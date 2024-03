"Bacio di Biden? Nessun imbarazzo". FdI, Rampelli ad Affaritaliani.it

"In pochi mesi l’idea dell’Italietta spaghetti e mandolino è stata riscattata da Giorgia Meloni e intorno all’Italia ci sono rispetto e considerazione"

"Il bacio di Biden è una testimonianza di stima e amicizia da parte del Capo di Stato della nazione più potente del mondo verso il Primo ministro italiano. Nessun imbarazzo". Con queste parole Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il bacio di Biden a Meloni abbia imbarazzato Fratelli d'Italia.



"In pochi mesi l’idea dell’Italietta spaghetti e mandolino è stata riscattata da Giorgia Meloni e intorno all’Italia ci sono rispetto e considerazione. Le dinamiche politiche legate alla campagna elettorale in corso e al probabile scontro con Trump e i repubblicani non c’entrano nulla. Giorgia ha fatto visita ad alcuni capi di Stato del G7, presieduto oggi dall’Italia, nel suo ruolo istituzionale. Il fatto che esista invece un’affinità programmatica tra Repubblicani e Conservatori non mi sembra un mistero", conclude Rampelli.