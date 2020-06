Protesta dei deputati della Lega in Aula a Montecitorio contro la ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina. Con il decreto Scuola in attesa di via libera le opposizioni hanno portato avanti una strategia ostruzionista. Nello striscione esposto si legge "Azzolina bocciata". La seduta è stata subito sospesa.