Oroscopo weekend 7 settembre e 8 settembre 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 7 settembre e 8 settembre 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 7 settembre e domenica 8 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 7 SETTEMBRE – 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Sarai acuto come una puntina mentre il guerriero Pallade si allinea con il genio Plutone nel tuo settore professionale. La tua capacità di guardare in profondità nelle questioni e di svelare cosa sta succedendo sotto la superficie sarà super impressionante. La tua formidabile presenza potrebbe essere più che sufficiente per convincere qualcuno a dirti ciò che devi sapere. Non sorprenderti se un supervisore, un genitore o una figura autorevole si rivolgerà a te per avere delle risposte. Sarai perspicace quando gestirai prestiti, debiti e fondi che condividi con un'altra persona. Potresti individuare un dettaglio cruciale che gli altri non riescono a notare. Con un quadrato Mercurio-Urano in gioco, è meglio evitare decisioni affrettate.

TORO OROSCOPO WEEK-END 7 SETTEMBRE - 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Toro : Parlerai liberamente di questioni private mentre il loquace Mercurio si scontra con l'imprevedibile Urano nel tuo segno. Rivelare un segreto può essere liberatorio. Prima di lasciar uscire il gatto dal sacco, assicurati di essere pronto a gestire le ripercussioni. Ciò che per te sembra libertà potrebbe essere sconvolgente per qualcun altro. Sii consapevole della privacy degli altri, in particolare dei familiari, e tratta i loro affari personali con cura. Mentre lo stratega Pallade e il genio Plutone si allineano, farai di tutto per risolvere un problema per una persona importante nella tua vita. Plutone nella tua zona di apprendimento superiore denota una vasta saggezza. Se c'è qualcosa che ancora non sai, una determinazione ostinata ti aiuterà a capirlo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 7 SETTEMBRE – 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Una conversazione potrebbe risvegliare un ricordo sorprendente o portare alla luce un sogno insolito quando il messaggero Mercurio si scontra con il perturbatore Urano. Ciò che emerge potrebbe essere uno shock, sebbene potrebbe anche illuminarti in modo significativo. Lascia che questa chiamata al risveglio ti ispiri ad ampliare la tua prospettiva e vedere le cose in modo diverso. Con l'allineamento di Plutone ossessivo e Plutone strategico, sarai un abile risolutore di problemi. Porterai perseveranza e determinazione in tutto ciò che fai e non ti arrenderai finché non arriverai in fondo a un problema o non completerai un compito formidabile. È un giorno eccellente per progetti che implicano ricerca e indagine. Sarai ugualmente abile nel gestire debiti, prestiti e denaro altrui.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 7 SETTEMBRE - 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Cancro : Un piano finanziario potrebbe non svolgersi nel modo in cui immagini quando il mutevole Mercurio e il volatile Urano si scontrano. La strada dal punto A al punto B non sarà lineare. Invece, incontrerai colpi di scena inaspettati. Non pagherà essere troppo attaccato al tuo schema. La flessibilità è la chiave. Con l'allineamento tra la stratega Pallade e la mente Plutone, non sarai colto di sorpresa nella tua vita amorosa. Se c'è un mistero che devi svelare, porterai una determinazione ostinata nella tua ricerca. Alcuni Cancro metteranno alla prova il loro interesse amoroso, mentre altri faranno un'immersione profonda nei loro social. A nessuno piace essere accusato di misfatti. Ricorda, sono innocenti fino a prova contraria.



LEONE OROSCOPO WEEK-END 7 SETTEMBRE – 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Leone : La disinformazione potrebbe diffondersi nella tua famiglia allargata o nel tuo quartiere e causare inutili sconvolgimenti tra le persone coinvolte. Non accettare per oro colato nessun pettegolezzo o voce che senti oggi finché non lo verifichi tu stesso, Leone. Potrebbe rivelarsi una tempesta in un bicchier d'acqua. Questo non è un buon momento per pianificare o fare un viaggio di alcun tipo. Potrebbero verificarsi ritardi o contrattempi.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 7 SETTEMBRE - 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Vergine : La disinformazione in materia di denaro potrebbe provenire da qualcuno che ha interesse nel farti credere a qualsiasi cosa ti venga detta. Potrebbe trattarsi di un banchiere, un creditore, un consulente finanziario o anche un caro amico o parente. Chiunque sia, Vergine, non accettare per oro colato ciò che questa persona dice. Esamina tu stesso i fatti della situazione prima di prendere qualsiasi decisione su cosa devi fare.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 7 SETTEMBRE - 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Bilancia : Un quadrato Mercurio-Urano potrebbe innescare una rivelazione inaspettata. Qualcosa che leggi o senti potrebbe rivelare dettagli importanti sulla situazione finanziaria o sulla vita sessuale di una persona. Nuove informazioni potrebbero richiedere di riconsiderare i tuoi piani o rinegoziare un accordo se le tue finanze sono intrecciate. Sarai bravo a gestire denaro e beni mentre Pallade metodica e Plutone magistrale si allineano. Non lascerai nulla di intentato nella tua ricerca di ciò che stai cercando. È il giorno perfetto per cercare finanziamenti per un progetto domestico o familiare. Manterrai la rotta finché non avrai delineato una strategia che si adatta perfettamente alle tue esigenze. Intraprendere i prossimi passi con un progetto di riparazione o ristrutturazione potrebbe essere all'ordine del giorno.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 7 SETTEMBRE – 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Scorpione : L'indiscrezione può causare problemi quando Mercurio chiacchierone e Urano imprevedibile si scontrano. Qualcuno potrebbe agitarsi se tu raccontassi i suoi affari privati ​​in pubblico. Potresti pensare che non sia un grosso problema, ma non spetta a te prenderla. Fai attenzione a ciò che dici. Poiché l'intelligente Pallade nel tuo segno è sincronizzata con il formidabile Plutone nel tuo regno mentale, è improbabile che qualcuno ti prenda in giro. La tua intuizione sulle motivazioni degli altri è impeccabile. Quando comprendi la natura umana, è facile capire cosa succede alle persone che ti circondano. Se c'è qualcosa che ti sfugge, una lettura con il tuo sensitivo di fiducia può colmare alcune lacune.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 7 SETTEMBRE - 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Sagittario : Un amante o un caro amico potrebbe sembrare uscito di scena, e questo potrebbe farti preoccupare, confondere e chiederti se questa persona non sia interessata a continuare una relazione con te. Non lasciare che la tua insicurezza prenda il sopravvento. La persona ha i suoi problemi e alla fine vorrà una spalla forte e comprensiva su cui piangere. Probabilmente sarai tu quella persona!

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 7 SETTEMBRE - 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Capricorno : Quando Mercurio l'imbroglione e Urano il perturbatore si scontrano, una questione finanziaria potrebbe non andare secondo i piani. Circostanze che sono al di fuori del tuo controllo potrebbero mettere i bastoni tra le ruote. Questo non è il momento di correre un rischio selvaggio. Attieniti a ciò che conosci. Il presente potrebbe essere caotico. Tuttavia, sarai super sicuro dei tuoi obiettivi a lungo termine poiché Pallade strategica si sincronizza con il magistrale Plutone nel tuo segno. Pallade nella tua casa della comunità segnala che amici e colleghi intelligenti possono essere alleati inestimabili. Identifica le persone che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e contattale per assistenza. Potresti anche trarre vantaggio dal collegamento con un'organizzazione che rappresenta i tuoi interessi.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 7 SETTEMBRE - 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Acquario : Forse stai programmando un viaggio o un ritorno a scuola da molto tempo. Tuttavia, Acquario, una lettera o una telefonata piuttosto inquietante potrebbe mettere a repentaglio i tuoi piani e lasciarti sull'orlo della delusione. Se osservi attentamente la situazione, potresti scoprire che non ti fa fare poi così tanti danni. Puoi prendertene cura senza sacrificare ciò che desideri.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 7 SETTEMBRE - 8 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Apparentemente brutte notizie sulla tua situazione finanziaria potrebbero sbilanciare la tua natura solitamente equilibrata. Esamina attentamente la questione prima di andare nel panico, Pesci. Potrebbe esserci stato un errore del computer o un altro sbaglio, o forse qualcuno ti ha confuso con qualcun altro. Prendi provvedimenti per correggere l'errore. È una seccatura, ma sarai sollevato di sapere che tutto è andato meglio di quanto sembrasse.