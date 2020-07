Autostrade, Buffagni (M5S) : "Vittoria dei cittadini. E non è finita!"

"Vittoria dei cittadini e del Movimento 5 Stelle. Abbiamo fatto un lavoro importante tenendo la barra a dritta rispettando gli impegni presi con i cittadini. E non è finita!". Lo afferma ad Affaritaliani.it Stefano Buffagni, viceministro allo Sviluppo Economico del M5S, commentando l'intesa trovata nel lungo Consiglio dei ministri sul caso Autostrade.

Aspi, Buffagni: Italia non in vendita, vince linea dura M5S - "Stiamo dimostrando che questo Paese puo' avere un Governo che non si piega ai poteri forti, alle grandi multinazionali che fatturano miliardi mettendo in secondo piano la sicurezza delle persone o alle grandi famiglie che hanno sempre ricevuto grandi favori negli ultimi decenni...Noi non siamo in vendita. Il M5S non e' in vendita. L'Italia non e' in vendita". Lo scrive in un post su Fb il viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni. "Dopo il crollo del Ponte Morandi, dopo le 43 vittime innocenti, dopo i report falsi di cui abbiamo letto sui giornali, non c'era alcuna alternativa e noi come M5S lo abbiamo detto sin dall'inizio. Non ci siamo piegati, ma anzi e' il Governo che ha fatto piegare la testa ai Benetton. Un Governo che, grazie alla presa di posizione dura del MoVimento 5 Stelle, malgrado due anni di pressioni ha vinto una battaglia per tutti gli italiani", conclude.