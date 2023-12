Alemanno nomina l'esecutivo nazionale del Movimento Indipendenza

Oggi Gianni Alemanno, Segretario Nazionale del Movimento Indipendenza, dopo il Congresso di Roma del 25 e 26 novembre, ha nominato il primo Esecutivo Nazionale del Movimento.

Ne fanno parte come membri di diritto: il Presidente Massimo Arlechino (Fondatore e primo presidente di Alleanza Nazionale), i vicesegretari Marcello Taglialatela (ex parlamentare di AN e di Fdi, capo storico della Destra sociale a Napoli), Simone di Stefano (Segretario del Movimento Exit), Luigia Passaro (Avvocato di Padova, già iscritta al partito comunista), Felice Costini (Medico di Rieti, già assessore comunale) e il giovane Nicola Colosimo (28 anni e portavoce del Movimento Magnitudo) e il tesoriere Bruno Tagliaferri.

Queste le nuove nomine: Prof. Michele Geraci (delega Esteri), già sottosegretario al commercio estero del governo Conte 1 e professore della New York University a Shanghai; il Prof. Giuseppe Tritto (delega Sanità), Presidente Accademia Tecnologie Biomediche di Parigi; Prof. Simone Vieri (delega Ambiente), ordinario alla Sapienza di Roma; Gabriele Ghidelli (delega Economia e Unione Europea), economista istituzionalista Osservatorio Aisteco, gli ex parlamentari di AN Fabio Granata (delega alla Cultura e alla legalità) e Franco Bevilacqua; i consiglieri comunali di Cuneo Giuseppe Lauria (delega agli enti locali) e di Udine Stefano Salmé (delega al Nord-Est); Adolfo Morganti, Presidente dell'Associazione Identità Europea fondata da Franco Cardini; Francesco Azzaro (delega Sicurezza), generale dei Carabinieri e Domenico Leggiero (delega Difesa) presidente Osservatorio Militare; Maurizio Abbate (delega Associazionismo); Domenico De Mattia (delega Mezzogiorno); Rosario Del Priore (delega Commercio Internazionale); Davide Di Stefano (delega Immigrazione); Bruno Esposito (componente del Comitato di presidenza); Maria Grazia Martinelli (delega giustizia); Massimiliano Mazzanti (delega sui Segreti di stato e sulla strategia della tensione); Stefano Pelagatti (Settore Tesseramento); Edoardo Polacco (delega Mondi del dissenso); Ruggero Di Biagi e Giovanni Papa (delega Politiche sanitarie); Angelo Retta (delega Politiche rurali, ippiche e venatorie).