo, loro possono dire cose folli in cambio. Goditi le dolci battute e l'atmosfera civettuola, ma non è saggio prenderla a cuore. Questo momento magico non è necessariamente indicativo di affetto duraturo. Dovrai aspettare e vedere come vanno le cose. Tuttavia, ciò non significa che non possa essere molto divertente. Va tutto bene finché non fai false promesse e dici cose che sai di non pensare.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Sagittario: Se c'è un hobby, un'attività artigianale, un gioco o uno sport che vuoi praticare, cogli l'attimo! Marte vivace nella tua zona di avventura sincronizzato con il Nodo Nord nella tua casa di svago rende il momento opportuno per entrare in contatto con una persona che può mostrarti le corde. Flettere i muscoli fisici, mentali o creativi può essere un modo eccellente per rilassarsi. Può essere divertente condividere un'attività preferita con un bambino o il tuo interesse amoroso. Anche le attività romantiche sono favorite. È un momento opportuno per fare una mossa audace.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Capricorno: Poiché l'affascinante Venere nel tuo segno si sincronizza con il sognante Nettuno nella tua casa della comunicazione, l'atmosfera è civettuola e alimentata dalla fantasia. Le parole dolci possono essere incredibilmente seducenti e possono spingere qualcuno a riporre la propria fiducia in te. Verifica che ci sia integrità dietro le tue parole e che non stai solo dicendo ciò che pensi che l'altra persona voglia sentire. Sappi che il tuo ascoltatore probabilmente prenderà a cuore le tue parole. Allo stesso modo, dovresti essere esigente su ciò che scegli di credere. Quando le persone si lasciano prendere dal momento, dicono cose folli. Ciò che leggi sui social media non è probabile che sia un riflesso accurato della realtà. Se qualcosa sembra dubbio, probabilmente lo è.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Acquario : Imparare a comunicare direttamente anziché girarci intorno può migliorare una relazione, poiché il coraggioso Marte nella tua zona di partnership si sincronizza con il Nodo Nord nella tua casa della comunicazione. Contemplare il quadro generale e rimuginare sulle tue teorie sull'amore può essere divertente, ma a volte devi arrivare al nocciolo della questione. La chiarezza che ne deriva può essere sbalorditiva quando arrivi al nocciolo della questione. Gli Acquari single dovrebbero concentrarsi sui dettagli di ciò che desiderano da una relazione piuttosto che perdersi nella distrazione. Una lettura con il tuo sensitivo dell'amore preferito può dirti ciò che devi sapere su appuntamenti e relazioni.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 23 NOVEMBRE - 24 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Può essere vantaggioso prendere l'iniziativa con il lavoro e gli affari finanziari, poiché Marte nella tua casa del lavoro si sincronizza con il Nodo Nord nella tua zona del denaro. Non puoi sempre aspettarti che gli altri si prendano cura dei tuoi interessi, né puoi permetterti di sederti e aspettare che un'opportunità ti cada in grembo. Gli sforzi che fai ora potrebbero cambiare il corso dei tuoi affari nei mesi a venire, quindi vale la pena fare uno sforzo in più. Non devi necessariamente prendere misure straordinarie. Tuttavia, fare un po' più di quanto faresti normalmente potrebbe rivelarsi utile.