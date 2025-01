L'Avvocato Giulia Bongiorno difenderà Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano sul caso Almasri

Giorgia Meloni si affida all'Avv. Bongiorno. Ma non solo la premier. Per la difesa nel caso Almasri, il presidente del Consiglio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il titolare della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti Alfredo Mantovano, secondo quanto si apprende da fonti di governo, hanno deciso congiuntamente di nominare come loro unico legale l’avvocato Giulia Bongiorno.