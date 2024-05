Accordo tra Lega e Partito liberale, collaborazione elettorale

Patto siglato da Salvini prevede anche un coordinamento politico





Tutelare la sovranità nazionale, promuovere la libertà individuale e rafforzare l'identità italiana: sono questi, come riferisce un comunicato, i punti cardine dell'accordo politico raggiunto tra la Lega e il Partito liberale italiano. Il patto, sottoscritto dal leader della Lega Matteo Salvini e dal segretario nazionale del Pli Roberto Sorcinelli, giunge alla vigilia delle elezioni europee e, spiega la nota, sancirà non solo una collaborazione elettorale tra Lega e Partito liberale ma un vero e proprio coordinamento politico tra i due partiti per sviluppare una piattaforma programmatica comune che rifletta interessi e valori condivisi. Al percorso con i liberali, si legge ancora nel comunicato, ha lavorato il deputato Nino Minardo, presidente della commissione Difesa della Camera, che ha curato con i vertici del Pli l'iniziativa politica che prossimamente verrà presentata a livello territoriale.