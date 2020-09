Ballottaggi: si vota in 6 Comuni lombardi, unico capoluogo Lecco

Si vota in sei Comuni della Lombardia per i ballottaggi in programma domenica e lunedi' prossimi. Tra questi, unico capoluogo di provincia, Lecco dove la sfida e' tra il candidato del centrodestra Giuseppe Ciresa (48,7% al primo turno) e quello del centrosinistra Mauro Gattinoni (41,7%). Qui la coalizione Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia sembra vicina all'obiettivo di strappare la citta' al centrosinistra, che ha governato finora. Tra le altre citta' che andranno al ballottaggio, nel Milanese ci sono Corsico e Legnano.

La prima potrebbe essere strappata dalla sinistra alla destra, visto che Stefano Ventura, al primo turno, era avanti di 5 punti rispetto al sindaco uscente sostenuto da FdI e Lega, Filippo Errante: 41,1% a 36,2%. Invece a Legnano e' il centrodestra avanti, con Carolina Toia al 41,3% contro il 31,6% di Lorenzo Radice, sostenuto da Pd e liste civiche.

A Saronno, la citta' degli amaretti in provincia di Varese, solo due punti dividono il sindaco uscente Alessandro Fagioli (centrodestra) da Augusto Airoldi (Pd e civiche): 36,6% contro il 34,6%. Nel Pavese si votera' a Voghera, dove la sfida e' tra Paola Garlaschelli (centrodestra) e Nicola Affronti (Pd, Udc e liste civiche). Al primo turno era finita 49,2% a 21,3% in favore di Garlaschelli. Infine a Viadana, in provincia di Mantova, al ballottaggio vanno Nicola Cavatorta del centrodestra (43,1%) e Fabrizia Zaffanella (23,9%), sostenuta dalla lista 'Io cambio' e dal Partito socialista italiano.