Oroscopo weekend 27 luglio e 28 luglio 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 27 luglio e 28 luglio 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 27 luglio e domenica 28 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 27 LUGLIO – 28 LUGLIO 2024

Oroscopo del week-end Ariete : La luna vuota di corso nel tuo segno può scatenare rabbia e ansia, dandoti un inizio di giornata nervoso. Non lasciarti turbare da piccoli fastidi. Se lo fai, ti stresserai inutilmente. Più tardi, la luna entra nel Toro con i piedi per terra e nella tua casa dei guadagni, rivolgendo la tua attenzione alle preoccupazioni materiali. Può essere inutile cercare di controllare le cose mentre la luna e l'opprimente Plutone si scontrano. Una conversazione calma e un piano sensato possono aiutarti a districare un problema mentre la luna e il metodico Mercurio si allineano. Con intuito, sarai pronto a fare la mossa giusta.

TORO OROSCOPO WEEK-END 27 LUGLIO - 28 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Toro : La luna vuota naturalmente in Ariete e la tua dodicesima casa nascosta rendono questa la mattina perfetta per dormire fino a tardi. È meglio evitare un'atmosfera nervosa all'inizio della giornata. Sarai pronto ad affrontare qualsiasi cosa la giornata ti riservi una volta che sarai ben riposato. Più tardi, quando la luna entrerà nel tuo segno, sarai nel tuo elemento. La tua sicurezza è alta, ma potresti essere sfidato a dimostrare il tuo valore quando la luna e il prepotente Plutone si scontreranno. Non lasciare che un individuo intimidatorio ti faccia perdere la concentrazione. L'ultimo quarto di luna nel tuo segno può far sembrare una questione personale piuttosto urgente. Occupati delle responsabilità domestiche e familiari prima di rivolgere la tua attenzione a te stesso.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 27 LUGLIO – 28 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : I piani con un amico possono andare a rotoli con la luna vuota ovviamente in Ariete e nella tua casa della comunità. Abbi in mente un piano B o programma un incontro discreto più tardi nel corso della giornata. Dovrai dare priorità al riposo e alle attività rilassanti dopo che la luna è entrata nel Toro e nella tua casa dell'esilio. Trascorrere del tempo tranquillo da solo può essere rigenerante. Non varrà la pena di confrontarsi con un problema complesso mentre la luna e l'oppressivo Plutone si scontrano. Qualcuno potrebbe rendere le cose più difficili del necessario. A meno che non si tratti di una preoccupazione urgente, rimandala a più tardi.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 27 LUGLIO - 28 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Cancro : Se ti preoccupa fare la giusta impressione, stai lontano dai riflettori. Con la luna vuota nel tuo settore pubblico all'inizio della giornata, potresti non apparire nel modo in cui desideri. Farai una figura più impressionante la sera. Trascorrere del tempo con un amico può essere rassicurante dopo che la luna entra nel fedele Toro e nella tua casa della comunità. Una conversazione stimolante può essere gratificante quando la luna si sincronizza con l'espressivo Mercurio nella tua casa della comunicazione. Ti piacerà parlare con qualcuno che ti ispira a vedere le cose da una prospettiva diversa.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 27 LUGLIO – 28 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Leone : Con la luna vuota in Ariete e la tua casa dell'esplorazione, ciò che può andare storto andrà storto con un piano avventuroso. Ricontrolla il tuo itinerario prima di metterti in viaggio. Potresti perderti o essere ostacolato da ritardi imprevisti. Tornerai in carreggiata dopo che la luna entrerà nel ragionevole Toro e ti sentirai sicuro di procedere con i tuoi piani. Non lasciare che una persona autoritaria cerchi di dirottare la tua gita. Alcune persone (come il tuo interesse amoroso) potrebbero essere difficili da gestire mentre la luna si scontra con il prepotente Plutone nella tua casa della partnership. Con l'espressivo Mercurio a bordo, potresti essere in grado di calmarle affrontando le loro ansie.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 27 LUGLIO - 28 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Vergine : Con la luna vuota ovviamente in Ariete e nella tua ottava casa, questioni delicate come denaro e sesso possono farti venire i brividi. Rimanda il pagamento delle bollette e la gestione dei debiti a più tardi nel corso della giornata. Allo stesso modo, dovresti evitare di avere una conversazione che induca angoscia con un partner romantico o un alleato professionale. Quando la luna entra in Toro e nella tua casa dell'avventura, sarai dell'umore giusto per fare qualcosa di eccitante. È il giorno perfetto per fare qualcosa di un po' diverso dalla solita routine del fine settimana. Sei totalmente nel tuo elemento quando pianifichi i passaggi di un piano.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 27 LUGLIO - 28 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Bilancia : Con la luna vuota ovviamente in Ariete e la tua zona di partnership, tu e il tuo partner o un caro amico potreste innervosirvi a vicenda. Un piccolo disaccordo può degenerare. Non abboccare all'amo. Ti sentirai più in sintonia con i sentimenti e le esigenze degli altri una volta che la luna si sposta nel Toro di terra. Dovrai stare attento a non usare la tua intuizione per manipolare qualcuno mentre la luna e il Plutone di controllo si scontrano. Non devi sempre usare tattiche pesanti per ottenere ciò che vuoi. Con l'espressivo Mercurio a bordo, una conversazione può fare al caso tuo. Sii diretto e chiedi ciò che vuoi

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 27 LUGLIO – 28 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna vuota di corso in Ariete e la tua casa del lavoro possono creare problemi con un compito di routine. Questo regno governa anche il benessere, indicando che un regime di fitness può andare storto. Risparmia le faccende domestiche, i compiti di lavoro e l'esercizio fisico per più tardi nel corso della giornata. Avere difficoltà con qualcosa che dovrebbe essere facile può far iniziare la giornata in modo stressante. Sarai dell'umore giusto per trascorrere del tempo con la tua persona preferita una volta che la luna si sposterà nel Toro e nella tua casa della partnership. Invece di cercare di convincerli a seguire i tuoi piani, chiedi loro cosa vorrebbero fare. Potrebbero avere in mente qualcosa di eccitante.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 27 LUGLIO - 28 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Sagittario: Con la luna vuota ovviamente all'inizio della giornata, un bambino o un interesse amoroso possono darti fastidio. Ansia e rabbia possono colorare la tua visione e farti fraintendere la situazione. È meglio evitare una lite meschina. Se qualcuno ti provoca, non abboccare. Sarai dell'umore giusto per fare le cose dopo che la luna entra nel Toro e nella tua casa del lavoro e del benessere. Con Mercurio strategico e Plutone di controllo a bordo, il tuo piano per affrontare le faccende o recuperare i compiti lavorativi può essere più complicato del necessario. Semplifica il tuo schema in modo da avere tempo per fare qualcosa di divertente. Fai del gioco una parte della cura di sé.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 27 LUGLIO - 28 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Capricorno : Ci possono essere drammi sul fronte domestico e familiare con la luna ovviamente vuota in Ariete e nel tuo regno domestico. Nella prima parte della giornata, ciò che può andare storto, andrà storto. Cerca di non perdere la calma con un membro della famiglia o un coinquilino. Se c'è un litigio, non prenderla sul personale. Probabilmente sei più nervoso di quanto pensi. Sarai dell'umore giusto per fare qualcosa di divertente una volta che la luna entra in Toro e nella tua casa dell'intrattenimento, degli hobby e del romanticismo. Un appuntamento con il tuo partner o qualcuno che stai iniziando a conoscere può essere piacevole. Potresti anche goderti una divertente uscita con un amico o i tuoi figli.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 27 LUGLIO - 28 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Acquario : Dovrai stare attento a quello che dici con la luna vuota ovviamente nell'ardente Ariete e nella tua casa della comunicazione. Rabbia e ansia possono spingerti a dire qualcosa di cui probabilmente ti pentirai. Una conversazione delicata è meglio rimandarla a tarda giornata. Sarai dell'umore giusto per nidificare e riposare dopo che la luna entrerà nel Toro terreno e nel tuo regno domestico. Potresti sentirti pressato a gestire lo spettacolo mentre la luna si scontra con l'opprimente Plutone nel tuo segno. Rilassati. Le cose si sistemeranno da sole, che tu sia o meno al comando.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 27 LUGLIO - 28 LUGLIO 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Le questioni che riguardano denaro e beni sono meglio evitate all'inizio della giornata. Con la luna vuota ovviamente nell'impulsivo Ariete e nella tua casa dei beni, una scelta emotiva può causare rimpianti. Prenderai decisioni più equilibrate dopo che la luna entrerà nel Toro e nel tuo regno del metallo. Una conversazione con una persona esperta può colmare alcune lacune, ma non lasciarti mettere sotto pressione per seguire i suoi consigli. Con Mercurio informativo e Plutone dominante nel quadro, la guida che ricevi può essere un miscuglio. Può essere utile ottenere un'opinione esterna.