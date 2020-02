Anche il Pd stronca Renzi: “Riforme? Non sono priorità, la crescita si”

Riforme, Pd: non priorità. Maggioranza dia tutto su crescita

"Le riforme istituzionali non sono la prima emergenza del Paese", afferma il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, commentando alcune dichiarazioni di Matteo Renzi a Porta a Porta. "Credo che la legislatura debba andare avanti - riprende - dedicando tutte le energie del governo e del Parlamento alla crescita ed al lavoro. Auspico che Matteo Renzi concordi su priorità che sono indiscutibili e che quindi Italia viva contribuisca con le sue proposte a questa maggioranza in modo leale". "Ho convocato un'assemblea di gruppo domani - sottolinea Marcucci - proprio per riaffermare la necessità di questa agenda incentrata sull'economia, nella logica di rafforzare un quadro politico di centrosinistra".

Riforme, Parrini (Pd): proposta Renzi interessa solo destra

"C'è un tavolo di maggioranza sulle riforme che si è riunito molte volte nei mesi scorsi, l'ultima tre giorni fa. A quel tavolo Italia viva ha partecipato con continuità ponendosi tra i fautori più convinti di una legge elettorale proporzionale con soglia, dicendo no a ipotesi maggioritarie e condividendo pienamente una serie di altri ddl di riforma costituzionale già all'esame del Parlamento". A ricordarlo è Dario Parrini, capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama. "Quel che propone Renzi oggi, l'elezione diretta del capo del governo, si colloca in netta contrapposizione col lavoro svolto da quel tavolo e con l'intesa a mio avviso avanzata che da esso è scaturita.

Ha tutta l'aria - annota il senatore dem - di una proposta che nella fase attuale può trovare orecchie sensibili nei partiti di destra, ma che di certo non può unire la maggioranza". "Disfare l'accordo già fatto è a mio giudizio il massimo del conservatorismo immaginabile perché significa produrre parole senza arrivare a niente di concreto. Serve invece responsabilità, attuando rapidamente l'intesa già trovata, a partire dalla legge elettorale. Se si vuol dare più stabilità ai governi, obiettivo condivisibile, lo si deve fare con meccanismi compatibili con quella intesa: cancellierato e sfiducia costruttiva", conclude.

Governo, Franceschini cita Esopo: scorpione uccide per natura

"Mentre stavano per morire, la rana chiese all'insano ospite il perchè del suo folle gesto. Perchè sono uno scorpione, rispose, è nella mia natura". Così, citando il racconto di Esopo 'La rana e lo scorpione', Dario Francescini interviene dopo le parole di Matteo Renzi a Porta a Porta sul destino dell'esecutivo.