Oroscopo del weekend 28 e 29 gennaio 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 28 gennaio e 29 gennaio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 28 gennaio e domenica 29 gennaio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 28 GENNAIO – 29 GENNAIO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Una questione finanziaria può incontrare un intoppo mentre il Sole dell'Acquario quadra l'asse nodale. Un tempismo scadente e l'incapacità di stabilire i contatti necessari possono ostacolare i tuoi piani. Di solito sei veloce ad agire, ma oggi rimarrai indietro. Con il Primo Quarto di Luna nel Toro attento ai soldi, può essere difficile sedersi in attesa che succeda qualcosa. Tuttavia, potresti fare la mossa sbagliata se lasci che le tue emozioni prendano il volante. Il sole è in contrasto con il disilluso Nettuno, suggerendo che potresti perdere il quadro generale.

TORO OROSCOPO WEEK-END 28 GENNAIO - 29 GENNAIO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Sai dove devi andare e con chi devi connetterti? Il Sole dell'Acquario nel tuo settore professionale quadra l'asse nodale, gettando potenzialmente un'ombra sul tuo percorso. È naturale dubitare di te stesso mentre la luna del primo quarto è nel tuo segno. Invece di correre avanti, rallenta e dai uno sguardo più profondo a quello che stai facendo. Potresti scoprire che anche se sei pronto per il cambiamento, non sei completamente attrezzato per eseguire il grande cambiamento che desideri. Le informazioni che ricevi possono aiutarti a pianificare la tua mossa migliore.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 28 GENNAIO - 29 GENNAIO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Potresti trovare difficile muoverti in una nuova direzione o portare un'attività al livello successivo, nonostante il tuo desiderio di espanderti. La collisione del Sole dell'Acquario con l'asse nodale suggerisce che potresti non avere le informazioni o le connessioni necessarie per fare un salto. Per dirla in un altro modo: non sai quello che non sai. Il sole è in contrasto con il torbido Nettuno, il che non fa che aumentare la confusione. Oggi, non tutto sarà cristallino. Un po' di ispirazione può portarti sulla strada giusta.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 28 GENNAIO - 29 GENNAIO 2023