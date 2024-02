Arma in mano e berretto nazista. Ecco il numero uno di FdI a Napoli

Che cosa dirà ora la premier che si vuole accreditare nel mondo come una leader moderata?

Emanuele Pozzolo, protagonista in qualche modo (vedremo l'esito delle indagini) dello sparo di Capodanno in provincia di Biella, fa scuola in Fratelli d'Italia.

Pare proprio che, come accade in America, l'amore per le armi sia di casa nel partito di Giorgia Meloni.

Marco Nonno, nuovo coordinatore di Fratelli d'Italia a Napoli (che ha battuto il candidato ufficiale indicato da Roma), si fa ritrarre in una foto con un'arma in mano, probabilmente un fucile, e perfino il berretto dei soldati della Germania nazista (l'aquila).

Incredibile, che cosa dirà ora la premier che si vuole accreditare nel mondo come una leader moderata?

Possiamo dire, dopo il caso Pozzolo, che il lupo manco più perde il pelo e si tiene anche il vizio...