Parcheggi intelligenti: la startup CityZ sbarca anche a Firenze

CityZ, startup innovativa nel settore dei parcheggi intelligenti – a seguito della chiusura del round d’investimento di pochi mesi fa con 40Jemz Ventures e Magic Spectrum, l’Acceleratore 5G e IoT nato su iniziativa di CDP Venture Capital Sgr, Fondazione Compagnia di San Paolo e Zest - in collaborazione con MOVYON S.p.a. - leader nello sviluppo e nell’integrazione di soluzioni di Intelligent Transport Systems, Tolling e Infrastructure Management e centro di eccellenza per la ricerca e l’innovazione del Gruppo Autostrade per l'Italia - è lieta di comunicare le prime installazioni dei sensori adesivi di Smart Parking negli stalli di parcheggio degli uffici di MOVYON a Firenze.

Questo importante passo permette una gestione centralizzata e un monitoraggio attivo della occupazione degli spazi di sosta, migliorando l'efficienza del loro utilizzo e semplificando la ricerca del parcheggio. I sensori adesivi sono stati applicati in pochi minuti grazie alla tecnologia non invasiva e immediatamente attivati per essere funzionanti, dimostrando così la rapidità e l'efficacia del processo di installazione.

L'obiettivo: installare i sensori in ulteriori spazi strategici

L'obiettivo di CityZ e MOVYON, dopo la conclusione della fase sperimentale, che consentirà la messa a punto del prodotto, è di estendere l'installazione dei sensori in spazi strategici, per ottimizzare il servizio e favorire una mobilità più sostenibile e intelligente. Con le prime installazioni dei sensori, si apre la strada a un futuro in cui la ricerca di parcheggio diventerà una formalità, grazie alla tecnologia innovativa di CityZ, applicabile in ogni contesto urbano senza interventi invasivi.Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.cityz.it.