Assegno unico febbraio pagamento: la data. Con aumenti (quanti soldi in più)

Assegno unico febbraio pagamento con aumenti rispetto a gennaio



Stanno arrivando le notifiche ufficiali, nonostante un piccolo ritardo l'assegno unico di febbraio verrà pagato intorno al 21-22 febbraio 2023, settimana prossima.

E ci sono anche gli aumenti legati alla Legge di Bilancio 2023. Ecco la tabella con le rivalutazioni.

Valore ISEE Quota 2023 rivalutata Aumenti previsti nel 2023

Entro i 16.215 euro 91,88 euro 6,88 euro

Tra i 21.511,91 e i 21.620 euro 76,75 euro 5,75 euro

Tra i 25.944,01 e i 27.025 euro 61,61 euro 4,61 euro

Tra i 32.321,91 e i 32.430 euro 46,48 euro 3,48 euro

37,726,91 e i 37.835 euro 31,34 euro 2,34 euro

Sopra i 43.240 euro 16,21 euro 1,21 euro



Valore ISEE Quota 2023 rivalutata Aumenti previsti nel 2023

Entro i 16.215 euro 32,43 euro 2,43 euro

Tra i 21.511,91 e i 21.620 euro 25,94 euro 1,94 euro

Tra i 25.944,01 e i 27.025 euro 19,45 euro 1,45 euro

Tra i 32.321,91 e i 32.430 euro 12,97 euro 0,97 euro

37,726,91 e i 37.835 euro 6,48 euro 0,48 euro

Sopra i 43.240 euro non prevista 0,00

5. Tabella Assegno Unico 2023 per figli con disabilità minori di 21 anni



Disabilità Importo previsto nel 2023 Aumenti previsti nel 2023

Media 91,88 euro 6,88 euro

Grave 102,69 euro 7,69 euro

Non autosufficienti 113,50 euro 8,50 euro