Pensioni, Quota 100 finisce, e poi? Tutti in pensione a 64. Non prima. Tutti

Quota 100 finisce, che accade poi? Il rapporto della Corte dei Conti boccia Quota 41. Già inizialmente, per come era impostata la misura, si parlava di uno strumento che riguardava sostanzialmente soggetti con carriere lunghe e durature, statali soprattutto e uomini per la stragrande maggioranza.

Infatti la misura ai 62 anni di età minima previsti, affiancava non meno di 38 anni di contribuzione, altrettanto minima da centrare. E gli esiti di questi 3 anni di sperimentazione (quota 100 scadrà il 31 dicembre prossimo), confermano le indicazioni iniziali.

Infatti nel rapporto dei giudici della Corte dei Conti si legge che «al 31 gennaio 2021, il numero di pensioni complessivamente liquidate con Quota 100 risultava pari a 278 mila, prevalentemente riferibili a lavoratori maschi del settore privato. Nell’ultimo anno invece di è registrato un aumento di pensionamenti con la quota 100, nel settore pubblico».



L'ipotesi più probabile è che nessuno potrà andare in pensione prima dei 64 anni di età dal 2022.