Oroscopo del weekend 27 marzo e 28 marzo per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 27 marzo e 28 marzo : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 27 marzo e domenica 28 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 27 MARZO - 28 MARZO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Un quadrato dalla terrena Luna Vergine al tuo pianeta dominante, Marte in Gemelli, sabato può renderti emotivamente instabile e solo un po 'irascibile. Combinalo con la luna piena in Bilancia di domenica direttamente di fronte ai tuoi pianeti Ariete e potresti sentirti come un gatto su un tetto di lamiera rovente. Gestisci il sovraccarico di emozioni attraverso l'esercizio o altri progetti che richiedono la tua concentrazione.

TORO OROSCOPO WEEK-END 27 MARZO - 28 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Toro : Sei particolarmente influenzato dalla congiunzione tra il tuo pianeta dominante, Venere e il Sole in Ariete, così come la Luna Piena in Bilancia, di fronte a questa configurazione nella tua dodicesima casa solare. L'espressione creativa, la passione e la cura di sé sono tutti evidenziati e sottolineati questo fine settimana, quindi trova il tempo per i progetti che ti deliziano, oltre a fare le cose che nutrono e supportano la tua vita e il tuo benessere.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 27 MARZO - 28 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Il quadrato tra Marte in Gemelli nella tua prima casa di te stesso con la Luna Vergine nella tua quarta casa sabato può lasciarti irritabile ed emotivamente a disagio. Niente sarà risolto se permetti a te stesso di essere trascinato nel dramma, quindi allontanati se necessario. La luna piena della Bilancia di domenica si armonizza con la tua energia dei Gemelli e attiva la creatività, l'amore e la passione nel tuo tema.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 27 MARZO - 28 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna in Vergine il venerdì e il sabato si armonizza con la tua energia del Cancro e l'opposizione a Nettuno sottolinea la tua spiritualità, sensibilità e desiderio di aiutare e servire gli altri. Domenica, la luna piena in Bilancia attiva la tua quarta casa di casa e famiglia e le arti domestiche. Vengono evidenziati il ​​giardinaggio e le attività intorno al focolare e alla casa. Qualcuno dei tuoi parenti stretti potrebbe aver bisogno di cure extra e tu le devi dare.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 27 MARZO – 28 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Leone : La congiunzione tra il tuo pianeta dominante, il sole in Ariete e Venere, anch'essa in Ariete, mette più gas nel tuo serbatoio creativo e sottolinea il tuo desiderio di imparare, crescere ed espandersi. La Luna Piena in Bilancia si armonizza con la tua energia del Leone e ti incoraggia a esprimere la tua passione, amore e creatività attraverso il linguaggio. Qualsiasi mezzo, scritto o parlato, purché includa parole, andrà bene. Un sensitivo del percorso di vita può aiutarti a decidere se ti stai muovendo nella direzione del tuo bene più alto.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 27 MARZO - 28 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna in Vergine del venerdì e del sabato aumenta la tua sensibilità, attivando la tua prima casa e illuminando la tua autostima e fiducia. La Luna Vergine si oppone al tuo pianeta dominante, Mercurio, inzuppando le tue parole, la tua comunicazione, l'emozione e suscitando i tuoi sentimenti. La luna piena in Bilancia di domenica può sembrare un sollievo perché sposta il centro dell'energia sull'espressione creativa, sull'armonia nelle relazioni e sulla tua seconda casa di valori e finanze fondamentali.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 27 MARZO - 28 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna Piena è particolarmente potente per te questo fine settimana poiché il tuo pianeta dominante, Venere, è sia congiunto al sole che opposto alla luna! La tua relazione con e con te stesso, così come le tue relazioni di partnership / impegno sono illuminate da questi transiti e richiedono le tue attenzioni. Guarda cosa funziona e cosa no, rimboccati le maniche e mettiti al lavoro usando le informazioni che hai raccolto.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 27 MARZO – 28 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : La Luna in Vergine del venerdì e del sabato si armonizza con la tua energia dello Scorpione, trinando il tuo pianeta dominante, Plutone. La tua sensibilità psichica va in overdrive e la tua capacità di percepire i pensieri, i sentimenti e le motivazioni che le persone tengono nascoste diventa un superpotere. La luna piena in Bilancia sottolinea le tue inclinazioni mistiche e l'opposizione al sole congiunto a Mercurio attiva la tua capacità di amare e prenderti cura di te stesso. Spesso sembra invece più facile amare e prendersi cura degli altri, ma non funziona mai bene.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 27 MARZO - 28 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : La Luna Vergine si scontra con la tua energia Sagittaria, il che può farti sentire un po 'frustrato e bloccato. Fortunatamente, la luna piena in Bilancia ha l'effetto opposto in quanto illumina la tua undicesima casa di amicizia e affari umanitari. Pianifica un'uscita con i tuoi amici domenica. Se puoi includere del lavoro di volontariato o fare qualcosa di gentile per le persone che si sentono isolate e tagliate fuori dal resto del mondo, colpirai il jackpot dei fine settimana divertenti. Un sensitivo del consiglio di carriera può aiutare con un problema sul lavoro.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 27 MARZO - 28 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna Vergine si armonizza con la tua energia Capricorno, chiamandoti a giocare venerdì e sabato attivando la tua nona casa di avventura ed esplorazione. Anche se potresti non essere in grado di prendere il passaporto e partire per nuove terre, ci sono molte avventure nella tua comunità; accendi la tua creatività e lo troverai. La Luna Piena in Bilancia si oppone alla congiunzione Sole / Venere nella tua quarta casa, quindi la casa e la famiglia sono al centro della scena. Un sensitivo del consiglio di carriera può aiutarti con una sfida professionale.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 27 MARZO - 28 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna Vergine che attiva la tua ottava casa di risorse condivise di fronte a Mercurio e Nettuno nella tua seconda casa di denaro rende questo un ottimo momento per rivedere conti comuni e proprietà condivise; assicurati solo che tutto sia come dovrebbe essere. Domenica, la Luna Piena in Bilancia si armonizza con la tua energia dell'Acquario, incoraggiandoti ad andare a divertirti. Con la Luna Piena opposta alla congiunzione Sole / Venere nella tua terza casa di comunicazione, la connessione è al centro della scena. Uno psichico medio può portarti un messaggio utile da un antenato.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 27 MARZO - 28 MARZO 2021

Oroscopo del weekend Pesci: La Luna Vergine di fronte alla tua prima casa di pianeti Pesci e i transiti attuali mette in risalto la tua relazione con il tuo partner e la tua relazione con te stesso. La Luna Piena in Bilancia continua il tema illuminando la tua ottava casa di risorse condivise di fronte alla congiunzione sole / Venere evidenziando i tuoi fondi personali. L'obiettivo è avere queste due aree della tua vita, relazione con se stessi e relazione con il partner, equilibrate e in armonia.