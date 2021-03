A Roma FdI premia Maria Rita Parsi per "Eccellenza Donna"

Un'intera giornata di celebrazioni dedicate alle Festa internazionale della donna organizzate dai Dipartimenti "Tutela vittime" e "Pari Opportunità, Famiglia e Valori Non Negoziabili" di Fratelli d'Italia, che è stata aperta in Senato con la consegna di una targa celebrativa del Premio "Eccellenza Donna" alla professoressa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, scrittrice e docente universitaria; componente dell’"Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza" e fondatrice e Presidente della "Fondazione Movimento Bambino Onlus".



"Le donne sono il vero motore della ripresa dopo la crisi pandemica, ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportuni, Valori non negoziabili e Famiglia. Le lavoratrici in questi mesi hanno dovuto scontare il crollo dell'occupazione femminile, colpita in particolar modo perchè troppo spesso è un'occupazione precaria, ma non solo, perché le donne hanno dovuto fare i conti con l'aumento dei carichi familiari, oltre all'aumento delle violenze domestiche. A fronte di questa situazione non si può pensare di uscire da nessun tunnel senza le donne, per le quali va declinato un welfare fatto di offerte concrete, finanziate dal Recovery Plan con fondi, ad esempio, per asili nido, assistenza domiciliare, piano natalità e piano famiglie, in grado di lasciarsi alle spalle finalmente, l'inverno demografico".



A sua volta Cinzia Pellegrino, Coordinatore nazionale del Dipartimento tutela Vittime di Fratelli d'Italia, ha spiegato che "attraverso questa serie di iniziative abbiamo voluto portare la nostra visione di donna all'interno delle celebrazioni dell'8 marzo, evidenziando come non bisogna né ritornare a vecchi cliché né avere la tentazione di cadere in qualche rigurgito veterofemminista. E FdI in un ambito da sempre ritenuto appannaggio esclusivo dell'uomo, quello politico vanta la sua più grande eccellenza: Giorgia Meloni, prima donna in Italia alla guida di un partito e prima donna in Europa alla guida di un'alleanza di partito europei conservatori (ECR Party)".



Nel pomeriggio proseguiranno le iniziative di Fratelli d’Italia per celebrare la giornata internazionale delle donne. In ogni provincia sarà omaggiata con un tricolore la donna che essendosi distinta in questo periodo, simbolo dell’Italia che non si arrende, con il suo comportamento e dedizione è una "Patriota d’Italia". Tra queste ricordiamo la titolare di una scuola di danza per disabili che ha dovuto chiudere, la titolare di una scuola di fumetto e una donna che si occupa da sola dell’azienda agricola e del ristorante di famiglia, una mamma in dad con cinque figli.